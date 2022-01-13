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https://arabic.sputniknews.com/20220113/سيدة-أمريكية-ترمي-طفلها-في-حاوية-قمامة-والشرطة-تقبض-عليها-فيديو-1055941126.html
سيدة أمريكية ترمي طفلها في حاوية قمامة والشرطة تقبض عليها... فيديو
سيدة أمريكية ترمي طفلها في حاوية قمامة والشرطة تقبض عليها... فيديو
ألقت الشرطة الأمريكية القبض على شابة كانت قد ألقت برضيعها في حاوية قمامة. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T06:00+0000
2022-01-13T06:00+0000
2022-01-13T06:02+0000
نادي الفيديو
طفل
القتل
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وبحسب ما نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن الواقعة حصلت في مدينة هوبز.ووثقت كاميرات مراقبة كانت بالقرب من الحاويات لحظة قيام الشابة البالغة من العمر 18 عاما برمي رضيعها في الحاوية.هذا وتمكنت الشرطة من القبض على الشابة، بعد نجاح رجلين وامرأة في إنقاذ الرضيع بعد أن سمعوا بكاءه.وبحسب الصحيفة، وجهت شرطة المدينة للشابة تهما تتعلق بمحاولة القتل وإساءة معاملة الطفل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, طفل, القتل
سيدة أمريكية ترمي طفلها في حاوية قمامة والشرطة تقبض عليها... فيديو 06:00 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 06:02 GMT 13.01.2022)
ألقت الشرطة الأمريكية القبض على شابة كانت قد ألقت برضيعها في حاوية قمامة.
وبحسب ما نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن الواقعة حصلت في مدينة هوبز.
ووثقت كاميرات مراقبة كانت بالقرب من الحاويات لحظة قيام الشابة البالغة من العمر 18 عاما برمي رضيعها في الحاوية.
هذا وتمكنت الشرطة من القبض على الشابة، بعد نجاح رجلين وامرأة في إنقاذ الرضيع بعد أن سمعوا بكاءه.
وبحسب الصحيفة، وجهت شرطة المدينة للشابة تهما تتعلق بمحاولة القتل وإساءة معاملة الطفل.