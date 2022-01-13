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بينيت يؤكد لبوتين ضرورة التعامل "بصرامة" حيال الملف النووي الإيراني
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بينيت يؤكد لبوتين ضرورة التعامل "بصرامة" حيال الملف النووي الإيراني
بينيت يؤكد لبوتين ضرورة التعامل "بصرامة" حيال الملف النووي الإيراني
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقشا فيها الأمن الإقليمي والتعاون في مجال الفضاء. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T12:51+0000
2022-01-13T12:53+0000
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وأكد بينيت للرئيس بوتين على "الحاجة إلى موقف صارم في مواجهة تطور البرنامج النووي الإيراني"، حسبما نشر بينيت عبر حسابه على "تويتر" اليوم الخميس.وقال بينيت لبوتين إنه سيكون سعيدًا لقبول دعوته لزيارة سانت بطرسبرغ برفقة زوجته.
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روسيا, إسرائيل, إيران

بينيت يؤكد لبوتين ضرورة التعامل "بصرامة" حيال الملف النووي الإيراني

12:51 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 12:53 GMT 13.01.2022)
© Sputnik . Evgueniy Batov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Sputnik . Evgueniy Batov
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أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقشا فيها الأمن الإقليمي والتعاون في مجال الفضاء.
وأكد بينيت للرئيس بوتين على "الحاجة إلى موقف صارم في مواجهة تطور البرنامج النووي الإيراني"، حسبما نشر بينيت عبر حسابه على "تويتر" اليوم الخميس.
وقال بينيت لبوتين إنه سيكون سعيدًا لقبول دعوته لزيارة سانت بطرسبرغ برفقة زوجته.
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