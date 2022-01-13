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تجريد نجل الملكة إليزابيث الثانية من ألقابه العسكرية
تجريد نجل الملكة إليزابيث الثانية من ألقابه العسكرية
أعلن قصر باكنغهام، أن الأمير أندرو، نجل الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، جرد من ألقابه العسكرية ورعايته الملكية بعد أن واجه اتهامات بالاعتداء الجنسي. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T21:32+0000
2022-01-13T21:32+0000
الملكة إليزابيث
بريطانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال قصر باكنغهام في بيان، اليوم الخميس إنه "بموافقة من الملكة، تم إعادة الرتب العسكرية لدوق يورك ورعايته الملكية إلى الملكة. وسيواصل دوق يورك عدم القيام بأي واجبات عامة".ورفض قاض محلي في الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، إسقاط دعوى مدنية ضد أندرو رفعتها فيرجينيا غوفري، وهي امرأة أميركية تزعم أنه اعتدى عليها جنسيا عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.ورفض قاضي المقاطعة لويس كابلان حجة من قبل محامي أندرو، بأن دعوى غوفري يجب أن تُسقط في مرحلة مبكرة، بسبب تسوية قانونية قديمة أجرتها مع جيفري إبستين، رجل الأعمال الذي تدعي أنه رتب اللقاء الجنسي مع صديقه الأمير، وأكد أنه لا يحكم على حقيقة الادعاءات.وقال محامو أندرو إن الأمير لم يعتد جنسيا على غوفري مطلقا، كما أنه "ينكر بشكل قاطع مزاعم جوفري الكاذبة ضده" وفق تعبيراتهم.
https://arabic.sputniknews.com/20200719/الأمير-أندرو-يغيب-عن-صور-زفاف-ابنته-السري-1046044036.html
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الملكة إليزابيث, بريطانيا

تجريد نجل الملكة إليزابيث الثانية من ألقابه العسكرية

21:32 GMT 13.01.2022
© REUTERS / POOL Newالملكة إليزابيث مع نجلها الأمير أندرو
الملكة إليزابيث مع نجلها الأمير أندرو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / POOL New
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أعلن قصر باكنغهام، أن الأمير أندرو، نجل الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، جرد من ألقابه العسكرية ورعايته الملكية بعد أن واجه اتهامات بالاعتداء الجنسي.
موسكو - سبوتنيك. وقال قصر باكنغهام في بيان، اليوم الخميس إنه "بموافقة من الملكة، تم إعادة الرتب العسكرية لدوق يورك ورعايته الملكية إلى الملكة. وسيواصل دوق يورك عدم القيام بأي واجبات عامة".
الأمير البريطاني أندرو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2020
الأمير أندرو يغيب عن صور زفاف ابنته "السري"
19 يوليو 2020, 11:14 GMT
ورفض قاض محلي في الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، إسقاط دعوى مدنية ضد أندرو رفعتها فيرجينيا غوفري، وهي امرأة أميركية تزعم أنه اعتدى عليها جنسيا عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.
ورفض قاضي المقاطعة لويس كابلان حجة من قبل محامي أندرو، بأن دعوى غوفري يجب أن تُسقط في مرحلة مبكرة، بسبب تسوية قانونية قديمة أجرتها مع جيفري إبستين، رجل الأعمال الذي تدعي أنه رتب اللقاء الجنسي مع صديقه الأمير، وأكد أنه لا يحكم على حقيقة الادعاءات.
وقال محامو أندرو إن الأمير لم يعتد جنسيا على غوفري مطلقا، كما أنه "ينكر بشكل قاطع مزاعم جوفري الكاذبة ضده" وفق تعبيراتهم.
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