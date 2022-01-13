ستولتنبيرغ يطلع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي على نتائج مباحثات مجلس روسيا – الناتو

بروكسل - سبوتنيك. وقال الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تغريدة على "تويتر": "بحثنا اليوم تدخلات الجهات غير الحكومية في عمل بعثاتنا، مع (نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات حفظ السلام) جان بيير لاكروا، وينس ستولتنبيرغ الذي أطلعنا على نتائج اجتماع مجلس روسيا - الناتو".يذكر أنه عقد في بروكسل يوم الأربعاء اجتماع لمجلس روسيا – الناتو، بحثت خلاله روسيا والحلف قضايا الأمن في أوروبا. ومن المقرر أن تجري مشاورات ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم الخميس.ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات إلى موسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفياتي السابق إلى الحلف العسكري.
أطلع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، يوم الأربعاء، وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعات غير رسمية في فرنسا على نتائج مباحثات مجلس روسيا – الناتو .
بروكسل - سبوتنيك. وقال الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تغريدة على "تويتر": "بحثنا اليوم تدخلات الجهات غير الحكومية في عمل بعثاتنا، مع (نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات حفظ السلام) جان بيير لاكروا، وينس ستولتنبيرغ الذي أطلعنا على نتائج اجتماع مجلس روسيا - الناتو".