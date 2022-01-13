رئيس لجنة الأمن في الكنيست يكشف أسباب مقتل ضابطين إسرائيليين بـ"نيران صديقة"
© REUTERS / AMIR COHENقوات الجيش الإسرائيلي تنتشر على الحدود مع قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 12 مايو 2021
كشف رئيس لجنة الأمن والخارجية في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الخميس، أسباب مقتل ضابطين إسرائيليين عن طريق الخطأ في غور الأردن.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن رام بن باراك، رئيس لجنة الأمن والخارجية في الكنيست الإسرائيلي، أن هناك خطأ مأساوي وقع في منطقة غور الأردن حول مقتل ضابطين إسرائيليين.
האסון בקומנדו | יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ רם בן ברק, ל-#בחציהיום: "מדובר בטעות טרגית. יש גם את הנסיבות של גניבת ציוד לילה לפני כן וכנראה שהיה שם חוסר תיאום. זה אסון כבד מאוד. גניבה של ציוד ונשקים מצה"ל זו תופעה שהתגברה מאוד בשנים האחרונות"@liat_regev https://t.co/0OPUImwcqK— כאן חדשות (@kann_news) January 13, 2022
وأكد ابن بارام أن هناك أيضا ظاهرة منتشرة في منطقة غور الأردن، تتعلق بسرقة أسلحة وعتاد عسكري إسرائيلي، خاصة معدات ليلية من قبل عدة أسابيع، فضلا عن حالة نقص في التنسيق داخل وحدات وقواعد الجيش الإسرائيلي.
הרמטכ"ל בזירת האסון בבקעה: "עלינו לעשות כל שביכולתנו כדי למנוע אירועים מסוג זה"https://t.co/wt8AGUKteW pic.twitter.com/UliQmqSXXj— ynet עדכוני (@ynetalerts) January 13, 2022
وأشار عضو الكنيست الإسرائيلي إلى وجود ظاهرة اشتدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة داخل قواعد ووحدات الجيش الإسرائيلي، لافتا إلى أنه كان يمكن تفادي وقوع مثل هذه الكارثة "ويقصد بها مقتل الضابطين".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق اليوم، عن مقتل ضابطين من وحدة "كوماندوز" خلال إطلاق نار بينهما عن طريق الخطأ، وذلك أثناء تدريب في منطقة "غور الأردن".
האסון בבקעת הירדן | הרמטכ"ל כוכבי קיים תחקור בשטח: תקום ועדת בדיקה והוריתי על יום עוצר בפעילות הצבא, השמירה על חיי אדם בראש מעיינינו@ItayBlumental https://t.co/CZO0RZReUy— כאן חדשות (@kann_news) January 13, 2022
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (إطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص). تم إبلاغ العائلتيْن ويتم التحقيق في ظروف الحادث".
ونشرت هيئة البث الإسرائيلية أن القتيلين هما الضابط أوفيك أهارون (28 عاما) والضابط إيتمار أليخرر (26 عاما).