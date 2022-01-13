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حاكم مصرف لبنان المركزي يطالب بإبعاد قاضية من التحقيق معه
حاكم مصرف لبنان المركزي يطالب بإبعاد قاضية من التحقيق معه
اتهم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، قاضية تقود واحدا من التحقيقات العديدة بحقه بالانحياز ضده، مطالبا بإبعادها عن القضية، وذلك بعد أن أصدرت أمرا بحظر سفره... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T20:23+0000
2022-01-13T20:25+0000
العالم العربي
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وقال سلامة في بيان، إنه أظهر احترامه للقضاء من خلال المثول أمام قضاة في السابق، مضيفا أن الهدف من الدعاوى المرفوعة ضده هو "تشويه صورتي أمام الرأي العام في لبنان والخارج"، وفق وكالة "رويترز".وأضاف سلامة، أن القاضية غادة عون استخدمت حسابها الشخصي على "تويتر" "بشكل عدائي" ضده. كما انتقد جوانب أخرى من تعاملها مع القضية.وأشار إلى أنه تقدم بطلب لإبعاد غادة عون عن القضية، قائلا إنه "بحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد".وفي تعليقات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، رفضت القاضية انتقادات سلامة، بما في ذلك قوله إنها استخدمت تويتر فقط لتعداد الدعاوى المرفوعة ضده. وقالت إن من حق الرأي العام أن يعرف عن "الملاحقات الجارية في القضايا المهمة".هذا القاضية غادة عون، التي تترأس أحد التحقيقات في لبنان، في وقت سابق، أمرا بحظر سفر سلامة اليوم الخميس. فيما أفاد مصدر قضائي أن تحقيقها يتعلق بمزاعم تتراوح بين الاحتيال وإساءة التصرف في أموال عامة.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/لبنان-ميقاتي-ينفي-التدخل-في-عمل-القضاء-بشأن-تحقيق-مالي-1055540449.html
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العالم العربي

حاكم مصرف لبنان المركزي يطالب بإبعاد قاضية من التحقيق معه

20:23 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 20:25 GMT 13.01.2022)
© AFP 2021 / -حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© AFP 2021 / -
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اتهم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، قاضية تقود واحدا من التحقيقات العديدة بحقه بالانحياز ضده، مطالبا بإبعادها عن القضية، وذلك بعد أن أصدرت أمرا بحظر سفره هذا الأسبوع.
وقال سلامة في بيان، إنه أظهر احترامه للقضاء من خلال المثول أمام قضاة في السابق، مضيفا أن الهدف من الدعاوى المرفوعة ضده هو "تشويه صورتي أمام الرأي العام في لبنان والخارج"، وفق وكالة "رويترز".
وأضاف سلامة، أن القاضية غادة عون استخدمت حسابها الشخصي على "تويتر" "بشكل عدائي" ضده. كما انتقد جوانب أخرى من تعاملها مع القضية.
وأشار إلى أنه تقدم بطلب لإبعاد غادة عون عن القضية، قائلا إنه "بحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد".
مصرف لبنان، نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
لبنان... ميقاتي ينفي التدخل في عمل القضاء بشأن تحقيق مالي
أمس, 14:13 GMT
وفي تعليقات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، رفضت القاضية انتقادات سلامة، بما في ذلك قوله إنها استخدمت تويتر فقط لتعداد الدعاوى المرفوعة ضده. وقالت إن من حق الرأي العام أن يعرف عن "الملاحقات الجارية في القضايا المهمة".
هذا القاضية غادة عون، التي تترأس أحد التحقيقات في لبنان، في وقت سابق، أمرا بحظر سفر سلامة اليوم الخميس. فيما أفاد مصدر قضائي أن تحقيقها يتعلق بمزاعم تتراوح بين الاحتيال وإساءة التصرف في أموال عامة.
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