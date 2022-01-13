حاكم مصرف لبنان المركزي يطالب بإبعاد قاضية من التحقيق معه

وقال سلامة في بيان، إنه أظهر احترامه للقضاء من خلال المثول أمام قضاة في السابق، مضيفا أن الهدف من الدعاوى المرفوعة ضده هو "تشويه صورتي أمام الرأي العام في لبنان والخارج"، وفق وكالة "رويترز".وأضاف سلامة، أن القاضية غادة عون استخدمت حسابها الشخصي على "تويتر" "بشكل عدائي" ضده. كما انتقد جوانب أخرى من تعاملها مع القضية.وأشار إلى أنه تقدم بطلب لإبعاد غادة عون عن القضية، قائلا إنه "بحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد".وفي تعليقات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، رفضت القاضية انتقادات سلامة، بما في ذلك قوله إنها استخدمت تويتر فقط لتعداد الدعاوى المرفوعة ضده. وقالت إن من حق الرأي العام أن يعرف عن "الملاحقات الجارية في القضايا المهمة".هذا القاضية غادة عون، التي تترأس أحد التحقيقات في لبنان، في وقت سابق، أمرا بحظر سفر سلامة اليوم الخميس. فيما أفاد مصدر قضائي أن تحقيقها يتعلق بمزاعم تتراوح بين الاحتيال وإساءة التصرف في أموال عامة.
اتهم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، قاضية تقود واحدا من التحقيقات العديدة بحقه بالانحياز ضده، مطالبا بإبعادها عن القضية، وذلك بعد أن أصدرت أمرا بحظر سفره هذا الأسبوع.
وقال سلامة في بيان، إنه أظهر احترامه للقضاء من خلال المثول أمام قضاة في السابق، مضيفا أن الهدف من الدعاوى المرفوعة ضده هو "تشويه صورتي أمام الرأي العام في لبنان والخارج"، وفق وكالة "رويترز".
وأضاف سلامة، أن القاضية غادة عون استخدمت حسابها الشخصي على "تويتر" "بشكل عدائي" ضده. كما انتقد جوانب أخرى من تعاملها مع القضية. وأشار إلى أنه تقدم بطلب لإبعاد غادة عون عن القضية، قائلا إنه "بحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد".
وفي تعليقات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، رفضت القاضية انتقادات سلامة، بما في ذلك قوله إنها استخدمت تويتر فقط لتعداد الدعاوى المرفوعة ضده. وقالت إن من حق الرأي العام أن يعرف عن "الملاحقات الجارية في القضايا المهمة". هذا القاضية غادة عون، التي تترأس أحد التحقيقات في لبنان، في وقت سابق، أمرا بحظر سفر سلامة اليوم الخميس. فيما أفاد مصدر قضائي أن تحقيقها يتعلق بمزاعم تتراوح بين الاحتيال وإساءة التصرف في أموال عامة.