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https://arabic.sputniknews.com/20220113/بينيت-يؤكد-لبوتين-ضرورة-التعامل-بصرامة-حيال-الملف-النووي-الإيراني-1056020864.html
بينيت يؤكد لبوتين ضرورة التعامل "بصرامة" حيال الملف النووي الإيراني
بينيت يؤكد لبوتين ضرورة التعامل "بصرامة" حيال الملف النووي الإيراني
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقشا فيها الأمن الإقليمي والتعاون في مجال الفضاء. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T12:51+0000
2022-01-13T12:51+0000
2022-01-13T12:53+0000
روسيا
إسرائيل
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وأكد بينيت للرئيس بوتين على "الحاجة إلى موقف صارم في مواجهة تطور البرنامج النووي الإيراني"، حسبما نشر بينيت عبر حسابه على "تويتر" اليوم الخميس.وقال بينيت لبوتين إنه سيكون سعيدًا لقبول دعوته لزيارة سانت بطرسبرغ برفقة زوجته.
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روسيا, إسرائيل, إيران
بينيت يؤكد لبوتين ضرورة التعامل "بصرامة" حيال الملف النووي الإيراني 12:51 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 12:53 GMT 13.01.2022) يتبع
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقشا فيها الأمن الإقليمي والتعاون في مجال الفضاء.
وأكد بينيت للرئيس بوتين على "الحاجة إلى موقف صارم في مواجهة تطور البرنامج النووي الإيراني"، حسبما نشر بينيت عبر حسابه على "تويتر" اليوم الخميس.
وقال بينيت لبوتين إنه سيكون سعيدًا لقبول دعوته لزيارة سانت بطرسبرغ برفقة زوجته.