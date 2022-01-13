الولايات المتحدة تبلغ مصر استثناء لبنان من العقوبات لاستجرار الطاقة

القاهرة - سبوتنيك. وأضاف بو حبيب إن "الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، آموس هوكشتاين، سيحضر لتحريك ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل"، جاء ذلك بعد لقاء جمع بو حبيب بالرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس.وسجلت الليرة اللبنانية، الثلاثاء الماضي، تدهورا تاريخيا جديدا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 33000 ليرة لبنانية، وهو رقم لم يشهده لبنان منذ تأسيسه، هذا التدهور انعكس ارتفاعا كبيرا على مختلف السلع الأساسية في حياة المواطن اللبناني، من الوقود إلى ربطة الخبز والسلع الغذائية.وأصدرت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، جدولا جديدا لأسعار المحروقات التي شهدت ارتفاعا كبيرا، بلغ 23 ألفا و400 ليرة و24 ألفا و200 ليرة للبنزين، و33 ألفا ليرة لبنانية للمازوت، بالإضافة إلى 26 ألفا و200 ليرة لقارورة الغاز.يذكر أن هذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع سعر النفط عالميا وتدهور الليرة محليا، بالإضافة إلى رفع مصرف لبنان سعر صرف الدولار المؤمن منه لاستيراد 85% من البنزين من 23500 إلى 24600 ليرة، أما مبلغ الـ15% فهو يدفع من المستوردين بالدولار بحسب سعر صرف السوق الموازية.
قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الخميس، إن الأمريكيين أبلغوا المصريين استثناء بلاده من العقوبات لاستجرار الطاقة.
القاهرة - سبوتنيك. وأضاف بو حبيب إن "الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، آموس هوكشتاين، سيحضر لتحريك ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل"، جاء ذلك بعد لقاء جمع بو حبيب بالرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس.
وسجلت الليرة اللبنانية، الثلاثاء الماضي، تدهورا تاريخيا جديدا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 33000 ليرة لبنانية، وهو رقم لم يشهده لبنان منذ تأسيسه، هذا التدهور انعكس ارتفاعا كبيرا على مختلف السلع الأساسية في حياة المواطن اللبناني، من الوقود إلى ربطة الخبز والسلع الغذائية.
وأصدرت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، جدولا جديدا لأسعار المحروقات التي شهدت ارتفاعا كبيرا، بلغ 23 ألفا و400 ليرة و24 ألفا و200 ليرة للبنزين، و33 ألفا ليرة لبنانية للمازوت، بالإضافة إلى 26 ألفا و200 ليرة لقارورة الغاز.
يذكر أن هذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع سعر النفط عالميا وتدهور الليرة محليا، بالإضافة إلى رفع مصرف لبنان سعر صرف الدولار المؤمن منه لاستيراد 85% من البنزين من 23500 إلى 24600 ليرة، أما مبلغ الـ15% فهو يدفع من المستوردين بالدولار بحسب سعر صرف السوق الموازية.