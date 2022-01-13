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https://arabic.sputniknews.com/20220113/بايدن-يشعر-بخيبة-أمل-من-قرار-المحكمة-العليا-1056094629.html
بايدن "يشعر بخيبة أمل" من قرار المحكمة العليا
بايدن "يشعر بخيبة أمل" من قرار المحكمة العليا
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس أنه "يشعر بخيبة أمل" في قرار المحكمة العليا بإلغاء تفويضه للشركات المتوسطة والكبيرة بتطعيم موظفيها ضد فيروس... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T21:34+0000
2022-01-13T21:34+0000
2022-01-13T21:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الأمريكي جو بايدن
فيروس كورونا
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وقال بايدن في بيان: "أشعر بخيبة أمل لأن المحكمة العليا اختارت منع متطلبات الفطرة السليمة لإنقاذ حياة الموظفين في الشركات الكبيرة، التي ترتكز بشكل مباشر على العلم والقانون"، بحسب وكالة "فرانس برس".ودعا بايدن أصحاب العمل إلى "فعل الشيء الصحيح لحماية صحة الأمريكيين واقتصادهم".وكانت المحكمة العليا الأمريكية منعت، اليوم الخميس، تفويض إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للقاح أو الاختبار للشركات الخاصة التي تضم أكثر من 100 موظف.قال قضاة المحكمة العليا في البلاد إن التفويض تجاوز سلطة إدارة بايدن.وفي المقابل، أجازت المحكمة، اليوم الخميس، تطبيق تفويض لقاح أكثر محدودية على العاملين في مرافق الرعاية الصحية، التي تمولها الحكومة الأمريكية.وكانت إدارة بايدن أكدت أن التفويضات ستساعد في مكافحة الوباء العالمي.لكن قال المعارضون إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تجاوزت سلطتها بالمتطلبات التي تم تقديمها لأول مرة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقوبلت على الفور بطعون قانونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/بايدن-يعلن-أن-إدارته-ستوفر-أقنعة-عالية-الجودة-مجانية-للشعب-الأمريكي-1056088752.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الأمريكي جو بايدن, فيروس كورونا
بايدن "يشعر بخيبة أمل" من قرار المحكمة العليا
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس أنه "يشعر بخيبة أمل" في قرار المحكمة العليا بإلغاء تفويضه للشركات المتوسطة والكبيرة بتطعيم موظفيها ضد فيروس "كورونا" المستجد أو اختبارهم أسبوعيا.
وقال بايدن في بيان: "أشعر بخيبة أمل لأن المحكمة العليا اختارت منع متطلبات الفطرة السليمة لإنقاذ حياة الموظفين في الشركات الكبيرة، التي ترتكز بشكل مباشر على العلم والقانون"، بحسب وكالة "فرانس برس".
ودعا بايدن أصحاب العمل إلى "فعل الشيء الصحيح لحماية صحة الأمريكيين واقتصادهم".
وكانت المحكمة العليا الأمريكية منعت، اليوم الخميس، تفويض إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للقاح أو الاختبار للشركات الخاصة التي تضم أكثر من 100 موظف.
قال قضاة المحكمة العليا في البلاد إن التفويض تجاوز سلطة إدارة بايدن.
وفي المقابل، أجازت المحكمة، اليوم الخميس، تطبيق تفويض لقاح أكثر محدودية على العاملين في مرافق الرعاية الصحية، التي تمولها الحكومة الأمريكية.
وكانت إدارة بايدن أكدت أن التفويضات ستساعد في مكافحة الوباء العالمي.
لكن قال المعارضون إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تجاوزت سلطتها بالمتطلبات التي تم تقديمها لأول مرة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقوبلت على الفور بطعون قانونية.