https://arabic.sputniknews.com/20220113/سماء-دبي-تشهد-تحليق-سيارة-خارقة-طائرة-1056025044.html

سماء دبي تشهد تحليق "سيارة خارقة طائرة"

سماء دبي تشهد تحليق "سيارة خارقة طائرة"

شهدت سماء مدينة دبي الإماراتية، تحليق سيارة طائرة، تصل سرعتها إلى 220 كيلومترًا في الساعة. 13.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-13T13:03+0000

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2022-01-13T13:03+0000

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وفقا لموقع مجلة ذا ناشيونال الإماراتية، فإن السيارة "الخارقة"، التي كشفت عنها شركة "بيلويزر إندستريز"، يمكنها الوصول إلى سرعة 220 كم في الساعة عند ارتفاع 3000 قدم.وأكدت الشركة أنها تحاول تحسين نموذجها الأولي الذي أطلق عليه "أنتيلوب"، والذي "تم عرضه سابقًا في العديد من الأحداث ، بما في ذلك معرض دبي للطيران 2021".وفيما أكدت الشركة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، أن تنقل الناس في السماء أمر لا مفر منه في غضون السنوات العشر القادمة، قالت إن السيارة ليست جاهزة بعد للطيران بين ناطحات السحاب في دبي، مع إجراء الاختبارات في موقع صحراوي، لكنها مصممة للتنقل في مثل هذه المدن الشاهقة.وأوضحت الشركة أن النموذج النهائي للسيارة سيحمل من أربعة إلى خمسة أشخاص على ارتفاع 3000 قدم ، لتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 220 كيلومترًا في الساعة، لافتة إلى أنه مصمم ليحل محل السيارات الخاصة ووسائل النقل عند الطلب، مثل أوبر، مما يقلل الازدحام على الطرق.وأشارت إلى أنها تستهدف تجهيز النموذج الأولي بالحجم الكامل واختباره بحلول عام 2023، متوقعة أن تكون متاحة للنقل عند الطلب بحلول عام 2028 وبحلول عام 2030 لأصحاب القطاع الخاص.

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