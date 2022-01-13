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اليمن... طيران التحالف العربي ينفذ غارات على صنعاء والبيضاء
اليمن... طيران التحالف العربي ينفذ غارات على صنعاء والبيضاء
نفذ التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، غارات جوية على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في العاصمة صنعاء وسط اليمن. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T04:10+0000
2022-01-13T04:10+0000
اليمن
التحالف العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف العربي نفذ 3 غارات على محيط معسكر 48 التابع للحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني سابقاً) في منطقة السَواد بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء.وأضاف أن الغارات الجوية ألحقت أضراراً مادية، خاصة في مستشفى 48 النموذجي الواقع جوار المعسكر المستهدف.في السياق، قال مصدر محلي في محافظة البيضاء لـ "سبوتنيك"، إن طيران التحالف استهدف بنحو 5 غارات مواقع تابعة لـ "أنصار الله" في منطقة صوابة ووادي نيم بمديرية السوادية شمال محافظة البيضاء وسط اليمن.وتأتي الغارات على محافظة البيضاء، غداة إعلان التحالف العربي مقتل أكثر من 90 مسلحاً من "أنصار الله"، وتدمير 10 آليات عسكرية للجماعة، اثر تنفيذ قواته 16 عملية استهداف ضد الجماعة في البيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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اليمن, التحالف العربي

اليمن... طيران التحالف العربي ينفذ غارات على صنعاء والبيضاء

04:10 GMT 13.01.2022
© AFP 2021 / HOطيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن
طيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© AFP 2021 / HO
تابعنا عبر
نفذ التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، غارات جوية على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في العاصمة صنعاء وسط اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف العربي نفذ 3 غارات على محيط معسكر 48 التابع للحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني سابقاً) في منطقة السَواد بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء.
وأضاف أن الغارات الجوية ألحقت أضراراً مادية، خاصة في مستشفى 48 النموذجي الواقع جوار المعسكر المستهدف.
طيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
التحالف العربي يعلن تدمير مروحية نقلتها "أنصار الله" اليمنية من مطار صنعاء إلى مأرب
أمس, 21:35 GMT
في السياق، قال مصدر محلي في محافظة البيضاء لـ "سبوتنيك"، إن طيران التحالف استهدف بنحو 5 غارات مواقع تابعة لـ "أنصار الله" في منطقة صوابة ووادي نيم بمديرية السوادية شمال محافظة البيضاء وسط اليمن.
وتأتي الغارات على محافظة البيضاء، غداة إعلان التحالف العربي مقتل أكثر من 90 مسلحاً من "أنصار الله"، وتدمير 10 آليات عسكرية للجماعة، اثر تنفيذ قواته 16 عملية استهداف ضد الجماعة في البيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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