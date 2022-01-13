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الولايات المتحدة تؤكد حق الشعب السوداني في التعبير السلمي وصولا للديمقراطية
الولايات المتحدة تؤكد حق الشعب السوداني في التعبير السلمي وصولا للديمقراطية
صرح القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، براين شوكان، بأن بلاده تؤكد حق الشعب السوداني في التعبير السلمي وصولا للديمقراطية. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
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2022-01-13T13:56+0000
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جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بالقصر الجمهوري اليوم، مع براين شوكان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".في سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، التزامها بدعم حكومة يقودها المدنيون كهدف نهائي للمرحلة الانتقالية في السودان.جاء ذلك في بيان لبعثة الأمم المتحدة بالسودان "يونتاميس"، على وقع إعلانها السبت الماضي، عن إطلاق مشاورات بشكل منفرد مع جميع الأطراف السياسية في السودان في ظل الأزمة المستمرة وبعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واستمرار الاحتجاجات الرافضة لقرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
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العالم العربي

الولايات المتحدة تؤكد حق الشعب السوداني في التعبير السلمي وصولا للديمقراطية

13:56 GMT 13.01.2022
© REUTERS / STRINGERاحتجاجات في السودان ترفض المجلس العسكري
احتجاجات في السودان ترفض المجلس العسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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صرح القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، براين شوكان، بأن بلاده تؤكد حق الشعب السوداني في التعبير السلمي وصولا للديمقراطية.
جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بالقصر الجمهوري اليوم، مع براين شوكان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأوضح شوكان "أن اللقاء تطرق لتطورات الأوضاع السياسية بالبلاد، واصفا اللقاء بأنه جيد"، مؤكدا دعم بلاده لبعثة "يونيتامس" لأداء مهامها، وللشعب السوداني وصولا لمرحلة الانتقال الديمقراطي، كما شدد على حق الشعب السوداني في التعبير السلمي، وأهمية وقف أعمال العنف وتأمين حق التظاهر السلمي.

في سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، التزامها بدعم حكومة يقودها المدنيون كهدف نهائي للمرحلة الانتقالية في السودان.
جاء ذلك في بيان لبعثة الأمم المتحدة بالسودان "يونتاميس"، على وقع إعلانها السبت الماضي، عن إطلاق مشاورات بشكل منفرد مع جميع الأطراف السياسية في السودان في ظل الأزمة المستمرة وبعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واستمرار الاحتجاجات الرافضة لقرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
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