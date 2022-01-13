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https://arabic.sputniknews.com/20220113/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يجري-استجوابا-ميدانيا-بشأن-مقتل-ضابطين-بطريق-الخطأ-فيديو-وصور-1055972862.html
رئيس الأركان الإسرائيلي يجري استجوابا ميدانيا بشأن مقتل ضابطين بطريق الخطأ... فيديو وصور
رئيس الأركان الإسرائيلي يجري استجوابا ميدانيا بشأن مقتل ضابطين بطريق الخطأ... فيديو وصور
أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الخميس، بأن رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، يجري استجوابا ميدانيا بشأن مقتل ضابطين بطريق الخطأ... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T10:16+0000
2022-01-13T10:19+0000
إسرائيل
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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الخميس، بأن الجنرال كوخافي يجري بنفسه استجوابا ميدانيا بشأن مقتل ضابطين إسرائيليين عن طريق الخطأ في منطقة غور الأردن، معتبرًا ما جرى بمثابة "الكارثة".وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن كوخافي غير أنه يجري الاستجواب بنفسه، قد أمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، برئاسة لواء احتياط، وبمشاركة خبراء عسكريين آخرين. ونشرت هيئة البث الإسرائيلية أن القتيلين هما الضابط أوفيك أهارون (28 عاما) والضابط إيتمار أليخرر (26 عاما).ولم يكتف أفيف كوخافي بذلك، بل أمر بإجراء حظر تجول أو وقف العمل في عمليات الجيش الإسرائيلي من أجل دراسة الموقف، وبحث تداعياته العسكرية والأمنية.وقال كوخافي خلال وجوده في موقع الحادث في منطقة غور الأردن، إنه "يجب بذل قصارى جهدنا لمنع مثل هذه الحوادث".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق اليوم، عن مقتل ضابطين من وحدة "كوماندوز" خلال إطلاق نار بينهما عن طريق الخطأ، وذلك أثناء تدريب في منطقة "غور الأردن".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (إطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص). تم إبلاغ العائلتيْن ويتم التحقيق في ظروف الحادث".
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إسرائيل

رئيس الأركان الإسرائيلي يجري استجوابا ميدانيا بشأن مقتل ضابطين بطريق الخطأ... فيديو وصور

10:16 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 10:19 GMT 13.01.2022)
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الخميس، بأن رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، يجري استجوابا ميدانيا بشأن مقتل ضابطين بطريق الخطأ في غور الأردن.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الخميس، بأن الجنرال كوخافي يجري بنفسه استجوابا ميدانيا بشأن مقتل ضابطين إسرائيليين عن طريق الخطأ في منطقة غور الأردن، معتبرًا ما جرى بمثابة "الكارثة".
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن كوخافي غير أنه يجري الاستجواب بنفسه، قد أمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، برئاسة لواء احتياط، وبمشاركة خبراء عسكريين آخرين. ونشرت هيئة البث الإسرائيلية أن القتيلين هما الضابط أوفيك أهارون (28 عاما) والضابط إيتمار أليخرر (26 عاما).
ولم يكتف أفيف كوخافي بذلك، بل أمر بإجراء حظر تجول أو وقف العمل في عمليات الجيش الإسرائيلي من أجل دراسة الموقف، وبحث تداعياته العسكرية والأمنية.
وقال كوخافي خلال وجوده في موقع الحادث في منطقة غور الأردن، إنه "يجب بذل قصارى جهدنا لمنع مثل هذه الحوادث".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق اليوم، عن مقتل ضابطين من وحدة "كوماندوز" خلال إطلاق نار بينهما عن طريق الخطأ، وذلك أثناء تدريب في منطقة "غور الأردن".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (إطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص). تم إبلاغ العائلتيْن ويتم التحقيق في ظروف الحادث".
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