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https://arabic.sputniknews.com/20220113/خبير-روسي-أي-خطوة-مستقبلية-من-الناتو-سنعتبرها-عدوانا--1056032524.html
خبير روسي: أي خطوة مستقبلية من الناتو سنعتبرها عدوانا
خبير روسي: أي خطوة مستقبلية من الناتو سنعتبرها عدوانا
نناقش في هذه الحلقة: نتائج مباحثات روسيا والناتو؛ احتجاجات في لبنان؛ فشل المفاوضات بين دمشق والأكراد؛ ألمانيا تعاقب مؤسسة متورطة بأنشطة "إرهابية" على صلة... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
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خبير روسي: أي خطوة مستقبلية من الناتو سنعتبرها عدوانا
خبير روسي: أي خطوة مستقبلية من الناتو سنعتبرها عدوانا
انتهت المفاوضات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" التي عقدت في بروكسل دون نتائج. ولكن صرح الطرفان أنها تبقى محكومة بالأمل، وأن الجلوس على طاولة حوار واحدة مؤشر إيجابي.داريا غيراسينا، نائبة رئيس المكتب التمثيلي لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" في الولايات المتحدة، كانت هناك وعلقت على اللقاء بقولها: حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، ليونيد كروتاكوف، لـ "سبوتنيك": فشل المفاوضات بين دمشق و"قسد"تتفاوض دمشق و ما يعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، على منطقة شرق الفرات، لكن كل المفاوضات حتى الآن باءت بالفشل.وحول أسباب فشل المفاوضات الأخيرة، قال المسؤول العسكري المشارك في المفاوضات، الرائد، حيدر جواد، لـ"بلا قيود": التفاصيل في الملف الصوتي....
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نغم كباس
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خبير روسي: أي خطوة مستقبلية من الناتو سنعتبرها عدوانا

13:28 GMT 13.01.2022
خبير روسي: أي خطوة مستقبلية من الناتو سنعتبرها عدوانا
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة: نتائج مباحثات روسيا والناتو؛ احتجاجات في لبنان؛ فشل المفاوضات بين دمشق والأكراد؛ ألمانيا تعاقب مؤسسة متورطة بأنشطة "إرهابية" على صلة بإيران؛ مجموعة فنادق "راديسون" العالمية توسع نشاطاتها في السعودية.
انتهت المفاوضات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" التي عقدت في بروكسل دون نتائج. ولكن صرح الطرفان أنها تبقى محكومة بالأمل، وأن الجلوس على طاولة حوار واحدة مؤشر إيجابي.
داريا غيراسينا، نائبة رئيس المكتب التمثيلي لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" في الولايات المتحدة، كانت هناك وعلقت على اللقاء بقولها:
"لا توجد قناة تلفزيونية واحدة، ولا أية وسيلة إعلامية جعلت المفاوضات بين روسيا والناتو في مقدمة موضوعاتها، لأن كل الأمريكيين حاليا مهتمون وخائفون من فايروس (أوميكرون)، و التضخم الذي وصل إلى 7%، وهو رقم قياسي، و ارتفاع الأسعار، و فقدان المواد الغذائية من المخازن. المفاوضات كانت فاترة لأن مواقف روسيا والناتو بعيدة جدا عن بعضهما البعض".
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، ليونيد كروتاكوف، لـ "سبوتنيك":
" بدأت روسيا المفاوضات بشكل لا ريب فيه وحازم حول توسع الناتو، والأعمال العدائية من جانبه، وإذا لم يكن هذا إنذارا، فهو تحذير صارم، لأن كل خطوة لاحقة سيتم اعتبارها عدوانا، وسنتخذ إجراءات جوابية، لقد دخلنا فترة من المواجهة الصعبة للغاية. وفي رأيي، لا يقتصر الأمر فقط على المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة أو الناتو، لأن الأمر أصبح يكتسب صيغة أمنية عالمية".

فشل المفاوضات بين دمشق و"قسد"

تتفاوض دمشق و ما يعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، على منطقة شرق الفرات، لكن كل المفاوضات حتى الآن باءت بالفشل.
وحول أسباب فشل المفاوضات الأخيرة، قال المسؤول العسكري المشارك في المفاوضات، الرائد، حيدر جواد، لـ"بلا قيود":
"حاولنا مد جسور وتفاوضنا مع ما يسمى (قوات سوريا الديمقراطية)، ولكن راهنوا على الدعم الأمريكي، ولم يأخذوا العبرة مما حدث في أفغانستان، ولدينا معلومات مؤكدة أنه في المرحلة القادمة بين الشهر السادس والسابع سيكون هنُاك انسحاب كامل للقوات الأمريكية من شرق الفرات، والمجتمع السوري يعتبر (قسد) مجموعات انفصالية تنطوي فيها أحزاب إرهابية كحزب العمال الكردستاني وبما يسمى ppk، وغيرها، وهم أكبر الداعمين للإرهاب لأنهم هجروا أكثر من 200 ألف سوري من (منبج، شوخ فوقاني، شوخ تحتاني، الرقة، الحسكة)، علما أن جميع هذه المناطق عربية بالكامل، ولايوجد فيها أي فرد كردي، وأعتقد أن (قسد) هي طفل إسرائيل وأمريكا."
التفاصيل في الملف الصوتي....
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