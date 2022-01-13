رئيس الأركان الإسرائيلي يجري استجوابا ميدانيا بشأن مقتل ضابطين بطريق الخطأ... فيديو وصور
10:16 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 10:19 GMT 13.01.2022)
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
© Sputnik . Abedal Kader Albai
أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الخميس، بأن رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، يجري استجوابا ميدانيا بشأن مقتل ضابطين بطريق الخطأ في غور الأردن.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الخميس، بأن الجنرال كوخافي يجري بنفسه استجوابا ميدانيا بشأن مقتل ضابطين إسرائيليين عن طريق الخطأ في منطقة غور الأردن، معتبرًا ما جرى بمثابة "الكارثة".
הרמטכ"ל בזירת האסון בבקעה: "עלינו לעשות כל שביכולתנו כדי למנוע אירועים מסוג זה"https://t.co/wt8AGUKteW pic.twitter.com/UliQmqSXXj— ynet עדכוני (@ynetalerts) January 13, 2022
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن كوخافي غير أنه يجري الاستجواب بنفسه، قد أمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، برئاسة لواء احتياط، وبمشاركة خبراء عسكريين آخرين. ونشرت هيئة البث الإسرائيلية أن القتيلين هما الضابط أوفيك أهارون (28 عاما) والضابط إيتمار أليخرر (26 عاما).
האסון בבקעת הירדן | הרמטכ"ל כוכבי קיים תחקור בשטח: תקום ועדת בדיקה והוריתי על יום עוצר בפעילות הצבא, השמירה על חיי אדם בראש מעיינינו@ItayBlumental https://t.co/CZO0RZReUy— כאן חדשות (@kann_news) January 13, 2022
ولم يكتف أفيف كوخافي بذلك، بل أمر بإجراء حظر تجول أو وقف العمل في عمليات الجيش الإسرائيلي من أجل دراسة الموقف، وبحث تداعياته العسكرية والأمنية.
وقال كوخافي خلال وجوده في موقع الحادث في منطقة غور الأردن، إنه "يجب بذل قصارى جهدنا لمنع مثل هذه الحوادث".
בעקבות האסון בצה"ל | הרמטכ"ל הורה על יום של עוצר פעילות בכל הצבא— ערוץ 7 (@arutz7heb) January 13, 2022
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق اليوم، عن مقتل ضابطين من وحدة "كوماندوز" خلال إطلاق نار بينهما عن طريق الخطأ، وذلك أثناء تدريب في منطقة "غور الأردن".
Maj. Ofek Aharon, age 28.— Israel Defense Forces (@IDF) January 13, 2022
Maj. Itamar Elharar, age 26 and married.
These are the Egoz Unit company commanders that were misidentified & mistakenly killed by IDF fire during a security patrol last night.
May their memories be a blessing. pic.twitter.com/Tc5RP3xzX5
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (إطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص). تم إبلاغ العائلتيْن ويتم التحقيق في ظروف الحادث".