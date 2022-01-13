تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
لافروف: واشنطن ستتقبل نتائج الاجتماع في جنيف
https://arabic.sputniknews.com/20220113/رئيس-الاتحاد-العمالي-اللبناني-أمام-هول-الكارثة-كان-لا-بد-من-التحرك-وإضراب-اليوم-تحذيري-1055987592.html
رئيس الاتحاد العمالي اللبناني: أمام هول الكارثة كان لا بد من التحرك... وإضراب اليوم "تحذيري"
رئيس الاتحاد العمالي اللبناني: أمام هول الكارثة كان لا بد من التحرك... وإضراب اليوم "تحذيري"
نفّذ "قطاع النقل البري" بالتعاون مع "الاتحاد العمالي العام"، اليوم الخميس، إضراباً عاماً على جميع الأراضي اللبنانية تحت عنوان "يوم الغضب"، احتجاجاً على "عدم... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T11:28+0000
2022-01-13T11:28+0000
العالم العربي
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103931/16/1039311615_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_8e490eda07cac44311aed5e31acb7632.jpg
وأقدم السائقون العموميون على قطع الطرقات في مختلف المناطق، فيما أقفلت المصارف والمدارس والمؤسسات التجارية أبوابها.وقال رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الهدف من التحركات اليوم هو إيصال الصوت إلى المسؤولين حتى يبادروا إلى إيجاد علاجات بالحد الأدنى في هذه المرحلة بالذات".وأضاف أن "الارتفاع الهائل في أسعار المحروقات ينعكس سلباً على كل فئات الشعب اللبناني، بالمقابل ليس لدينا خطة للنقل العام، واتفقنا مع الحكومة على أن يكون هناك خطة للنقل، دعم السائقين العموميين في القطاع الخاص لأنهم يشكلون 95% من أسطول النقل على الأراضي اللبنانية، هذه الخطة أيضاً لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ وهذه الخطة إذا نفذت يصار إلى صدور رسم نقل يكون مقبولاً من الفئات الشعبية".وأشار الأسمر إلى أن "النقل اليوم باستعمال السيارات العمومية مكلف جداً كل دخول وخروج من السيارة تقريباً يكلف 75 ألف ليرة لبنانية، وتتدنى تسعيرة النقل إذا دعم النقل الخاص إلى حدود مقبولة تمكن كل فئات الشعب اللبناني من ارتياد هذا الأسطول في القطاع الخاص".وأضاف: "بانتظار أن يكون هناك خطة للنقل العام موعودين فيها بهذه المرحلة والأموال مؤمنة لها من البنك الدولي والأموال توازي تقريباً 290 مليون دولار، ونحن بانتظار هذه الخطة وتشمل بيروت الكبرى وبعض الخطوط بإتجاه الساحل وتشمل شراء 250 حافلة وإنما بعدم تنفيذ هذه الخطة كان المقترح أن يكون هناك دعم للسائقين العموميين في القطاع الخاص وهذا أيضاً لم ينفذ أضف إلى ذلك استمرار الصعود الجنوني لسعر صرف الدولار واستمرار ارتفاع أسعار كل السلع والمحروقات والأدوية وعدم قدرة الفقير على دخول المستشفيات أو على شراء حاجياتهم، وأضف إلى ذلك ما تسرب بإتجاه رفع أسعار الاتصالات والكهرباء والمياه في القطاع الرسمي".كما شدد على أنه "أمام هول الكارثة كان لا بد من التحرك، وهذا الإضراب تحذيري ومؤهل بأن يتصاعد".وحول وجود أي تواصل مع السلطات اللبنانية، قال الأسمر: "بادر رئيس الحكومة إلى الاتصال بي وتحدثنا مطولاً عبر الهاتف وتواصلت مع الوزراء المعنيين وأعدت الاتصال برئيس الحكومة وأعتقد أن باب الحوار سيفتح مطلع الأسبوع المقبل ونستأنف الحوار بإعادة تقييم لسياسة رفع الدعم والرسوم".وتوجه الأسمر إلى الحكومة بالقول إن "رفع الدعم من دون وجود خطط بديلة أو رفع رسوم الخدمات يؤدي إلى موت الشعب اللبناني إذا لم يترافق مع حوار مجدي مع كل فئات المجتمع المدني وعلى رأسها الإتحاد العمال العام والهيئات الاقتصادية".وأوضح: "سنلجأ اليوم إلى اجتماعات تقييمية بعد هذا النهار الطويل، لنقيم الخطوة التي قمنا بها ونحدد مسارالخطوات اللاحقة باتجاه الحكومة والمسؤولين".وطالب الأسمر بأن "يكون هناك تحقيقاً في كيفية الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار".ونوه إلى أن "هناك غرفاً سوداء ومنصات ظلام تعمل على رفع سعر صرف الدولار وتدمير الشعب اللبناني، ولا تحرك الحكومة ساكناً للتحقيق مع هذه المنصات أو صيارفة أو مضاربين، لا شيء على الأرض وهذا واقع محزن ينعكس سلباً على الشعب اللبناني المنهك اقتصادياً، شعب ينتظر المساعدات من دول ويكاد لا يحصل عليها بفعل واقع حصار مضروب على لبنان في السياسة والاقتصاد".وبعد الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية واحتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، أقدم محتجون أمس الأربعاء على قطع الطرق في مختلف المناطق اللبنانية.وتسجل العملة المحلية انهياراً تاريخياً بعد أن وصل سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء إلى ال 34 ألف ليرة لبنانية وسط عجز مصرف لبنان المركزي والسلطات اللبنانية على لجم هذا الارتفاع.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/بتكوين-وأخواتها-تواجه-تحديات-تشريعية-وعملية-1055295885.html
https://arabic.sputniknews.com/20220112/عمليات-نهب-للآثار-تشهدها-منطقة-تحت-السيطرة-التركية-في-الشمال-السوري-1055935004.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103931/16/1039311615_334:0:5667:4000_1920x0_80_0_0_ed79142c9c71e80e6378e8fcd150decf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان

رئيس الاتحاد العمالي اللبناني: أمام هول الكارثة كان لا بد من التحرك... وإضراب اليوم "تحذيري"

11:28 GMT 13.01.2022
© Sputnik . Zahraa al- Amirمناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Sputnik . Zahraa al- Amir
تابعنا عبر
نفّذ "قطاع النقل البري" بالتعاون مع "الاتحاد العمالي العام"، اليوم الخميس، إضراباً عاماً على جميع الأراضي اللبنانية تحت عنوان "يوم الغضب"، احتجاجاً على "عدم تنفيذ الحكومة اللبنانية لوعودها بتحسين الأوضاع المعيشية للسائق العمومي".
وأقدم السائقون العموميون على قطع الطرقات في مختلف المناطق، فيما أقفلت المصارف والمدارس والمؤسسات التجارية أبوابها.
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الهدف من التحركات اليوم هو إيصال الصوت إلى المسؤولين حتى يبادروا إلى إيجاد علاجات بالحد الأدنى في هذه المرحلة بالذات".
وأضاف أن "الارتفاع الهائل في أسعار المحروقات ينعكس سلباً على كل فئات الشعب اللبناني، بالمقابل ليس لدينا خطة للنقل العام، واتفقنا مع الحكومة على أن يكون هناك خطة للنقل، دعم السائقين العموميين في القطاع الخاص لأنهم يشكلون 95% من أسطول النقل على الأراضي اللبنانية، هذه الخطة أيضاً لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ وهذه الخطة إذا نفذت يصار إلى صدور رسم نقل يكون مقبولاً من الفئات الشعبية".
وأشار الأسمر إلى أن "النقل اليوم باستعمال السيارات العمومية مكلف جداً كل دخول وخروج من السيارة تقريباً يكلف 75 ألف ليرة لبنانية، وتتدنى تسعيرة النقل إذا دعم النقل الخاص إلى حدود مقبولة تمكن كل فئات الشعب اللبناني من ارتياد هذا الأسطول في القطاع الخاص".
وأضاف: "بانتظار أن يكون هناك خطة للنقل العام موعودين فيها بهذه المرحلة والأموال مؤمنة لها من البنك الدولي والأموال توازي تقريباً 290 مليون دولار، ونحن بانتظار هذه الخطة وتشمل بيروت الكبرى وبعض الخطوط بإتجاه الساحل وتشمل شراء 250 حافلة وإنما بعدم تنفيذ هذه الخطة كان المقترح أن يكون هناك دعم للسائقين العموميين في القطاع الخاص وهذا أيضاً لم ينفذ أضف إلى ذلك استمرار الصعود الجنوني لسعر صرف الدولار واستمرار ارتفاع أسعار كل السلع والمحروقات والأدوية وعدم قدرة الفقير على دخول المستشفيات أو على شراء حاجياتهم، وأضف إلى ذلك ما تسرب بإتجاه رفع أسعار الاتصالات والكهرباء والمياه في القطاع الرسمي".
عملة بيتكوين المشفرة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
"بتكوين وأخواتها" تواجه تحديات تشريعية وعملية
أمس, 11:27 GMT
كما شدد على أنه "أمام هول الكارثة كان لا بد من التحرك، وهذا الإضراب تحذيري ومؤهل بأن يتصاعد".
وحول وجود أي تواصل مع السلطات اللبنانية، قال الأسمر: "بادر رئيس الحكومة إلى الاتصال بي وتحدثنا مطولاً عبر الهاتف وتواصلت مع الوزراء المعنيين وأعدت الاتصال برئيس الحكومة وأعتقد أن باب الحوار سيفتح مطلع الأسبوع المقبل ونستأنف الحوار بإعادة تقييم لسياسة رفع الدعم والرسوم".
وتوجه الأسمر إلى الحكومة بالقول إن "رفع الدعم من دون وجود خطط بديلة أو رفع رسوم الخدمات يؤدي إلى موت الشعب اللبناني إذا لم يترافق مع حوار مجدي مع كل فئات المجتمع المدني وعلى رأسها الإتحاد العمال العام والهيئات الاقتصادية".
وأوضح: "سنلجأ اليوم إلى اجتماعات تقييمية بعد هذا النهار الطويل، لنقيم الخطوة التي قمنا بها ونحدد مسارالخطوات اللاحقة باتجاه الحكومة والمسؤولين".
وطالب الأسمر بأن "يكون هناك تحقيقاً في كيفية الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار".
ونوه إلى أن "هناك غرفاً سوداء ومنصات ظلام تعمل على رفع سعر صرف الدولار وتدمير الشعب اللبناني، ولا تحرك الحكومة ساكناً للتحقيق مع هذه المنصات أو صيارفة أو مضاربين، لا شيء على الأرض وهذا واقع محزن ينعكس سلباً على الشعب اللبناني المنهك اقتصادياً، شعب ينتظر المساعدات من دول ويكاد لا يحصل عليها بفعل واقع حصار مضروب على لبنان في السياسة والاقتصاد".
كهف (ديدرية) في منطقة وادي عفرين بريف حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
عمليات نهب للآثار تشهدها منطقة تحت السيطرة التركية في الشمال السوري
أمس, 19:25 GMT
وبعد الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية واحتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، أقدم محتجون أمس الأربعاء على قطع الطرق في مختلف المناطق اللبنانية.
وتسجل العملة المحلية انهياراً تاريخياً بعد أن وصل سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء إلى ال 34 ألف ليرة لبنانية وسط عجز مصرف لبنان المركزي والسلطات اللبنانية على لجم هذا الارتفاع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:09 GMTطبيب عربي مقيم في فرنسا يقود سيارته دون رخصة طيلة 31 عاما
12:07 GMTبوريل: تشغيل "التيار الشمالي 2" يعتمد على التطورات بشأن أوكرانيا
12:06 GMTلافروف: واشنطن ستتقبل نتائج الاجتماع في جنيف
12:05 GMTمحلل تونسي: مستقبل البلاد غير واضح سياسيا في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور
12:00 GMTالاتحاد الأوروبي يعتزم "تدريب الجيش الأوكراني"... ويناقش فرض عقوبات على روسيا
11:56 GMTآلاف المدرسين الفرنسيين يضربون عن العمل "لفشل الحكومة بمواجهة كورونا في المدارس
11:52 GMTالرئيس الإسرائيلي يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان
11:48 GMTالأمين العام للناتو: السويد وفنلندا تلبيان معظم معايير الحلف ويمكنهما الانضمام إليه
11:46 GMTإثيوبيا تعلن عن حدث جديد بشأن سد النهضة وتدعو السودان إلى الاحتفال
11:43 GMTمجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على تشديد الإجراءات المفروضة لمكافحة كورونا
11:43 GMTالرئيس العراقي المنتهية ولايته يعلن ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية
11:40 GMTقوة إسرائيلية تخترق سياجا فاصلا لبلدة في الجنوب اللبناني
11:39 GMTباشينيان وتوكايف يناقشان إنهاء مهمة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان
11:30 GMT"لا ينازع الملك"... رئيس وزراء الأردن يتحدث عن مجلس الأمن القومي
11:28 GMTرئيس الاتحاد العمالي اللبناني: أمام هول الكارثة كان لا بد من التحرك... وإضراب اليوم "تحذيري"
11:27 GMTالعراق يتخذ إجراء طارئا لتفادي المخلفات الحربية والألغام في البصرة
11:25 GMTبعد مقتل ضابطين بـ"نيران صديقة"... معلومات عن القوات البرية الإسرائيلية
11:23 GMTريابكوف: رد فعل الولايات المتحدة على عملية قوات حفظ السلام في كازاخستان يكشف نواياها في أوراسيا
11:20 GMT"جريمة قتل متكاملة الأركان"... محامي أرملة وائل الإبراشي يتقدم ببلاغ إلى النائب العام... فيديو
11:16 GMTالرئيس اللبناني يحذر من التعطيل المتعمد للسلطة القضائية