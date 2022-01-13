تستطيع تسلق الآعالي...روسيا تبني مروحية مناسبة لتحديات المناطق الجبلية

وقامت مروحية "كا-226تي" (ألبينيست)، تعني هذه الكلمة الروسية "متسلق الجبال"، بالطلعة الجوية الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.الظروف المغايرةيواجه طيارو المروحيات في أعالي الجبال على ارتفاع يزيد على 2500 متر ظروفا متميزة لا تخلو من مفاجآت مثل الاضطرابات الهوائية أو الضباب الكثيف أو تقلبات درجات الحرارة التي تؤثر على أداء محرك المروحية.وتستطيع المروحيات العادية مواجهة هذه الظروف على ارتفاع لا يتجاوز 4000 متر. أما عندما يحتاج الأمر إلى التحليق على ارتفاع أكبر فإن الضرورة تتطلب وجود مروحية مجهزة تجهيزا مناسبا.المروحية المناسبةوتوجد في روسيا مروحيات قادرة على التحليق على ارتفاعات كبيرة مثل "مي-8" أو "كا-32". وظهرت أخيرا مروحية جديدة مجهزة تجهيزا مناسبا لأعالي الجبال يمكن استخدامها على ارتفاع 6500 متر وفق بيانات شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا.وصنعت روسيا محركا خاصا لمروحيتها الجديدة القادرة على "تسلق الحبال". وينتج محرك "في كا-650في" قوة الدفع المكافئة لـ650 قوة حصانية عند الإقلاع.ويُتوقع أن تبدأ روسيا تصنيع مروحيات "كا-226تي" خلال العام الحالي 2022.
أنجزت روسيا بناء طائرة مروحية جديدة قادرة على التحليق فوق أعالي الجبال.
وقامت مروحية "كا-226تي" (ألبينيست)، تعني هذه الكلمة الروسية "متسلق الجبال"، بالطلعة الجوية الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
الظروف المغايرة
يواجه طيارو المروحيات في أعالي الجبال على ارتفاع يزيد على 2500 متر ظروفا متميزة لا تخلو من مفاجآت مثل الاضطرابات الهوائية أو الضباب الكثيف أو تقلبات درجات الحرارة التي تؤثر على أداء محرك المروحية.
وتستطيع المروحيات العادية مواجهة هذه الظروف على ارتفاع لا يتجاوز 4000 متر. أما عندما يحتاج الأمر إلى التحليق على ارتفاع أكبر فإن الضرورة تتطلب وجود مروحية مجهزة تجهيزا مناسبا.
المروحية المناسبة
وتوجد في روسيا مروحيات قادرة على التحليق على ارتفاعات كبيرة مثل "مي-8" أو "كا-32". وظهرت أخيرا مروحية جديدة مجهزة تجهيزا مناسبا لأعالي الجبال يمكن استخدامها على ارتفاع 6500 متر وفق بيانات شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا.
وتتميز مروحية "كا-226تي" التي أسماها مخترعوها "ألبينيست" بالقدرة على الصعود السريع ومقاومة الريح الجانبية العاتية. ويمكنها أن تقلع من الساحة الضيقة وتهبط فيها. ومن المهم بمكان أنها تستطيع أن تظل ثابتة في المكان الواحد في الجو. وتتميز مروحية "كا-226تي" أيضا ببساطة التشغيل.
وصنعت روسيا محركا خاصا لمروحيتها الجديدة القادرة على "تسلق الحبال". وينتج محرك "في كا-650في" قوة الدفع المكافئة لـ650 قوة حصانية عند الإقلاع.
ويُتوقع أن تبدأ روسيا تصنيع مروحيات "كا-226تي" خلال العام الحالي 2022.