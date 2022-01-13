تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220113/المقداد-يؤكد-استمرار-سوريا-في-دعمها-حقوق-الشعب-الفلسطيني-1056033829.html
المقداد يؤكد "استمرار سوريا في دعمها حقوق الشعب الفلسطيني"
المقداد يؤكد "استمرار سوريا في دعمها حقوق الشعب الفلسطيني"
شدّد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، على "استمرار سورية في دعمها حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشرف للدفاع عن أرضه ومقدساته". 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T13:46+0000
2022-01-13T13:46+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/03/1047390554_0:15:2831:1607_1920x0_80_0_0_38e74596b74e7a7de5b450a3eccabe78.jpg
وأشار الوزير المقداد خلال لقائه اليوم رياض عطاري وزير الزراعة في دولة فلسطين والوفد المرافق إلى أن "سورية مؤمنة بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على أرضه وأن الأرض هي جوهر هذا النزاع وصمود الفلاحين الفلسطينيين في أرضهم هو الجبهة الأولى لمقاومة الاحتلال والحفاظ على الحقوق"، حسبما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية، "سانا"، اليوم الخميس.وندد المقداد "بسياسات الاستيطان وضم الأراضي"، مشيراً إلى أن "الأمن الغذائي سواء في سورية أو فلسطين يعتمد بشكل أساسي على القطاع الزراعي والصمود في وجه الإجراءات القسرية أحادية الجانب هو أحد المؤشرات المهمة على ذلك".ولفت الوزير عطاري على "أهمية هذه الزيارة من أجل توحيد الجهود في إطار البحث العلمي بين سورية وفلسطين بما يحقق تقدم وتنمية القطاع الزراعي في البلدين".وأعرب عطاري عن "تقديره لمبادرة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) بدعوة الجانب الفلسطيني، ومشدداً على أن "وزارة الزراعة في دولة فلسطين هي الخط الأول للدفاع عن فلسطين لأن الأرض الفلسطينية هي الأساس في القضية والحفاظ عليها والتمسك بها أولوية بالنسبة لفلسطين".وبيّن الوزير عطاري في تصريح للصحفيين، أن "اللقاء كان مثمراً وتناول أبرز الأحداث التي تعيشها الضفة الغربية ولا سيما اعتداءات كيان الاحتلال المتواصلة وانسداد الأفق السياسي منوهاً بموقف سورية الداعم للقضية الفلسطينية في كل المحافل".وشارك في اللقاء الدكتور بشار الجعفري، نائب وزير الخارجية والمغتربين، وعثمان صعب مدير إدارة الشؤون العربية ورؤى شربجي ووسام النحاس من مكتب الوزير، وعن الجانب الفلسطيني عبد الله لحلوح وكيل وزارة الزراعة الفلسطينية والدكتور عز الدين أبو عرقوب مدير عام العلاقات الدولية في وزارة الزراعة وخبراء من مركز "أكساد".كما حضر اللقاء الدكتور نصر الدين العبيد مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد".
https://arabic.sputniknews.com/20220113/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-تدريب-الجيش-الأوكراني-ويناقش-فرض-عقوبات-على-روسيا-1055990378.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/03/1047390554_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1737f9fe48bf0627632b472e5784a4aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

المقداد يؤكد "استمرار سوريا في دعمها حقوق الشعب الفلسطيني"

13:46 GMT 13.01.2022
© REUTERS / OMAR SANADIKIوزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد
وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / OMAR SANADIKI
تابعنا عبر
شدّد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، على "استمرار سورية في دعمها حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشرف للدفاع عن أرضه ومقدساته".
وأشار الوزير المقداد خلال لقائه اليوم رياض عطاري وزير الزراعة في دولة فلسطين والوفد المرافق إلى أن "سورية مؤمنة بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على أرضه وأن الأرض هي جوهر هذا النزاع وصمود الفلاحين الفلسطينيين في أرضهم هو الجبهة الأولى لمقاومة الاحتلال والحفاظ على الحقوق"، حسبما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية، "سانا"، اليوم الخميس.
وندد المقداد "بسياسات الاستيطان وضم الأراضي"، مشيراً إلى أن "الأمن الغذائي سواء في سورية أو فلسطين يعتمد بشكل أساسي على القطاع الزراعي والصمود في وجه الإجراءات القسرية أحادية الجانب هو أحد المؤشرات المهمة على ذلك".
ولفت الوزير عطاري على "أهمية هذه الزيارة من أجل توحيد الجهود في إطار البحث العلمي بين سورية وفلسطين بما يحقق تقدم وتنمية القطاع الزراعي في البلدين".
وأعرب عطاري عن "تقديره لمبادرة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) بدعوة الجانب الفلسطيني، ومشدداً على أن "وزارة الزراعة في دولة فلسطين هي الخط الأول للدفاع عن فلسطين لأن الأرض الفلسطينية هي الأساس في القضية والحفاظ عليها والتمسك بها أولوية بالنسبة لفلسطين".
جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
الاتحاد الأوروبي يعتزم "تدريب الجيش الأوكراني"... ويناقش فرض عقوبات على روسيا
12:00 GMT
وبيّن الوزير عطاري في تصريح للصحفيين، أن "اللقاء كان مثمراً وتناول أبرز الأحداث التي تعيشها الضفة الغربية ولا سيما اعتداءات كيان الاحتلال المتواصلة وانسداد الأفق السياسي منوهاً بموقف سورية الداعم للقضية الفلسطينية في كل المحافل".
وشارك في اللقاء الدكتور بشار الجعفري، نائب وزير الخارجية والمغتربين، وعثمان صعب مدير إدارة الشؤون العربية ورؤى شربجي ووسام النحاس من مكتب الوزير، وعن الجانب الفلسطيني عبد الله لحلوح وكيل وزارة الزراعة الفلسطينية والدكتور عز الدين أبو عرقوب مدير عام العلاقات الدولية في وزارة الزراعة وخبراء من مركز "أكساد".
كما حضر اللقاء الدكتور نصر الدين العبيد مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد".


العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:55 GMTأطعمة تسبب الأرق... منها مشروبات الطاقة والشوكولاتة
13:51 GMTمسؤول في حكومة صنعاء يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة تدمير التحالف لأسلحتهم في مأرب
13:51 GMTالحكومة المصرية تكشف حقيقة تخصيص لجان امتحانات خاصة للطلاب المصابين بكورونا
13:46 GMTالمقداد يؤكد "استمرار سوريا في دعمها حقوق الشعب الفلسطيني"
13:43 GMTالإمارات تفرض غرامة نصف مليون درهم على من يجمع تبرعات غير قانونية
13:42 GMTالرئيس اللبناني: استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي
13:41 GMT"الكوكتيل الكيميائي" لأنهار إنجلترا يشكل خطرا على الصحة العامة
13:35 GMTشويغو: روسيا تسحب قوات حفظ السلام الخاصة بها من كازاخستان اليوم
13:35 GMTالصحة العالمية: إصابات كورونا شرق المتوسط ارتفعت بنسبة 89 في المئة بداية 2022
13:32 GMTالدفاع الروسية: العلاقة بين روسيا والناتو في أدنى مستوياتها
13:28 GMTخبير روسي: أي خطوة مستقبلية من الناتو سنعتبرها عدوانا
13:25 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 340 عنصرا من "أنصار الله" اليمنية في مأرب والبيضاء
13:22 GMTالدفاع الروسية: الدفعة الأولى من قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي الروسية تغادر مطار "ألما آتا"
13:22 GMTليبيا...نذر تصعيد بين الميليشيات ضمن الصراع على السلطة والمال
13:21 GMTإعلام: اختفاء تأمين الطرق المؤدية إلى الخرطوم
13:19 GMT نقابي لبناني: نطالب بإقرار سياسة وطنية اقتصادية اجتماعية تسودها العدالة الإنسانية
13:18 GMTوزير الصحة الفرنسي يعلن إصابته بفيروس كورونا
13:14 GMTكازاخستان تنهض... أعمال ترميم بعد أعمال شغب
13:09 GMTرئيسي: القوات المسلحة الإيرانية عززت الأمن والاستقرار في منطقة الخليج
13:07 GMT"كاف" يصدر بيانا رسميا بشأن مباراة تونس ومالي في كأس الأمم الأفريقية