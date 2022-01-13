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https://arabic.sputniknews.com/20220113/ستولتنبيرغ-يطلع-وزراء-دفاع-الاتحاد-الأوروبي-على-نتائج-مباحثات-مجلس-روسيا--الناتو-1055939836.html
ستولتنبيرغ يطلع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي على نتائج مباحثات مجلس روسيا – الناتو
ستولتنبيرغ يطلع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي على نتائج مباحثات مجلس روسيا – الناتو
أطلع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، يوم الأربعاء، وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعات غير رسمية في فرنسا على نتائج مباحثات مجلس روسيا... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T02:53+0000
2022-01-13T02:53+0000
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بروكسل - سبوتنيك. وقال الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تغريدة على "تويتر": "بحثنا اليوم تدخلات الجهات غير الحكومية في عمل بعثاتنا، مع (نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات حفظ السلام) جان بيير لاكروا، وينس ستولتنبيرغ الذي أطلعنا على نتائج اجتماع مجلس روسيا - الناتو".يذكر أنه عقد في بروكسل يوم الأربعاء اجتماع لمجلس روسيا – الناتو، بحثت خلاله روسيا والحلف قضايا الأمن في أوروبا. ومن المقرر أن تجري مشاورات ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم الخميس.ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات إلى موسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفياتي السابق إلى الحلف العسكري.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/الخارجية-الروسية-الناتو-اقترح-استئناف-عمل-بعثات-روسيا-والناتو-1055717874.html
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ستولتنبيرغ يطلع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي على نتائج مباحثات مجلس روسيا – الناتو

02:53 GMT 13.01.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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أطلع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، يوم الأربعاء، وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعات غير رسمية في فرنسا على نتائج مباحثات مجلس روسيا – الناتو .
بروكسل - سبوتنيك. وقال الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تغريدة على "تويتر": "بحثنا اليوم تدخلات الجهات غير الحكومية في عمل بعثاتنا، مع (نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات حفظ السلام) جان بيير لاكروا، وينس ستولتنبيرغ الذي أطلعنا على نتائج اجتماع مجلس روسيا - الناتو".
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
موسكو: الناتو اقترح استئناف عمل بعثات روسيا والناتو
أمس, 15:36 GMT
يذكر أنه عقد في بروكسل يوم الأربعاء اجتماع لمجلس روسيا – الناتو، بحثت خلاله روسيا والحلف قضايا الأمن في أوروبا. ومن المقرر أن تجري مشاورات ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم الخميس.
ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.
وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات إلى موسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفياتي السابق إلى الحلف العسكري.
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