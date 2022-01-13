https://arabic.sputniknews.com/20220113/رشوان-توفيق-يصاب-بكورونا-بعد-عبد-الرحمن-أبو-زهرة-ومديحة-حمدي-1056093875.html

رشوان توفيق يصاب بكورونا... بعد عبد الرحمن أبو زهرة ومديحة حمدي

رشوان توفيق يصاب بكورونا... بعد عبد الرحمن أبو زهرة ومديحة حمدي

أعلنت ابنة الفنان المصري، رشوان توفيق، عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.‏ 13.01.2022, سبوتنيك عربي

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وقالت الإعلامية، هبة رشوان، عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، إن والدها (88 عاما) كان مع حاضرا لندوة أقيمت يوم الخميس الماضي، وبصحبته الفنانة المصرية، مديحة حمدي، التي أعلنت مؤخرا إصابتها بالفيروس التاجي، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وتابعت أن والدها بدأ يشعر بالتعب يوم الاثنين الماضي، وحاول أن يخفي مرضه، ولكن درجة حرارته ارتفعت أمس الأربعاء.وعن تطورات حالته الصحية، أكدت هبة رشوان أن أعراض (كوفيد-19) لدى والدها خفيفة، وحالته مستقرة.ولفتت إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يصاب بها رشوان توفيق بفيروس "كورونا"، بعد إصابته الأولى قبل 5 أشهر، وتحديدا في عيد الأضحى.وحرصت هبة رشوان في منشورها أنباء نقل والدها رشوان توفيق إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس "كورونا"، مؤكدة أنه يتلقى بروتوكول العلاج داخل المنزل.وتصدر رشوان توفيق محركات البحث في مصر، وتعاطف الكثير مع التصريحات التي كشفها بشأن ما يتعرض له من أسرته.وقال توفيق إن "زوج ابنته الصغرى وحفيده أقاما دعوى قضائية ضده، بسبب خلافات مادية"، مشيرا إلى أنه يعيش أسوأ مأساة في حياته.وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دعت رشوان توفيق للإعلان عن جائزة أفضل ممثل رئيسي في حفل ختام دورتها للعام الماضي، تقديرا لمشواره الفني الطويل.يشار إلى أن العديد من الفنانين المصريين أعلنوا مؤخرا عن إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، من أبرزهم عبد الرحمن أبو زهرة، ومديحة حمدي.

https://arabic.sputniknews.com/20220110/آخر-تطورات-حالة-عبد-الرحمن-أبو-زهرة-الصحية-بعد-الإصابة-بكورونا-حصل-على-3-جرعات-من-اللقاح-1055182635.html

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