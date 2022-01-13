بايدن يعلن أن إدارته ستوفر أقنعة "عالية الجودة" مجانية للشعب الأمريكي
17:08 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 17:09 GMT 13.01.2022)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يزيل قناع وجهه عند وصوله لتقديم ملاحظات حول استجابة إدارته لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في قاعة المحكمة الجنوبية بالبيت الأبيض في واشنطن، 13 يناير/ كانون الثاني 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يزيل قناع وجهه عند وصوله لتقديم ملاحظات حول استجابة إدارته لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في قاعة المحكمة الجنوبية بالبيت الأبيض في واشنطن، 13 يناير/ كانون الثاني 2022
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميسن، أن إدارته ستوفر قريبا أقنعة "عالية الجودة"، ستكون متاحة مجانا للجمهور الأمريكي.
قال بايدن خلال مؤتمر صحفي: "الأسبوع المقبل سنعلن عن كيفية توفير أقنعة عالية الجودة للشعب الأمريكي مجانا".
بالإضافة إلى ذلك، أعلن بايدن عن حصول الإدارة الأمريكية على 500 مليون اختبار إضافي لفيروس "كورونا" المستجد، من أجل توزيعه في جميع أنحاء أمريكا، مما يضاعف المبلغ الإجمالي الذي اشترته الحكومة الفيدرالية إلى مليار.
وأشار بايدن خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الحكومة الأمريكية سيكون لديها موقع إلكتروني جاهز الأسبوع المقبل، يمكن للأمريكيين استخدامه لطلب الاختبارات مجانا.
President Biden says he will announce next week a plan to make "high-quality masks available to the American people for free"— CBS News (@CBSNews) January 13, 2022
"I know we all wish that we could finally be done with wearing masks. I get it. But they're a really important tool to stop the spread" pic.twitter.com/gNXT43wyQt
ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن "غالبية الولايات المتحدة في مأمن من عواقب فيروس كورونا الوخيمة"، لكنه حذر من أن "الأفراد غير المحصنين يواصلون إجهاد المستشفيات".
وأظهرت بيانات، أمس الأربعاء، أن دخول المستشفيات في الولايات المتحدة بسبب عدوى فيروس "كورونا" المستجد قد بلغ مستوى قياسي جديد، على الرغم من أن متحور "أوميكرون" نفسه لا يزال أقل فتكا بشكل ملحوظ، مقارنة بسلالة الفيروس التاجي الأصلية، ومتحور "دلتا" الذي تبعه.