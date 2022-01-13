وقال رئيسي، في كلمة له: "كانت هنالك أعمال رئيسية ضرورية أمام الحكومة منذ توليها مقاليد الأمور"، مشيرا إلى أن القضية المهمة وذات الأولوية كانت هي مكافحة كورونا، حيث "تمكنا من خفض عدد الوفيات من نحو 700 إلى أقل من 30 حالة يوميا".وأضاف أن "المسالة الأخرى هي الموازنة والاعتمادات"، مشيرا إلى أن "الصادرات النفطية وغير النفطية بلغت مستوى جيدا وحققت زيادة بنسبة أكثر من 40 في المئة"، وتابع: "نبذل الجهود في جبهتين هما "إجهاض الحظر" و"رفع الحظر"، إذ نتابع رفع الحظر بعزة وكرامة".وكان كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا، علي باقري كني، أكد على إيجابية المحادثات الخاصة برفع الحظر على بلاده.وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن علي باقري كني، قد صرح قبل التوجه إلى "فندق كوبورغ" بالعاصمة النمساوية، فيينا، لاستئناف جولة المفاوضات مع ممثلي الأطراف الأخرى أن المباحثات إيجابية وتمضي قدما بشأن موضوع رفع العقوبات.وشدد كبير المفاوضين الإيرانيين، في تعليقه على سؤال لأحد المراسلين بشأن نتيجة المفاوضات، أن الجهود متواصلة في فيينا للتوصل إلى نتيجة في المفاوضات.وقبل أيام، استأنفت إيران والدول الكبرى الجولة الثامنة من المفاوضات التي سبق وانطلقت في أبريل/نيسان الماضي برعاية الاتحاد الأوروبي.والمحادثات التي تشهدها فيينا بين الدول الكبرى وإيران، تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 وإعادة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.والاتفاق الأصلي الموقع عام 2015، كان قد رفع عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية، قبل أن ينسحب منه ترامب، لترد إيران لاحقا بالتخلي عن التزاماتها النووية التي كانت قد التزمت بها بموجب الاتفاق.
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أن البلاد تبذل الجهود في جبهتي "إجهاض الحظر" و"رفع الحظر" وتتابعهما بعزة وكرامة.
وقال رئيسي، في كلمة له: "كانت هنالك أعمال رئيسية ضرورية أمام الحكومة منذ توليها مقاليد الأمور"، مشيرا إلى أن القضية المهمة وذات الأولوية كانت هي مكافحة كورونا، حيث "تمكنا من خفض عدد الوفيات من نحو 700 إلى أقل من 30 حالة يوميا".
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن علي باقري كني، قد صرح قبل التوجه إلى "فندق كوبورغ" بالعاصمة النمساوية، فيينا، لاستئناف جولة المفاوضات مع ممثلي الأطراف الأخرى أن المباحثات إيجابية وتمضي قدما بشأن موضوع رفع العقوبات.
وقبل أيام، استأنفت إيران والدول الكبرى الجولة الثامنة من المفاوضات التي سبق وانطلقت في أبريل/نيسان الماضي برعاية الاتحاد الأوروبي.
والمحادثات التي تشهدها فيينا بين الدول الكبرى وإيران، تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 وإعادة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.
والاتفاق الأصلي الموقع عام 2015، كان قد رفع عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية، قبل أن ينسحب منه ترامب، لترد إيران لاحقا بالتخلي عن التزاماتها النووية التي كانت قد التزمت بها بموجب الاتفاق.