خبير: متحور أوميكرون قد ينقذ البشرية من الوباء

وقال الاختصاصي الجزائري إيدير بيطام، اليوم الخميس، في تصريحات لحصة "ضيف التحرير" بالاذاعة الثالثة، إن متحور أوميكرون هو 50 مرة أكثر عدوى من دلتا ولكنه يعزز المناعة الجماعية الطبيعية، مما يعني حماية البشرية من متحورات أخرى أكثر خطورة.وأوضح إن هذا المتحور يمكن أن يسد الفراغ المسجل بسبب العزوف عن التلقيح.وأرجع بيطام سبب تردد المواطنين في التلقيح ضد كوفيد-19 إلى نشر الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي: "سبب هذا التردد في الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا هو الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي".في غضون ذلك، أعلن معهد باستور، الخميس، عن تسجيل 82 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في الجزائر، تم تأكيدها بعد إجراء التحاليل على اختبار"بي سي ار" إيجابي للمعنيين بالمخبر المرجعي.وقال المعهد في بيان "في سياق تحاليل التسلسل الجيني التي يقوم بها المخبر المرجعي لمعهد باستور بالجزائر للكشف عن السلالات المتحورة المختلفة لفيروس كورونا، يعلم المعهد بأنه تم الكشف عن 82 حالة جديدة للمتغير "أوميكرون"، تم تأكيدها بعد إجراء التحاليل على اختبار "بي سي ار" إيجابي للمعنيين".
أكد اختصاصي في الأمراض المعدية أن متحور أوميكرون بإمكانه إنقاذ البشرية بسبب انتشاره السريع دون خطر على المصابين مما سيسمح باكتساب مناعة جماعية طبيعية.
وقال الاختصاصي الجزائري إيدير بيطام، اليوم الخميس، في تصريحات لحصة "ضيف التحرير" بالاذاعة الثالثة، إن متحور أوميكرون هو 50 مرة أكثر عدوى من دلتا ولكنه يعزز المناعة الجماعية الطبيعية، مما يعني حماية البشرية من متحورات أخرى أكثر خطورة.
وأوضح إن هذا المتحور يمكن أن يسد الفراغ المسجل بسبب العزوف عن التلقيح.
وأرجع بيطام سبب تردد المواطنين في التلقيح ضد كوفيد-19 إلى نشر الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي: "سبب هذا التردد في الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا هو الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي".
في غضون ذلك، أعلن معهد باستور، الخميس، عن تسجيل 82 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في الجزائر، تم تأكيدها بعد إجراء التحاليل على اختبار"بي سي ار" إيجابي للمعنيين بالمخبر المرجعي.
وقال المعهد في بيان "في سياق تحاليل التسلسل الجيني التي يقوم بها المخبر المرجعي لمعهد باستور بالجزائر للكشف عن السلالات المتحورة المختلفة لفيروس كورونا، يعلم المعهد بأنه تم الكشف عن 82 حالة جديدة للمتغير "أوميكرون"، تم تأكيدها بعد إجراء التحاليل على اختبار "بي سي ار" إيجابي للمعنيين".