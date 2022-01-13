تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
بينيت يؤكد لبوتين ضرورة التعامل "بصرامة" حيال الملف النووي الإيراني
https://arabic.sputniknews.com/20220113/الولايات-المتحدة-تبلغ-مصر-استثناء-لبنان-من-العقوبات-لاستجرار-الطاقة-1056012643.html
الولايات المتحدة تبلغ مصر استثناء لبنان من العقوبات لاستجرار الطاقة
الولايات المتحدة تبلغ مصر استثناء لبنان من العقوبات لاستجرار الطاقة
قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الخميس، إن الأمريكيين أبلغوا المصريين استثناء بلاده من العقوبات لاستجرار الطاقة. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T12:43+0000
2022-01-13T12:43+0000
العالم العربي
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050651979_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0f9c9787a76dad83e553f9b53444254.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأضاف بو حبيب إن "الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، آموس هوكشتاين، سيحضر لتحريك ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل"، جاء ذلك بعد لقاء جمع بو حبيب بالرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس.وسجلت الليرة اللبنانية، الثلاثاء الماضي، تدهورا تاريخيا جديدا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 33000 ليرة لبنانية، وهو رقم لم يشهده لبنان منذ تأسيسه، هذا التدهور انعكس ارتفاعا كبيرا على مختلف السلع الأساسية في حياة المواطن اللبناني، من الوقود إلى ربطة الخبز والسلع الغذائية.وأصدرت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، جدولا جديدا لأسعار المحروقات التي شهدت ارتفاعا كبيرا، بلغ 23 ألفا و400 ليرة و24 ألفا و200 ليرة للبنزين، و33 ألفا ليرة لبنانية للمازوت، بالإضافة إلى 26 ألفا و200 ليرة لقارورة الغاز.يذكر أن هذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع سعر النفط عالميا وتدهور الليرة محليا، بالإضافة إلى رفع مصرف لبنان سعر صرف الدولار المؤمن منه لاستيراد 85% من البنزين من 23500 إلى 24600 ليرة، أما مبلغ الـ15% فهو يدفع من المستوردين بالدولار بحسب سعر صرف السوق الموازية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050651979_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_d60730af35ab1fe81f369e94946568b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, اقتصاد

الولايات المتحدة تبلغ مصر استثناء لبنان من العقوبات لاستجرار الطاقة

12:43 GMT 13.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، يلتقي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بيروت، لبنان 8 نوفمبر 2021
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، يلتقي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بيروت، لبنان 8 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الخميس، إن الأمريكيين أبلغوا المصريين استثناء بلاده من العقوبات لاستجرار الطاقة.
القاهرة - سبوتنيك. وأضاف بو حبيب إن "الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، آموس هوكشتاين، سيحضر لتحريك ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل"، جاء ذلك بعد لقاء جمع بو حبيب بالرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس.
وسجلت الليرة اللبنانية، الثلاثاء الماضي، تدهورا تاريخيا جديدا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 33000 ليرة لبنانية، وهو رقم لم يشهده لبنان منذ تأسيسه، هذا التدهور انعكس ارتفاعا كبيرا على مختلف السلع الأساسية في حياة المواطن اللبناني، من الوقود إلى ربطة الخبز والسلع الغذائية.
وأصدرت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، جدولا جديدا لأسعار المحروقات التي شهدت ارتفاعا كبيرا، بلغ 23 ألفا و400 ليرة و24 ألفا و200 ليرة للبنزين، و33 ألفا ليرة لبنانية للمازوت، بالإضافة إلى 26 ألفا و200 ليرة لقارورة الغاز.
يذكر أن هذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع سعر النفط عالميا وتدهور الليرة محليا، بالإضافة إلى رفع مصرف لبنان سعر صرف الدولار المؤمن منه لاستيراد 85% من البنزين من 23500 إلى 24600 ليرة، أما مبلغ الـ15% فهو يدفع من المستوردين بالدولار بحسب سعر صرف السوق الموازية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:58 GMTمحلل سياسي: روسيا توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى أمريكا
12:55 GMTإيقاف عمل رئاسة البرلمان العراقي بأمر المحكمة الاتحادية العليا
12:54 GMTلافروف: التهديد بعقوبات أمريكية ضد روسيا أمر سخيف وسنرد عليها
12:52 GMTمعلومات عن جيشي السويد وفنلندا وعلاقتهما بـ "الناتو"
12:51 GMTبينيت يؤكد لبوتين ضرورة التعامل "بصرامة" حيال الملف النووي الإيراني
12:45 GMTمحلل سياسي: انهيار الليرة اللبنانية انعكس على الأوضاع المعيشية ولا توجد حلول من الطبقة السياسية
12:43 GMTالولايات المتحدة تبلغ مصر استثناء لبنان من العقوبات لاستجرار الطاقة
12:42 GMTرئيس لجنة الأمن في الكنيست يكشف أسباب مقتل ضابطين إسرائيليين بـ"نيران صديقة"
12:39 GMT"رتى السجاد" الحلبي عمر الرواس... آخر شعراء الغزل بالخيوط الملونة
12:33 GMTسوريا وإيران تناقشان تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين
12:09 GMTطبيب عربي مقيم في فرنسا يقود سيارته دون رخصة طيلة 31 عاما
12:07 GMTبوريل: تشغيل "التيار الشمالي 2" يعتمد على التطورات بشأن أوكرانيا
12:06 GMTلافروف: أمريكا وعدت بصياغة ردها الأسبوع المقبل والأمين العام لحلف الناتو وعد بالرد
12:05 GMTمحلل تونسي: مستقبل البلاد غير واضح سياسيا في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور
12:00 GMTالاتحاد الأوروبي يعتزم "تدريب الجيش الأوكراني"... ويناقش فرض عقوبات على روسيا
11:56 GMTآلاف المدرسين الفرنسيين يضربون عن العمل "لفشل الحكومة بمواجهة كورونا في المدارس
11:52 GMTالرئيس الإسرائيلي يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان
11:48 GMTالأمين العام للناتو: السويد وفنلندا تلبيان معظم معايير الحلف ويمكنهما الانضمام إليه
11:46 GMTإثيوبيا تعلن عن حدث جديد بشأن سد النهضة وتدعو السودان إلى الاحتفال
11:43 GMTمجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على تشديد الإجراءات المفروضة لمكافحة كورونا