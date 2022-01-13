تجريد نجل الملكة إليزابيث الثانية من ألقابه العسكرية

موسكو - سبوتنيك. وقال قصر باكنغهام في بيان، اليوم الخميس إنه "بموافقة من الملكة، تم إعادة الرتب العسكرية لدوق يورك ورعايته الملكية إلى الملكة. وسيواصل دوق يورك عدم القيام بأي واجبات عامة".ورفض قاض محلي في الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، إسقاط دعوى مدنية ضد أندرو رفعتها فيرجينيا غوفري، وهي امرأة أميركية تزعم أنه اعتدى عليها جنسيا عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.ورفض قاضي المقاطعة لويس كابلان حجة من قبل محامي أندرو، بأن دعوى غوفري يجب أن تُسقط في مرحلة مبكرة، بسبب تسوية قانونية قديمة أجرتها مع جيفري إبستين، رجل الأعمال الذي تدعي أنه رتب اللقاء الجنسي مع صديقه الأمير، وأكد أنه لا يحكم على حقيقة الادعاءات.وقال محامو أندرو إن الأمير لم يعتد جنسيا على غوفري مطلقا، كما أنه "ينكر بشكل قاطع مزاعم جوفري الكاذبة ضده" وفق تعبيراتهم.
ورفض قاض محلي في الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، إسقاط دعوى مدنية ضد أندرو رفعتها فيرجينيا غوفري، وهي امرأة أميركية تزعم أنه اعتدى عليها جنسيا عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.
ورفض قاضي المقاطعة لويس كابلان حجة من قبل محامي أندرو، بأن دعوى غوفري يجب أن تُسقط في مرحلة مبكرة، بسبب تسوية قانونية قديمة أجرتها مع جيفري إبستين، رجل الأعمال الذي تدعي أنه رتب اللقاء الجنسي مع صديقه الأمير، وأكد أنه لا يحكم على حقيقة الادعاءات.
وقال محامو أندرو إن الأمير لم يعتد جنسيا على غوفري مطلقا، كما أنه "ينكر بشكل قاطع مزاعم جوفري الكاذبة ضده" وفق تعبيراتهم.