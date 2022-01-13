تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
مصدر أمني: قصف صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية في العراق
https://arabic.sputniknews.com/20220113/خبير-متحور-أوميكرون-قد-ينقذ-البشرية-من-الوباء-1056088202.html
خبير: متحور أوميكرون قد ينقذ البشرية من الوباء
خبير: متحور أوميكرون قد ينقذ البشرية من الوباء
أكد اختصاصي في الأمراض المعدية أن متحور أوميكرون بإمكانه إنقاذ البشرية بسبب انتشاره السريع دون خطر على المصابين مما سيسمح باكتساب مناعة جماعية طبيعية. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T16:57+0000
2022-01-13T16:57+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054407096_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_7ecbda6c5e4f67797688196fefe85bb6.jpg
وقال الاختصاصي الجزائري إيدير بيطام، اليوم الخميس، في تصريحات لحصة "ضيف التحرير" بالاذاعة الثالثة، إن متحور أوميكرون هو 50 مرة أكثر عدوى من دلتا ولكنه يعزز المناعة الجماعية الطبيعية، مما يعني حماية البشرية من متحورات أخرى أكثر خطورة.وأوضح إن هذا المتحور يمكن أن يسد الفراغ المسجل بسبب العزوف عن التلقيح.وأرجع بيطام سبب تردد المواطنين في التلقيح ضد كوفيد-19 إلى نشر الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي: "سبب هذا التردد في الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا هو الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي".في غضون ذلك، أعلن معهد باستور، الخميس، عن تسجيل 82 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في الجزائر، تم تأكيدها بعد إجراء التحاليل على اختبار"بي سي ار" إيجابي للمعنيين بالمخبر المرجعي.وقال المعهد في بيان "في سياق تحاليل التسلسل الجيني التي يقوم بها المخبر المرجعي لمعهد باستور بالجزائر للكشف عن السلالات المتحورة المختلفة لفيروس كورونا، يعلم المعهد بأنه تم الكشف عن 82 حالة جديدة للمتغير "أوميكرون"، تم تأكيدها بعد إجراء التحاليل على اختبار "بي سي ار" إيجابي للمعنيين".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054407096_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_4b177b13348e23a8d6df986fb12e8288.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

خبير: متحور أوميكرون قد ينقذ البشرية من الوباء

16:57 GMT 13.01.2022
© REUTERSاختبار فحص فيروس كورونا، كوفيد-19
اختبار فحص فيروس كورونا، كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS
تابعنا عبر
أكد اختصاصي في الأمراض المعدية أن متحور أوميكرون بإمكانه إنقاذ البشرية بسبب انتشاره السريع دون خطر على المصابين مما سيسمح باكتساب مناعة جماعية طبيعية.
وقال الاختصاصي الجزائري إيدير بيطام، اليوم الخميس، في تصريحات لحصة "ضيف التحرير" بالاذاعة الثالثة، إن متحور أوميكرون هو 50 مرة أكثر عدوى من دلتا ولكنه يعزز المناعة الجماعية الطبيعية، مما يعني حماية البشرية من متحورات أخرى أكثر خطورة.
وأوضح إن هذا المتحور يمكن أن يسد الفراغ المسجل بسبب العزوف عن التلقيح.
وأرجع بيطام سبب تردد المواطنين في التلقيح ضد كوفيد-19 إلى نشر الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي: "سبب هذا التردد في الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا هو الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي".
في غضون ذلك، أعلن معهد باستور، الخميس، عن تسجيل 82 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في الجزائر، تم تأكيدها بعد إجراء التحاليل على اختبار"بي سي ار" إيجابي للمعنيين بالمخبر المرجعي.
وقال المعهد في بيان "في سياق تحاليل التسلسل الجيني التي يقوم بها المخبر المرجعي لمعهد باستور بالجزائر للكشف عن السلالات المتحورة المختلفة لفيروس كورونا، يعلم المعهد بأنه تم الكشف عن 82 حالة جديدة للمتغير "أوميكرون"، تم تأكيدها بعد إجراء التحاليل على اختبار "بي سي ار" إيجابي للمعنيين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:37 GMTرجل يكتشف رقود صرصور داخل أذنه لمدة 3 أيام
17:30 GMTوزير الخارجية في عهد البشير يضرب عن الطعام لاعتقاله أكثر من عامين دون محاكمة
17:20 GMTمسؤول بهيئة الأسرى الفلسطينية: الأسير أبوحميد في خطر وتحركات لنقله إلى مصر أو الأردن
17:08 GMTبايدن يعلن أن إدارته ستوفر أقنعة "عالية الجودة" مجانية للشعب الأمريكي
17:04 GMTغرائب أمم أفريقيا مستمرة... بونو يرفض التحدث بلغة أجنبية بعد اكتشاف عدم وجود مترجم (فيديو)
17:01 GMTمصدر أمني: قصف صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية في العراق
17:00 GMTاعتقالات وإصابات خلال مواجهة الشرطة الإسرائيلية لتظاهرة حاشدة في النقب... فيديو وصور
16:57 GMTخبير: متحور أوميكرون قد ينقذ البشرية من الوباء
16:44 GMTأول امرأة تصل إلى 300 مليون متابع على "إنستغرام"
16:38 GMTكوريا الجنوبية وأمريكا واليابان تناقش التهديدات الصاروخية لكوريا الشمالية
16:38 GMTالصين والهند تتوصلان إلى اتفاق لاحتواء التوترات الحدودية
16:19 GMTروسيا تحصل على حاملات صواريخ جديدة
16:14 GMTإغلاق أنبوب الغاز الطبيعي المغاربي الأوروبي‎‎ يسبب أزمة في إسبانيا
16:10 GMTأمريكا تستعين بالجيش لمواجهة متحور أوميكرون
16:09 GMTشركة "بيغ فارما" تحارب لقاح "سبوتنيك" بسلاح العقوبات
15:57 GMTإطلاق 8 أقمار صناعية بناها طلاب إسرائيليون إلى الفضاء... حدث فريد من نوعه
15:56 GMTالاتحاد الأوروبي يمدد رسميا العقوبات الاقتصادية ضد روسيا حتى 31 يوليو 2022
15:54 GMT"هاكر" يكتشف ثغرة أمنية خطيرة تساعده في السيطرة عن بعد على 25 سيارة "تسلا" في 10 دول
15:46 GMTإصابة دبلوماسيين أمريكيين في أوروبا بـ"متلازمة هافانا" الغامضة
15:46 GMTالجزائر تبدأ رسميا في تسويق لقاح "كورونافاك" المصنع محليا