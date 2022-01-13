رئيس وزراء أستراليا يرفض التعليق بشأن إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش

وتأكد وجود اسم ديوكوفيتش في قرعة الدور الرئيسي لمنافسات الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس رغم الشكوك بشأن إلغاء الحكومة تأشيرته للمرة الثانية.هذا وأصدر نوفاك ديوكوفيتش نجم التنس بيانا طويلا، يوم الأربعاء، وكشف فيه عن التفاصيل وراء عدم دخوله العزل بعد إيجابية اختباره لكوفيد-19 في ديسمبر/ كانون الأول، وقال إن وكيله أخطأ خلال ملء استمارة السفر إلى أستراليا.قال مكتب وزير الهجرة الأسترالي إن فريق الدفاع عن نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، تقدم بالكثير من المعلومات المتعلقة بتأشيرة دخوله البلاد، ما سيؤثر على الإطار الزمني لقرار الوزير النهائي بخصوص الإبقاء على تأشيرة الدخول أو إلغائها.
قال مكتب وزير الهجرة الأسترالي إن فريق الدفاع عن نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، تقدم بالكثير من المعلومات المتعلقة بتأشيرة دخوله البلاد، ما سيؤثر على الإطار الزمني لقرار الوزير النهائي بخصوص الإبقاء على تأشيرة الدخول أو إلغائها.