سمكة تقود نموذجا لمركبة... فيديو

ونشرت الجامعة فيديو يظهر التجربة الذي استخدم فيها تكنولوجيا "ليدار" وهي تكنولوجيا استشعار عن بُعد لتحديد المدى عن طريق الضوء أو أشعة الليزر، لاختبار قدرة السمكة على قيادة مركبة، وكذلك قدرة هذا النوع من الأسماك على التكيف من أجل التنقل على الأرض، حسبما ذكرت "يورونيوز".ونجحت السمكة في تحريك الحوض لتتنقل من وسط غرفة في المختبر نحو بطاقة وردية اللون، فيما أعطاها الباحثون مكافأة على ذلك، كما ظهرت السمكة وهي تتنقل بنفس الطريقة داخل أحد الممرات في حرم الجامعة.من جانبه، صرح ساشار غيفون، وهو أحد العلماء الذين شاركوا في الاختبار، بأن الأمر كان مفاجئا، حيث لم تحتج السمكة إلى الكثير من الوقت لتعلم قيادة المركبة.وأوضح غيفون أن الأسماك تبدو مشتتة في البداية لكنها تدرك سريعاً أن هناك علاقة مترابطة بين اتجاه حركتها واتجاه حركة الماكينة التي تحملها.
نجحت سمكة ذهبية في قيادة نموذج لمركبة، حيث وضع باحثون من جامعة بن غوريون الإسرائيلية السمكة في حوض مليء بالماء ثم وضعوه فوق عجلات.
ونشرت الجامعة فيديو يظهر التجربة الذي استخدم فيها تكنولوجيا "ليدار" وهي تكنولوجيا استشعار عن بُعد لتحديد المدى عن طريق الضوء أو أشعة الليزر، لاختبار قدرة السمكة على قيادة مركبة، وكذلك قدرة هذا النوع من الأسماك على التكيف من أجل التنقل على الأرض، حسبما ذكرت "يورونيوز".
ونجحت السمكة في تحريك الحوض لتتنقل من وسط غرفة في المختبر نحو بطاقة وردية اللون، فيما أعطاها الباحثون مكافأة على ذلك، كما ظهرت السمكة وهي تتنقل بنفس الطريقة داخل أحد الممرات في حرم الجامعة.
من جانبه، صرح ساشار غيفون، وهو أحد العلماء الذين شاركوا في الاختبار، بأن الأمر كان مفاجئا، حيث لم تحتج السمكة إلى الكثير من الوقت لتعلم قيادة المركبة.
وأوضح غيفون أن الأسماك تبدو مشتتة في البداية لكنها تدرك سريعاً أن هناك علاقة مترابطة بين اتجاه حركتها واتجاه حركة الماكينة التي تحملها.