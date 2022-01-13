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https://arabic.sputniknews.com/20220113/رئيس-وزراء-أستراليا-يرفض-التعليق-بشأن-إلغاء-تأشيرة-ديوكوفيتش-1055942508.html
رئيس وزراء أستراليا يرفض التعليق بشأن إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش
رئيس وزراء أستراليا يرفض التعليق بشأن إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش
رفض رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، التعليق بشأن إلغاء تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس، اليوم الخميس، وقال إن الأمر بيد وزير الهجرة. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T06:53+0000
2022-01-13T06:53+0000
رياضة
أستراليا
التنس
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وتأكد وجود اسم ديوكوفيتش في قرعة الدور الرئيسي لمنافسات الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس رغم الشكوك بشأن إلغاء الحكومة تأشيرته للمرة الثانية.هذا وأصدر نوفاك ديوكوفيتش نجم التنس بيانا طويلا، يوم الأربعاء، وكشف فيه عن التفاصيل وراء عدم دخوله العزل بعد إيجابية اختباره لكوفيد-19 في ديسمبر/ كانون الأول، وقال إن وكيله أخطأ خلال ملء استمارة السفر إلى أستراليا.قال مكتب وزير الهجرة الأسترالي إن فريق الدفاع عن نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، تقدم بالكثير من المعلومات المتعلقة بتأشيرة دخوله البلاد، ما سيؤثر على الإطار الزمني لقرار الوزير النهائي بخصوص الإبقاء على تأشيرة الدخول أو إلغائها.
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رياضة, أستراليا, التنس

رئيس وزراء أستراليا يرفض التعليق بشأن إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش

06:53 GMT 13.01.2022
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
 الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
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رفض رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، التعليق بشأن إلغاء تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس، اليوم الخميس، وقال إن الأمر بيد وزير الهجرة.
وتأكد وجود اسم ديوكوفيتش في قرعة الدور الرئيسي لمنافسات الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس رغم الشكوك بشأن إلغاء الحكومة تأشيرته للمرة الثانية.

ويدرس وزير الهجرة الأسترالي، أليكس هوك، إمكانية إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش الساعي للقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى والعاشر في ملبورن بارك، بحسب ما نقلت "رويترز".

هذا وأصدر نوفاك ديوكوفيتش نجم التنس بيانا طويلا، يوم الأربعاء، وكشف فيه عن التفاصيل وراء عدم دخوله العزل بعد إيجابية اختباره لكوفيد-19 في ديسمبر/ كانون الأول، وقال إن وكيله أخطأ خلال ملء استمارة السفر إلى أستراليا.
قال مكتب وزير الهجرة الأسترالي إن فريق الدفاع عن نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، تقدم بالكثير من المعلومات المتعلقة بتأشيرة دخوله البلاد، ما سيؤثر على الإطار الزمني لقرار الوزير النهائي بخصوص الإبقاء على تأشيرة الدخول أو إلغائها.
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