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https://arabic.sputniknews.com/20220113/دعوات-لحل-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-ودعوة-تونسية-للاحتجاج-ضد-سعيد-وتظاهرات-في-المناطق-اللبنانية-1056054904.html
دعوات لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ودعوة تونسية للاحتجاج ضد سعيد وتظاهرات في المناطق اللبنانية
دعوات لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ودعوة تونسية للاحتجاج ضد سعيد وتظاهرات في المناطق اللبنانية
دعوات لاجتماع الرباعية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والنهضة تدعو التونسيين للاحتجاج ضد سعيّد، وتظاهرات في المناطق اللبنانية 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T14:14+0000
2022-01-13T14:14+0000
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دعوات لاجتماع الرباعية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والنهضة تدعو التونسيين للاحتجاج ضد سعيّد وتظاهرات في المناطق اللبنانية
دعوات لاجتماع الرباعية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والنهضة تدعو التونسيين للاحتجاج ضد سعيّد وتظاهرات في المناطق اللبنانية
ممثلو روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يؤكدون أهمية لقاء الرباعية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيليأكد ممثلو روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على أهمية عقد لقاء لوزراء خارجية الرباعية الدولية المعنية بتسوية الصراع في الشرق الأوسط.جاء ذلك خلال اتصالين منفصلين أجراهما المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لعملية السلام في الشرق الأوسط، فلاديمير سافرونكوف، مع المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور فينسلاند، والمبعوث الخاص الأوروبي للتسوية في الشرق الأوسط، سفين كوبمانس، بحسب بيان الخارجية الروسية.وأكدت الأطراف أهمية عقد لقاء لرباعية الشرق الأوسط (روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) على المستوى الوزاري، وضمان التعاون الوثيق مع الفلسطينيين والإسرائيليين والأطراف الإقليمية المحورية، بالإضافة إلى تهيئة الظروف لتحقيق حل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة.وأشار إلى أن "المسألة ترتبط بمدى الجدية التي تتسم بها هذه الاجتماعات لجهة دفع مفاوضات جادة وليست عملية سلام دون نتائج أو دون طابع إلزامي".في تحد لحظر التجول... حركة النهضة تدعو التونسيين للاحتجاج ضد قرارات الرئيس قيس سعيّددعت حركة النهضة التونسية عموم المواطنين للاحتجاج يوم الجمعة ضد قرار الحكومة فرض حظر التجول ليلا ضمن إجراءات تفشي كورونا.وقالت الحركة في بيان، إنها تجدّد دعوتها للاحتفال بذكرى الثورة، تكريسا لمكاسب الشعب من الحقوق والحريات الأساسية، وأهمها حرية التظاهر والتعبير، وتصدّيا للدكتاتورية الناشئة، التي تكرّس الانفراد بالحكم والسلط وتسعى لضرب القضاء الحر، بحسب البيان.وأشارت الحركة إلى أن القرار الحكومي استثنى عدة مجالات للتجمعات على غرار المؤسسات التربوية ودور العبادة والأسواق، في قصد ثابت لاستهداف التحركات المناهضة للحكومة.كانت الحكومة التونسية قررت فرض حظر التجول الليلي لمدة أسبوعين، لمواجهة تفشي كوفيد-19، من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا، وتأجيل أو إلغاء جميع التجمعات في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.ولفت أن الحركة "ترفض توقيف نائب رئيسها والاعتداء عليه، خاصة بعد فشل محاولات للتواصل مع الرئيس قيس سعيد من قبل حركة النهضة بهذا الخصوص"، متوقعا أن يلقى المتظاهرون عنفا من قبل رجال الأمن، كما أن الدولة فرضت جملة من الإجراءات تحدد السقف الزمني للخروج بسبب وباء كورونا وتمنع كل أشكال التجمعات".تظاهرات تعم مختلف المناطق اللبنانية... ومحتجون يحاولون اقتحام المصرف المركزي بعد انهيار سعر الليرةاحتشد عشرات اللبنانيين، مساء الأربعاء، أمام مصرف لبنان في بيروت، تنديدا بتدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار. واندلعت مواجهات بعدما حاول عدد من المتظاهرين تسلق جدار المصرف واقتحامه وإضرام النار فيه.وفي مدينة طرابلس، قطع عدد من المحتجين الطرقات بالإطارات المشتعلة أمام مصرف لبنان احتجاجا على الأوضاع المعيشية.بدورها، دعت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري ليوم غضب اليوم، وقطع الطرقات في الأراضي اللبنانية كافة من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الخامسة مساء.من جهته اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، بشارة الأسمر، أن الإضراب نجح بعد التضامن الكبير مع الدعوات، منوها إلى وجود تجاوب تام في كل الأراضي اللبنانية.يأتي هذا في وقت سجلت الليرة اللبنانية، يوم الاثنين الماضي، تدهورا تاريخيا، إذ بلغ سعر صرف الدولار 33 ألف ليرة، وهو رقم لم يشهده لبنان منذ تأسيسه.وأوضح أن "الحكومة غير قادرة على الاجتماع وعقد جلسات لمجلس الوزراء لمعالجة الوضع نظرا للخلافات السياسية بينها"، مضيفا أنه "في ظل الأفق المسدود للحلول وتفاقم الأزمة لمعيشية فكان من الطبيعي أن تدعو العديد من الاتحادات ليوم غضب وأصبحت الأمور بغير انضباط".للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك..
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دعوات لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ودعوة تونسية للاحتجاج ضد سعيد وتظاهرات في المناطق اللبنانية

14:14 GMT 13.01.2022
دعوات لاجتماع الرباعية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والنهضة تدعو التونسيين للاحتجاج ضد سعيّد وتظاهرات في المناطق اللبنانية
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دعوات لاجتماع الرباعية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والنهضة تدعو التونسيين للاحتجاج ضد سعيّد، وتظاهرات في المناطق اللبنانية

ممثلو روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يؤكدون أهمية لقاء الرباعية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد ممثلو روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على أهمية عقد لقاء لوزراء خارجية الرباعية الدولية المعنية بتسوية الصراع في الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال اتصالين منفصلين أجراهما المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لعملية السلام في الشرق الأوسط، فلاديمير سافرونكوف، مع المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور فينسلاند، والمبعوث الخاص الأوروبي للتسوية في الشرق الأوسط، سفين كوبمانس، بحسب بيان الخارجية الروسية.
وأكدت الأطراف أهمية عقد لقاء لرباعية الشرق الأوسط (روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) على المستوى الوزاري، وضمان التعاون الوثيق مع الفلسطينيين والإسرائيليين والأطراف الإقليمية المحورية، بالإضافة إلى تهيئة الظروف لتحقيق حل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عبدالمجيد سويلم، إن الدعوة مهمة في هذا التوقيت وعامل إيجابي حال بدأت الرباعية الدولية اجتماعات جادة يمكن أن ينتج عنها صيغة فاعلة من أجل الذهاب لمفاوضات حقيقية.
وأشار إلى أن "المسألة ترتبط بمدى الجدية التي تتسم بها هذه الاجتماعات لجهة دفع مفاوضات جادة وليست عملية سلام دون نتائج أو دون طابع إلزامي".
وشدد على "ضرورة إلزام إسرائيل بالتفاوض والوصول إلى نتائج أو إظهار حقيقة الموقف الإسرائيلي وافتضاح أمره أمام المجتمع الدولي وهو ما يعزز الموقف الفلسطيني مع الرباعية الدولية وتأزم موقف إسرائيل".

في تحد لحظر التجول... حركة النهضة تدعو التونسيين للاحتجاج ضد قرارات الرئيس قيس سعيّد

دعت حركة النهضة التونسية عموم المواطنين للاحتجاج يوم الجمعة ضد قرار الحكومة فرض حظر التجول ليلا ضمن إجراءات تفشي كورونا.
وقالت الحركة في بيان، إنها تجدّد دعوتها للاحتفال بذكرى الثورة، تكريسا لمكاسب الشعب من الحقوق والحريات الأساسية، وأهمها حرية التظاهر والتعبير، وتصدّيا للدكتاتورية الناشئة، التي تكرّس الانفراد بالحكم والسلط وتسعى لضرب القضاء الحر، بحسب البيان.
وأشارت الحركة إلى أن القرار الحكومي استثنى عدة مجالات للتجمعات على غرار المؤسسات التربوية ودور العبادة والأسواق، في قصد ثابت لاستهداف التحركات المناهضة للحكومة.
كانت الحكومة التونسية قررت فرض حظر التجول الليلي لمدة أسبوعين، لمواجهة تفشي كوفيد-19، من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا، وتأجيل أو إلغاء جميع التجمعات في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

وقال المحلل السياسي، شاكر الشرفي، إن "هناك العديد من الجهات التونسية التي تريد الاحتفال بعيد الثورة وكذلك التظاهر ضد الإجراءات الاستثنائية التي يصدرها الرئيس قيس سعيد من حين لآخر، مثل الحزب الجمهوري وحزب العمال الشيوعي وحزب العمال التونسي وليس فقط حركة النهضة".

ولفت أن الحركة "ترفض توقيف نائب رئيسها والاعتداء عليه، خاصة بعد فشل محاولات للتواصل مع الرئيس قيس سعيد من قبل حركة النهضة بهذا الخصوص"، متوقعا أن يلقى المتظاهرون عنفا من قبل رجال الأمن، كما أن الدولة فرضت جملة من الإجراءات تحدد السقف الزمني للخروج بسبب وباء كورونا وتمنع كل أشكال التجمعات".

تظاهرات تعم مختلف المناطق اللبنانية... ومحتجون يحاولون اقتحام المصرف المركزي بعد انهيار سعر الليرة

احتشد عشرات اللبنانيين، مساء الأربعاء، أمام مصرف لبنان في بيروت، تنديدا بتدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار. واندلعت مواجهات بعدما حاول عدد من المتظاهرين تسلق جدار المصرف واقتحامه وإضرام النار فيه.
وفي مدينة طرابلس، قطع عدد من المحتجين الطرقات بالإطارات المشتعلة أمام مصرف لبنان احتجاجا على الأوضاع المعيشية.
بدورها، دعت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري ليوم غضب اليوم، وقطع الطرقات في الأراضي اللبنانية كافة من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الخامسة مساء.
من جهته اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، بشارة الأسمر، أن الإضراب نجح بعد التضامن الكبير مع الدعوات، منوها إلى وجود تجاوب تام في كل الأراضي اللبنانية.
يأتي هذا في وقت سجلت الليرة اللبنانية، يوم الاثنين الماضي، تدهورا تاريخيا، إذ بلغ سعر صرف الدولار 33 ألف ليرة، وهو رقم لم يشهده لبنان منذ تأسيسه.
وقال المحلل السياسي، جورج علم، إن"انهيار الليرة اللبنانية انعكس على كل الأوضاع المعيشية، وبالرغم من ذلك فإن الحلول من قبل الطبقة السياسية غير موجودة".
وأوضح أن "الحكومة غير قادرة على الاجتماع وعقد جلسات لمجلس الوزراء لمعالجة الوضع نظرا للخلافات السياسية بينها"، مضيفا أنه "في ظل الأفق المسدود للحلول وتفاقم الأزمة لمعيشية فكان من الطبيعي أن تدعو العديد من الاتحادات ليوم غضب وأصبحت الأمور بغير انضباط".
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