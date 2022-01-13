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بايدن يعلن أن إدارته ستوفر أقنعة "عالية الجودة" مجانية للشعب الأمريكي
بايدن يعلن أن إدارته ستوفر أقنعة "عالية الجودة" مجانية للشعب الأمريكي
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميسن، أن إدارته ستوفر قريبا أقنعة "عالية الجودة"، ستكون ‏متاحة مجانا للجمهور الأمريكي.‏ 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T17:08+0000
2022-01-13T17:09+0000
العالم
الرئيس الأمريكي جو بايدن
فيروس كورونا
أوميكرون
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قال بايدن خلال مؤتمر صحفي: "الأسبوع المقبل سنعلن عن كيفية توفير أقنعة عالية الجودة للشعب الأمريكي مجانا".بالإضافة إلى ذلك، أعلن بايدن عن حصول الإدارة الأمريكية على 500 مليون اختبار إضافي لفيروس "كورونا" المستجد، من أجل توزيعه في جميع أنحاء أمريكا، مما يضاعف المبلغ الإجمالي الذي اشترته الحكومة الفيدرالية إلى مليار.وأشار بايدن خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الحكومة الأمريكية سيكون لديها موقع إلكتروني جاهز الأسبوع المقبل، يمكن للأمريكيين استخدامه لطلب الاختبارات مجانا.ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن "غالبية الولايات المتحدة في مأمن من عواقب فيروس كورونا الوخيمة"، لكنه حذر من أن "الأفراد غير المحصنين يواصلون إجهاد المستشفيات".وأظهرت بيانات، أمس الأربعاء، أن دخول المستشفيات في الولايات المتحدة بسبب عدوى فيروس "كورونا" المستجد قد بلغ مستوى قياسي جديد، على الرغم من أن متحور "أوميكرون" نفسه لا يزال أقل فتكا بشكل ملحوظ، مقارنة بسلالة الفيروس التاجي الأصلية، ومتحور "دلتا" الذي تبعه.
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العالم, الرئيس الأمريكي جو بايدن, فيروس كورونا, أوميكرون

بايدن يعلن أن إدارته ستوفر أقنعة "عالية الجودة" مجانية للشعب الأمريكي

17:08 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 17:09 GMT 13.01.2022)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يزيل قناع وجهه عند وصوله لتقديم ملاحظات حول استجابة إدارته لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في قاعة المحكمة الجنوبية بالبيت الأبيض في واشنطن، 13 يناير/ كانون الثاني 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يزيل قناع وجهه عند وصوله لتقديم ملاحظات حول استجابة إدارته لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في قاعة المحكمة الجنوبية بالبيت الأبيض في واشنطن، 13 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يزيل قناع وجهه عند وصوله لتقديم ملاحظات حول استجابة إدارته لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في قاعة المحكمة الجنوبية بالبيت الأبيض في واشنطن، 13 يناير/ كانون الثاني 2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميسن، أن إدارته ستوفر قريبا أقنعة "عالية الجودة"، ستكون ‏متاحة مجانا للجمهور الأمريكي.‏
قال بايدن خلال مؤتمر صحفي: "الأسبوع المقبل سنعلن عن كيفية توفير أقنعة عالية الجودة للشعب الأمريكي مجانا".
بالإضافة إلى ذلك، أعلن بايدن عن حصول الإدارة الأمريكية على 500 مليون اختبار إضافي لفيروس "كورونا" المستجد، من أجل توزيعه في جميع أنحاء أمريكا، مما يضاعف المبلغ الإجمالي الذي اشترته الحكومة الفيدرالية إلى مليار.
وأشار بايدن خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الحكومة الأمريكية سيكون لديها موقع إلكتروني جاهز الأسبوع المقبل، يمكن للأمريكيين استخدامه لطلب الاختبارات مجانا.
ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن "غالبية الولايات المتحدة في مأمن من عواقب فيروس كورونا الوخيمة"، لكنه حذر من أن "الأفراد غير المحصنين يواصلون إجهاد المستشفيات".
وأظهرت بيانات، أمس الأربعاء، أن دخول المستشفيات في الولايات المتحدة بسبب عدوى فيروس "كورونا" المستجد قد بلغ مستوى قياسي جديد، على الرغم من أن متحور "أوميكرون" نفسه لا يزال أقل فتكا بشكل ملحوظ، مقارنة بسلالة الفيروس التاجي الأصلية، ومتحور "دلتا" الذي تبعه.
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