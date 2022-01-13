تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220113/بايدن-يشعر-بخيبة-أمل-من-قرار-المحكمة-العليا-1056094629.html
بايدن "يشعر بخيبة أمل" من قرار المحكمة العليا
بايدن "يشعر بخيبة أمل" من قرار المحكمة العليا
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس أنه "يشعر بخيبة أمل" في قرار المحكمة العليا بإلغاء ‏تفويضه للشركات المتوسطة والكبيرة بتطعيم موظفيها ضد فيروس... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T21:34+0000
2022-01-13T21:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الأمريكي جو بايدن
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1054446924_0:111:2664:1610_1920x0_80_0_0_18aa1ae833270467f74efe7d3e3db369.jpg
وقال بايدن في بيان: "أشعر بخيبة أمل لأن المحكمة العليا اختارت منع متطلبات الفطرة السليمة لإنقاذ حياة الموظفين في الشركات الكبيرة، التي ترتكز بشكل مباشر على العلم والقانون"، بحسب وكالة "فرانس برس".ودعا بايدن أصحاب العمل إلى "فعل الشيء الصحيح لحماية صحة الأمريكيين واقتصادهم".وكانت المحكمة العليا الأمريكية منعت، اليوم الخميس، تفويض إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للقاح أو الاختبار للشركات الخاصة التي تضم أكثر من 100 موظف.قال قضاة المحكمة العليا في البلاد إن التفويض تجاوز سلطة إدارة بايدن.وفي المقابل، أجازت المحكمة، اليوم الخميس، تطبيق تفويض لقاح أكثر محدودية على العاملين في مرافق الرعاية الصحية، التي تمولها الحكومة الأمريكية.وكانت إدارة بايدن أكدت أن التفويضات ستساعد في مكافحة الوباء العالمي.لكن قال المعارضون إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تجاوزت سلطتها بالمتطلبات التي تم تقديمها لأول مرة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقوبلت على الفور بطعون قانونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/بايدن-يعلن-أن-إدارته-ستوفر-أقنعة-عالية-الجودة-مجانية-للشعب-الأمريكي-1056088752.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1054446924_186:0:2479:1720_1920x0_80_0_0_f59d6ab969a746c6cb829494e228ddc8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الأمريكي جو بايدن, فيروس كورونا

بايدن "يشعر بخيبة أمل" من قرار المحكمة العليا

21:34 GMT 13.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2021
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس أنه "يشعر بخيبة أمل" في قرار المحكمة العليا بإلغاء ‏تفويضه للشركات المتوسطة والكبيرة بتطعيم موظفيها ضد فيروس "كورونا" المستجد أو اختبارهم ‏أسبوعيا.‏
وقال بايدن في بيان: "أشعر بخيبة أمل لأن المحكمة العليا اختارت منع متطلبات الفطرة السليمة لإنقاذ حياة الموظفين في الشركات الكبيرة، التي ترتكز بشكل مباشر على العلم والقانون"، بحسب وكالة "فرانس برس".
ودعا بايدن أصحاب العمل إلى "فعل الشيء الصحيح لحماية صحة الأمريكيين واقتصادهم".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يزيل قناع وجهه عند وصوله لتقديم ملاحظات حول استجابة إدارته لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في قاعة المحكمة الجنوبية بالبيت الأبيض في واشنطن، 13 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
بايدن يعلن أن إدارته ستوفر أقنعة "عالية الجودة" مجانية للشعب الأمريكي
17:08 GMT
وكانت المحكمة العليا الأمريكية منعت، اليوم الخميس، تفويض إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للقاح أو الاختبار للشركات الخاصة التي تضم أكثر من 100 موظف.
قال قضاة المحكمة العليا في البلاد إن التفويض تجاوز سلطة إدارة بايدن.
وفي المقابل، أجازت المحكمة، اليوم الخميس، تطبيق تفويض لقاح أكثر محدودية على العاملين في مرافق الرعاية الصحية، التي تمولها الحكومة الأمريكية.
وكانت إدارة بايدن أكدت أن التفويضات ستساعد في مكافحة الوباء العالمي.
لكن قال المعارضون إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تجاوزت سلطتها بالمتطلبات التي تم تقديمها لأول مرة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقوبلت على الفور بطعون قانونية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
22:14 GMTبعد دعوة الأردن للمساهمين بالمشاركة... هل يحل مشروع الناقل الوطني أزمة العجز المائي في الأردن؟
22:04 GMTلجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول تستدعي عمالقة التواصل الاجتماعي
21:49 GMTأمريكا تطرح كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي في السوق خلال أسابيع
21:35 GMTواشنطن: حصلنا على معلومات تفيد بأن روسيا تحاول فبركة ذريعة لتنفيذ هجوم ضد أوكرانيا
21:34 GMTبايدن "يشعر بخيبة أمل" من قرار المحكمة العليا
21:32 GMTتجريد نجل الملكة إليزابيث الثانية من ألقابه العسكرية
21:20 GMTأوستن يؤكد دعم واشنطن لبناء القدرات العسكرية لأوكرانيا
21:08 GMTالداخلية السودانية تعلن القبض على قاتل ضابط الشرطة في الخرطوم
21:06 GMTصحيفة: محمد صلاح يجد صعوبة في إقناع إدارة ليفربول بشروطه المادية
21:04 GMTرشوان توفيق يصاب بكورونا... بعد عبد الرحمن أبو زهرة ومديحة حمدي
21:03 GMTالحكومة اللبنانية تعتذر عن خطأ أدى لوضع علم الكويت بدلا من علم الإمارات
21:02 GMTبيع أراض افتراضية في عالم "ميتافيرس" بمبالغ قياسية مع تزايد إقبال المستثمرين
21:01 GMTبيل غيتس يتوقع أن يصبح "كوفيد" أشبه بالإنفلونزا الموسمية عند هذه المرحلة
20:58 GMTدراسة: زيت الزيتون يحميك من خطر الوفاة بالسرطان وأمراض القلب
20:56 GMTإيران تعلن نجاح اختبار إطلاق أول قمر صناعي يعمل بالوقود الصلب
20:28 GMTالأمم المتحدة تخصص 150 مليون دولار من صندوق الطوارئ لـ13 دولة بينها سوريا ولبنان
20:26 GMTميسي يكشف عن تطورات إصابته بكورونا ويتحدث عن "تحديات قادمة"
20:23 GMTحاكم مصرف لبنان المركزي يطالب بإبعاد قاضية من التحقيق معه
20:22 GMTملك السعودية يصدر أوامر بتعديل وزاري وتعيينات بمناصب عليا
20:20 GMTاتهام كيم كارداشيان بالاحتيال على مستثمرين أمريكيين