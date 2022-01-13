تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الرئيس المصري: وصلنا لمرحلة الفقر المائي لأن المياه التي تأتي من إثيوبيا 10% فقط
https://arabic.sputniknews.com/20220113/انتقاما-لسليماني-إيران-تنشر-فيديو-يحاكي-اغتيال-دونالد-ترامب--وتثير-الجدل-1056084550.html
انتقاما لسليماني... إيران تنشر فيديو يحاكي اغتيال دونالد ترامب وتثير الجدل
انتقاما لسليماني... إيران تنشر فيديو يحاكي اغتيال دونالد ترامب وتثير الجدل
نشرت السلطات الإيرانية مقطع فيديو متحرك غريب يحاكي اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطائرة مسيرة بينما كان يلعب الغولف. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T15:15+0000
2022-01-13T15:15+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1055069713_0:91:1731:1065_1920x0_80_0_0_c2de4a20729afb3d2d1672e333819770.jpg
ويبدأ الفيديو، الذي نشر على الموقع الإلكتروني للمرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي، بعنوان "الانتقام أمر لا مفر منه" بلقطة لما يفترض أن يكون "منزل ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا".وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الفيديو القصير جاء انتقاما لمقتل قاسم سليماني في يناير/ كانون الثاني 2020.ويظهر علم أمريكي يلوح بمهب الريح في ملعب للجولف، حيث يقف ترامب مرتديًا قبعة حمراء "MAGA" وأربعة رجال آخرين، ثم يظهر الفيديو سيارة صغيرة يتم التحكم فيها عن بعد بكاميرا مثبتة ونرى مشغل طائرة من دون طيار في مكتب مليء بالشاشات.ويظهر على الشاشة بجانبه صورة لسليماني ويقوم المشغل باختراق دائرة تلفزيونية مغلقة قريبة بحيث يمكن للمركبة، التي يتم التحكم فيها عن بعد المرور دون أن يلاحظها أحد.ثم تظهر لقطات جوية من طائرة مسيرة وهي تقترب من منتجع ترامب Mar-a-Lago بينما تقوم السيارة الصغيرة بالتكبير على القائد العام السابق في ملعب الغولف.وبعد ذلك يخترق مشغل الطائرة المسيرة هواتف ترامب وشخص آخر، وتظهر رسالة مفادها: "قاتل سليماني والشخص الذي أصدر الأمر سيدفع الثمن".ينتهي الأمر عندما تحلّق الطائرة المسيرة مباشرة فوق دونالد ترامب بينما يقرأ الرسالة المشؤومة على هاتفه.ويتم بعد ذلك قطع الشاشة إلى اللون الأسود مع ظهور رسالة باللغتين الإنجليزية والفارسية: "الانتقام محدد".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1055069713_96:0:1635:1154_1920x0_80_0_0_0d5ce73888b51a3a98d7427839065f6a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

انتقاما لسليماني... إيران تنشر فيديو يحاكي اغتيال دونالد ترامب وتثير الجدل

15:15 GMT 13.01.2022
© REUTERS / JIM BOURGالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / JIM BOURG
تابعنا عبر
نشرت السلطات الإيرانية مقطع فيديو متحرك غريب يحاكي اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطائرة مسيرة بينما كان يلعب الغولف.
ويبدأ الفيديو، الذي نشر على الموقع الإلكتروني للمرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي، بعنوان "الانتقام أمر لا مفر منه" بلقطة لما يفترض أن يكون "منزل ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا".
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الفيديو القصير جاء انتقاما لمقتل قاسم سليماني في يناير/ كانون الثاني 2020.
ويظهر علم أمريكي يلوح بمهب الريح في ملعب للجولف، حيث يقف ترامب مرتديًا قبعة حمراء "MAGA" وأربعة رجال آخرين، ثم يظهر الفيديو سيارة صغيرة يتم التحكم فيها عن بعد بكاميرا مثبتة ونرى مشغل طائرة من دون طيار في مكتب مليء بالشاشات.
ويظهر على الشاشة بجانبه صورة لسليماني ويقوم المشغل باختراق دائرة تلفزيونية مغلقة قريبة بحيث يمكن للمركبة، التي يتم التحكم فيها عن بعد المرور دون أن يلاحظها أحد.
ثم تظهر لقطات جوية من طائرة مسيرة وهي تقترب من منتجع ترامب Mar-a-Lago بينما تقوم السيارة الصغيرة بالتكبير على القائد العام السابق في ملعب الغولف.
وبعد ذلك يخترق مشغل الطائرة المسيرة هواتف ترامب وشخص آخر، وتظهر رسالة مفادها: "قاتل سليماني والشخص الذي أصدر الأمر سيدفع الثمن".
ينتهي الأمر عندما تحلّق الطائرة المسيرة مباشرة فوق دونالد ترامب بينما يقرأ الرسالة المشؤومة على هاتفه.
ويتم بعد ذلك قطع الشاشة إلى اللون الأسود مع ظهور رسالة باللغتين الإنجليزية والفارسية: "الانتقام محدد".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:21 GMTالرئيس المصري: وصلنا لمرحلة الفقر المائي لأن المياه التي تأتي من إثيوبيا 10% فقط
15:21 GMTأبو الغيط: الاستيلاء على السفينة "روابي" يعكس سلوكا إجراميا خطيرا يتعين التصدي له وردعه
15:20 GMTإعلام ينشر قائمة الدول الأكثر شراء للسيارات...السعودية في المقدمة
15:17 GMTالمديرية العام للطيران المدني اللبناني تعلن إجراءات جديدة تخص القادمين إلى البلاد
15:15 GMTانتقاما لسليماني... إيران تنشر فيديو يحاكي اغتيال دونالد ترامب وتثير الجدل
15:13 GMTلوكاشيفيتش: "تطوير أمريكا والناتو لبعض المناطق عسكريا يمثل تهديدا لروسيا"
15:11 GMTالأمم المتحدة: الحكم بشأن التعذيب في سوريا "قفزة تاريخية" نحو العدالة
15:04 GMTوزير الخارجية المغربي يبحث مع دي ميستورا إيجاد حل لمشكلة الصحراء الغربية
15:03 GMTبلينكن: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية مزعزعة للاستقرار
15:00 GMTالخارجية الإثيوبية: اتصال آبي أحمد وبايدن يعكس تحسنا في الدبلوماسية
14:57 GMTجنرال احتياط إسرائيلي: مقتل الضابطين بـ"نيران صديقة" يعود لزيادة التوتر في الضفة الغربية
14:54 GMTرونالدو: يجب أن نفوز بالدوري الإنجليزي ولا ألعب في مانشستر لأجل المركز السابع
14:50 GMTتركيا: سنحدد مع من نرسل رائدنا إلى الفضاء بحلول نهاية الشهر الجاري
14:36 GMTالبيت الأبيض يعلن نشر 1000 من الكوادر الصحية في 6 ولايات للمساعدة في مواجهة أوميكرون
14:36 GMTأردوغان: على الاتحاد الأوروبي التوقف عن تخريب العلاقات التركية الأوروبية
14:31 GMTموسكو ترد على تصريحات أنقرة بشأن كازاخستان وتدعوها لعدم "الصيد في الماء العكر"
14:31 GMTزاخاروفا: روسيا ترسل دفعة من القمح إلى السودان كمساعدات إنسانية
14:26 GMT"كهربا" ينتقل إلى الدوري التركي رسميا... صور
14:25 GMTمقتل ضابط شرطة برتبة عميد بعملية طعن في الخرطوم
14:22 GMTنيجيريا ترفع الحظر عن استخدام "تويتر"‏ بعد حجب استمر أكثر من 7 أشهر