https://arabic.sputniknews.com/20220113/المقداد-يؤكد-استمرار-سوريا-في-دعمها-حقوق-الشعب-الفلسطيني-1056033829.html

المقداد يؤكد "استمرار سوريا في دعمها حقوق الشعب الفلسطيني"

المقداد يؤكد "استمرار سوريا في دعمها حقوق الشعب الفلسطيني"

شدّد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، على "استمرار سورية في دعمها حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشرف للدفاع عن أرضه ومقدساته". 13.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-13T13:46+0000

2022-01-13T13:46+0000

2022-01-13T13:46+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/03/1047390554_0:15:2831:1607_1920x0_80_0_0_38e74596b74e7a7de5b450a3eccabe78.jpg

وأشار الوزير المقداد خلال لقائه اليوم رياض عطاري وزير الزراعة في دولة فلسطين والوفد المرافق إلى أن "سورية مؤمنة بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على أرضه وأن الأرض هي جوهر هذا النزاع وصمود الفلاحين الفلسطينيين في أرضهم هو الجبهة الأولى لمقاومة الاحتلال والحفاظ على الحقوق"، حسبما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية، "سانا"، اليوم الخميس.وندد المقداد "بسياسات الاستيطان وضم الأراضي"، مشيراً إلى أن "الأمن الغذائي سواء في سورية أو فلسطين يعتمد بشكل أساسي على القطاع الزراعي والصمود في وجه الإجراءات القسرية أحادية الجانب هو أحد المؤشرات المهمة على ذلك".ولفت الوزير عطاري على "أهمية هذه الزيارة من أجل توحيد الجهود في إطار البحث العلمي بين سورية وفلسطين بما يحقق تقدم وتنمية القطاع الزراعي في البلدين".وأعرب عطاري عن "تقديره لمبادرة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) بدعوة الجانب الفلسطيني، ومشدداً على أن "وزارة الزراعة في دولة فلسطين هي الخط الأول للدفاع عن فلسطين لأن الأرض الفلسطينية هي الأساس في القضية والحفاظ عليها والتمسك بها أولوية بالنسبة لفلسطين".وبيّن الوزير عطاري في تصريح للصحفيين، أن "اللقاء كان مثمراً وتناول أبرز الأحداث التي تعيشها الضفة الغربية ولا سيما اعتداءات كيان الاحتلال المتواصلة وانسداد الأفق السياسي منوهاً بموقف سورية الداعم للقضية الفلسطينية في كل المحافل".وشارك في اللقاء الدكتور بشار الجعفري، نائب وزير الخارجية والمغتربين، وعثمان صعب مدير إدارة الشؤون العربية ورؤى شربجي ووسام النحاس من مكتب الوزير، وعن الجانب الفلسطيني عبد الله لحلوح وكيل وزارة الزراعة الفلسطينية والدكتور عز الدين أبو عرقوب مدير عام العلاقات الدولية في وزارة الزراعة وخبراء من مركز "أكساد".كما حضر اللقاء الدكتور نصر الدين العبيد مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد".

https://arabic.sputniknews.com/20220113/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-تدريب-الجيش-الأوكراني-ويناقش-فرض-عقوبات-على-روسيا-1055990378.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم