تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
ريابكوف: رد فعل الولايات المتحدة على عملية قوات حفظ السلام في كازاخستان يكشف نواياها في أوراسيا
https://arabic.sputniknews.com/20220113/جريمة-قتل-متكاملة-الأركان-محامي-أرملة-وائل-الإبراشي-يتقدم-ببلاغ-إلى-النائب-العام-فيديو-1055987399.html
"جريمة قتل متكاملة الأركان"... محامي أرملة وائل الإبراشي يتقدم ببلاغ إلى النائب العام... فيديو
"جريمة قتل متكاملة الأركان"... محامي أرملة وائل الإبراشي يتقدم ببلاغ إلى النائب العام... فيديو
كشف الدكتور سمير صبري، محامي سحر الإبراشي زوجة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، تفاصيل جديدة في واقعة الإهمال الطبي والخطأ الذي أودى بحياته. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T11:20+0000
2022-01-13T11:23+0000
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055193865_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_2003ec3bb6c54b9ad8a9b8396f742ca2.jpg
وقال سمير صبري إن "زوجة الإبراشي ذهبت إلى مكتبه الأربعاء وطالبت برفع قضية لفتح تحقيق، مؤكدا أن المستندات التي أعطيت له تؤكد أن ما حدث جريمة قتل متكاملة الأركان.وأضاف: "الطبيب المعالج للإبراشي كان يدخن بشراهة داخل غرفة الإعلامي، وكان مقيما مع وائل الإبراشي في المنزل لفترة معينة"، متابعا أن الطبيب أعطى لوائل الإبراشي دواء لا يعلم اسمه.وكان الطبيب المصري، خالد منتصر، نشر أرقاما وصورا قال إنها توضح أن "الإعلامي المصري، وائل الإبراشي مات مقتولا".من جهته، قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ورئيس لجنة آداب المهنة في مصر في تصريحات مع "بوابة الأهرام"، إن "النقابة تحاول التواصل مع الدكتور خالد منتصر لاستجلاء حقيقة ما نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي عن وجود خطأ طبي في علاج الإعلامي وائل الإبراشي أدى لتدهور شديد في حالته الصحية".وقالت، في تصريحات مع صحيفة "الوطن" المصرية، أن "كورونا بريئة من وفاته"، مؤكدة أن "سبب الوفاة خطأ طبي، وليس بسبب إصابته بفيروس كورونا".وأكدت أن "السبب الرئيسي كان إصابته بتليف في الرئة بسبب مضاعفات الفيروس"، مشيرة إلى أنه كان لديه نية لمقاضاة كل الأطباء اللي أهملوا فيه، بعد أن يتعافى.من جهته، قال مجدي عبد الحميد، الطبيب المعالج للإبراشي، إن الحالة الصحية كانت تتحسن بشكل كبير، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك خطأ طبي فسيكون بسيطا.وأكد عبد الحميد في اتصال هاتفي مع فضائية "الحدث اليوم"، أن "حالة وائل الإبراشي كانت سيئة فور وصوله للمستشفى، ولا يوجد خطأ طبي يمكن أن نتحدث عنه حاليا".ولفت إلى أنه "من الوارد أنه كان يتم علاج وائل الإبراشي في المنزل قبل المجيء للمستشفى على أن الإصابة ليست فيروس كورونا".وتم الإعلان، مساء الأحد الماضي، عن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.وعرف وائل الإبراشي بتقديمه برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" المصرية، لينتقل بعدها لتقديم برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، لكن بسبب ظروف مرضه غاب عن عمله الإعلامي وقدم البرنامج بالنيابة عنه الإعلامي، يوسف الحسيني.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/طبيب-ينشر-أرقاما-وصورا-تكشف-وفاة-وائل-الإبراشي-مقتولا-ونقابة-الأطباء-ترد-1055945477.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055193865_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_83258a52186429609de67b20034417b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن

"جريمة قتل متكاملة الأركان"... محامي أرملة وائل الإبراشي يتقدم ببلاغ إلى النائب العام... فيديو

11:20 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 11:23 GMT 13.01.2022)
© AFP 2021 / -الإعلامي المصري وائل الإبراشي
الإعلامي المصري وائل الإبراشي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© AFP 2021 / -
تابعنا عبر
كشف الدكتور سمير صبري، محامي سحر الإبراشي زوجة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، تفاصيل جديدة في واقعة الإهمال الطبي والخطأ الذي أودى بحياته.
وقال سمير صبري إن "زوجة الإبراشي ذهبت إلى مكتبه الأربعاء وطالبت برفع قضية لفتح تحقيق، مؤكدا أن المستندات التي أعطيت له تؤكد أن ما حدث جريمة قتل متكاملة الأركان.
وأضاف: "الطبيب المعالج للإبراشي كان يدخن بشراهة داخل غرفة الإعلامي، وكان مقيما مع وائل الإبراشي في المنزل لفترة معينة"، متابعا أن الطبيب أعطى لوائل الإبراشي دواء لا يعلم اسمه.
وكان الطبيب المصري، خالد منتصر، نشر أرقاما وصورا قال إنها توضح أن "الإعلامي المصري، وائل الإبراشي مات مقتولا".
من جهته، قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ورئيس لجنة آداب المهنة في مصر في تصريحات مع "بوابة الأهرام"، إن "النقابة تحاول التواصل مع الدكتور خالد منتصر لاستجلاء حقيقة ما نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي عن وجود خطأ طبي في علاج الإعلامي وائل الإبراشي أدى لتدهور شديد في حالته الصحية".
وكشفت زوجة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، منذ أيام مفاجأة صادمة عن سبب وفاة زوجها، بعدما أفادت تقارير إعلامية بإصابته بفيروس كورونا.
وقالت، في تصريحات مع صحيفة "الوطن" المصرية، أن "كورونا بريئة من وفاته"، مؤكدة أن "سبب الوفاة خطأ طبي، وليس بسبب إصابته بفيروس كورونا".
وأكدت أن "السبب الرئيسي كان إصابته بتليف في الرئة بسبب مضاعفات الفيروس"، مشيرة إلى أنه كان لديه نية لمقاضاة كل الأطباء اللي أهملوا فيه، بعد أن يتعافى.
الإعلامي المصري وائل الإبراشي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
طبيب ينشر أرقاما وصورا تكشف وفاة وائل الإبراشي "مقتولا"... ونقابة الأطباء ترد
08:31 GMT
من جهته، قال مجدي عبد الحميد، الطبيب المعالج للإبراشي، إن الحالة الصحية كانت تتحسن بشكل كبير، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك خطأ طبي فسيكون بسيطا.
وأكد عبد الحميد في اتصال هاتفي مع فضائية "الحدث اليوم"، أن "حالة وائل الإبراشي كانت سيئة فور وصوله للمستشفى، ولا يوجد خطأ طبي يمكن أن نتحدث عنه حاليا".
ولفت إلى أنه "من الوارد أنه كان يتم علاج وائل الإبراشي في المنزل قبل المجيء للمستشفى على أن الإصابة ليست فيروس كورونا".
وتم الإعلان، مساء الأحد الماضي، عن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.
وعرف وائل الإبراشي بتقديمه برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" المصرية، لينتقل بعدها لتقديم برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، لكن بسبب ظروف مرضه غاب عن عمله الإعلامي وقدم البرنامج بالنيابة عنه الإعلامي، يوسف الحسيني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:30 GMT"لا ينازع الملك"... رئيس وزراء الأردن يتحدث عن مجلس الأمن القومي
11:28 GMTرئيس الاتحاد العمالي اللبناني: أمام هول الكارثة كان لا بد من التحرك... وإضراب اليوم "تحذيري"
11:27 GMTالعراق يتخذ إجراء طارئا لتفادي المخلفات الحربية والألغام في البصرة
11:25 GMTبعد مقتل ضابطين بـ"نيران صديقة"... معلومات عن القوات البرية الإسرائيلية
11:23 GMTريابكوف: رد فعل الولايات المتحدة على عملية قوات حفظ السلام في كازاخستان يكشف نواياها في أوراسيا
11:20 GMT"جريمة قتل متكاملة الأركان"... محامي أرملة وائل الإبراشي يتقدم ببلاغ إلى النائب العام... فيديو
11:16 GMTالرئيس اللبناني يحذر من التعطيل المتعمد للسلطة القضائية
11:13 GMTتقرير للبنك الدولي: المغرب يدخل مرحلة تسريع مستدامة
11:05 GMT8 تغييرات بسيطة يمكنك إجراؤها لكي تتحسن حياتك في 2022
11:01 GMTالكرملين: العقوبات بحق بوتين "شائنة" ولا يستطيع أحد فرض الإملاءات العسكرية على تحركات الجيش الروسي
10:52 GMTالصحة العراقية: دخلنا الموجة الرابعة وعلى الجميع التزام الحيطة والحذر
10:52 GMTالسعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي فيروس كورونا
10:47 GMTأكثر بقعة ساخنة على وجه الأرض لهذه اللحظة
10:46 GMTمصرع 6 إثر انهيار جزء من أعمال ترميم مرقد ديني في العراق
10:42 GMT"ضربة شمس"... الكشف عن سبب انتهاء لقاء تونس ومالي قبل الوقت الأصلي مرتين
10:34 GMTاحتجاجات وقطع طرق في لبنان على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية
10:29 GMT5 مشروبات تعمل على تحسين أداء الدماغ والجهاز العصبي
10:22 GMTسمكة تقود نموذجا لمركبة... فيديو
10:19 GMTالإمارات... الحبس سنة وغرامة 300 ألف درهم لنشر بيانات "تخالف معايير المحتوى الإعلامي"
10:16 GMTرئيس الأركان الإسرائيلي يجري استجوابا ميدانيا بشأن مقتل ضابطين بطريق الخطأ... فيديو وصور