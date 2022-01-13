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تركيا: سنحدد مع من نرسل رائدنا إلى الفضاء بحلول نهاية الشهر الجاري
تركيا: سنحدد مع من نرسل رائدنا إلى الفضاء بحلول نهاية الشهر الجاري
قال رئيس وكالة الفضاء التركية سيردار حسين يلدريم، إن الوكالة ستقرر بحلول نهاية هذا الشهر أي مركبة فضائية سيستقل رائد الفضاء التركي إلى محطة الفضاء الدولية. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T14:50+0000
2022-01-13T14:50+0000
العالم
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قال سيردار حسين يلدريم لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، "لم يتبق سوى خيارين محتملين: سيتم إرسال رائد الفضاء الخاص بنا إلى محطة الفضاء الدولية إما عن طريق مركبة فضائية أمريكية أو بواسطة صاروخ سويوز من روسكوسموس ... نخطط لأخذ القرار الأخير بشأن من سنعمل معه، بحلول نهاية هذا الشهر".كما أوضح المسؤول التركي، أن الوكالة التركية لم تبدأ في اختيار رواد الفضاء حتى يتم اتخاذ قرار بشأن الوكالة التي تعمل معها، بحيث يمكن للهيكل الذي سيشارك في تدريب رواد الفضاء أن يشارك في تحديد معايير الاختيار.وقال سيردار حسين يلدريم، إن أولوية تركيا هي إطلاق قمر صناعي تجاري من خط الاستواء، ولهذا السبب، عرضت شركة "روسكوسموس" الروسية على الوكالة التركية الإطلاق من منصة عائمة، قائلا: "نظرا لأن أولويتنا الحالية هي الإطلاق التجاري بالقرب من خط الاستواء، فقد قدمت لنا شركة روسكوسموس خيارا باستخدام ميناء فضائي عائم".في أوائل عام 2021، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن برنامج الفضاء الوطني واقترح إرسال أول مواطن في البلاد إلى الفضاء، بالإضافة إلى بناء ميناء فضائي خاص به، وإرسال مركبة هبوط إلى القمر في نهاية عام 2023.
https://arabic.sputniknews.com/20210619/تركيا-تسعى-إلى-إرسال-صاروخ-إلى-القمر-في-غضون-3-سنوات-1049295715.html
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العالم

تركيا: سنحدد مع من نرسل رائدنا إلى الفضاء بحلول نهاية الشهر الجاري

14:50 GMT 13.01.2022
© Sputnik . Yuzhny SC / Roscosmos / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق مركبة الإطلاق "سويوز-2.1" مع المركبة الفضائية "سويوز-ام اس-16"مع طاقم محطة الفضاء الدولية "بعثة رقم63" من منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور 8 أبريل 2020
إطلاق مركبة الإطلاق سويوز-2.1 مع المركبة الفضائية سويوز-ام اس-16مع طاقم محطة الفضاء الدولية بعثة رقم63 من منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور 8 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Sputnik . Yuzhny SC / Roscosmos
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قال رئيس وكالة الفضاء التركية سيردار حسين يلدريم، إن الوكالة ستقرر بحلول نهاية هذا الشهر أي مركبة فضائية سيستقل رائد الفضاء التركي إلى محطة الفضاء الدولية.
قال سيردار حسين يلدريم لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، "لم يتبق سوى خيارين محتملين: سيتم إرسال رائد الفضاء الخاص بنا إلى محطة الفضاء الدولية إما عن طريق مركبة فضائية أمريكية أو بواسطة صاروخ سويوز من روسكوسموس ... نخطط لأخذ القرار الأخير بشأن من سنعمل معه، بحلول نهاية هذا الشهر".
كما أوضح المسؤول التركي، أن الوكالة التركية لم تبدأ في اختيار رواد الفضاء حتى يتم اتخاذ قرار بشأن الوكالة التي تعمل معها، بحيث يمكن للهيكل الذي سيشارك في تدريب رواد الفضاء أن يشارك في تحديد معايير الاختيار.
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وقال سيردار حسين يلدريم، إن أولوية تركيا هي إطلاق قمر صناعي تجاري من خط الاستواء، ولهذا السبب، عرضت شركة "روسكوسموس" الروسية على الوكالة التركية الإطلاق من منصة عائمة، قائلا: "نظرا لأن أولويتنا الحالية هي الإطلاق التجاري بالقرب من خط الاستواء، فقد قدمت لنا شركة روسكوسموس خيارا باستخدام ميناء فضائي عائم".
حدد يلدريم أن الوكالة التركية تدرس اقتراح روسيا بتنفيذ عمليات إطلاق عبر منصة Sea Launch البحرية العائمة. في الوقت نفسه، لا يتم استبعاد إمكانية إقامة تعاون ثلاثي بين تركيا وروسيا وكازاخستان في بايكونور.
في أوائل عام 2021، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن برنامج الفضاء الوطني واقترح إرسال أول مواطن في البلاد إلى الفضاء، بالإضافة إلى بناء ميناء فضائي خاص به، وإرسال مركبة هبوط إلى القمر في نهاية عام 2023.
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