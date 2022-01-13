ريابكوف: رد فعل الولايات المتحدة على عملية قوات حفظ السلام في كازاخستان يكشف نواياها في أوراسيا

وقال ريابكوف خلال مقابلة مع قناة "أر تي في أي"، ردا على سؤال حول ما إذا كان موضوع كازاخستان قد نوقش في الاجتماعات الأخيرة مع الشركاء الغربيين: "خلال مباحثات جنيف كما أفهم وفي مفاوضات بروكسل، لم تناقش هذه المسألة... ولكن جاءت بشكل غير مرئي في الخلفية".يتبع...
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أنه خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة لم يتم التطرق لموضوع كازاخستان بشكل مباشر ولكن كان في الخلفية.
وقال ريابكوف خلال مقابلة مع قناة "أر تي في أي"، ردا على سؤال حول ما إذا كان موضوع كازاخستان قد نوقش في الاجتماعات الأخيرة مع الشركاء الغربيين: "خلال مباحثات جنيف كما أفهم وفي مفاوضات بروكسل، لم تناقش هذه المسألة... ولكن جاءت بشكل غير مرئي في الخلفية".