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https://arabic.sputniknews.com/20220113/جنود-الجيش-الصيني-يشاركون-في-تدريبات-على-ارتفاع-أكثر-من-4-آلاف-متر-فيديو-1055943377.html
جنود الجيش الصيني يشاركون في تدريبات على ارتفاع أكثر من 4 آلاف متر... فيديو
جنود الجيش الصيني يشاركون في تدريبات على ارتفاع أكثر من 4 آلاف متر... فيديو
يشارك جنود من الجيش الصيني بتدريبات عسكرية في إحدى المناطق الجبلية التي تقع على ارتفاع أكثر من 4 آلاف متر فوق سطح البحر. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T07:15+0000
2022-01-13T07:18+0000
رصد عسكري
الصين
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ونشرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد جانبا من التدريبات، التي تقام على قمة منطقة جبلية ارتفاعها 4 آلاف و100 متر في منطقة التبت.وتشهد التدريبات عمليات إطلاق نار ضد أهداف محددة في تلك المناطق الجبلية باستخدام المدافع الرشاشة وقذائف الهاون.كما تشمل التدريبات تنفيذ جنود المشاة على عمليات الاقتحام بالأسلحة الرشاشة الخفيفة بدعم من فرق القناصة والطائرات المسيرة التي تقوم بدور في دعم عمليات اقتحام مواقع معادية.يذكر أن الجيش الصيني يحتل المرتبة رقم 3 عالميا بين أقوى 140 جيشا في العالم ولا يسبقه سوى الجيشين الأمريكي والروسي.
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رصد عسكري, الصين

جنود الجيش الصيني يشاركون في تدريبات على ارتفاع أكثر من 4 آلاف متر... فيديو

07:15 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 07:18 GMT 13.01.2022)
© وزارة الدفاع الروسية / الذهاب إلى بنك الصورالجيش الصيني
الجيش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© وزارة الدفاع الروسية
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يشارك جنود من الجيش الصيني بتدريبات عسكرية في إحدى المناطق الجبلية التي تقع على ارتفاع أكثر من 4 آلاف متر فوق سطح البحر.
ونشرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد جانبا من التدريبات، التي تقام على قمة منطقة جبلية ارتفاعها 4 آلاف و100 متر في منطقة التبت.
وتشهد التدريبات عمليات إطلاق نار ضد أهداف محددة في تلك المناطق الجبلية باستخدام المدافع الرشاشة وقذائف الهاون.
كما تشمل التدريبات تنفيذ جنود المشاة على عمليات الاقتحام بالأسلحة الرشاشة الخفيفة بدعم من فرق القناصة والطائرات المسيرة التي تقوم بدور في دعم عمليات اقتحام مواقع معادية.
يذكر أن الجيش الصيني يحتل المرتبة رقم 3 عالميا بين أقوى 140 جيشا في العالم ولا يسبقه سوى الجيشين الأمريكي والروسي.
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