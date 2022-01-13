رونالدو يتحدث لأول مرة عن مدربه الجديد: بحاجة للوقت لتطوير مانشستر يونايتد

ورأى رونالدو، في تصريحات مع شبكة سكاي سبورتس، أن المدرب بحاجة إلى الوقت لغرس أفكاره وتطوير الفريق، قائلا: "منذ مجيئه.. قام بتغيير العديد من الأمور. لكنه بحاجة إلى وقت لغرس أفكاره. أرى أنه سيقوم بعمل جيد، ندرك أننا لا نقدم أداء جيدا لكن أمامنا الكثير من المباريات لنتطور".وأضاف: "أعتقد أن الفريق تحسن في بعض الأمور منذ وصوله، ليس من السهل تغيير عقلية اللاعبين وأسلوب اللعب والثقافة والنظام بسهولة".وتلقى مانشستر يونايتد أول هزيمة مع رانجنيك عندما خسر بهدف نظيف أمام ولفرهامبتون الأسبوع الماضي، ويحتل الفريق المركز السابع في الدوري برصيد 31 نقطة بعد انتهاء نصف الموسم.وتولى رانجنيك المسؤولية حتى نهاية الموسم الحالي بعد إقالة أولي غونار سولشار، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد سلسلة من النتائج السيئة.
أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن ثقته في نجاح المدرب المؤقت الألماني رالف رانجنيك مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ورأى رونالدو، في تصريحات مع شبكة سكاي سبورتس، أن المدرب بحاجة إلى الوقت لغرس أفكاره وتطوير الفريق، قائلا: "منذ مجيئه.. قام بتغيير العديد من الأمور. لكنه بحاجة إلى وقت لغرس أفكاره. أرى أنه سيقوم بعمل جيد، ندرك أننا لا نقدم أداء جيدا لكن أمامنا الكثير من المباريات لنتطور".