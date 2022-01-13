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https://arabic.sputniknews.com/20220113/شاب-صيني-يؤدي-تمرينا-رياضيا-يراه-البعض-مستحيلا-فيديو-1055942140.html
شاب صيني يؤدي تمرينا رياضيا يراه البعض مستحيلا... فيديو
شاب صيني يؤدي تمرينا رياضيا يراه البعض مستحيلا... فيديو
تعود الرياضة بالنفع على جميع أعضاء الجسم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إضافة إلى دورها في دعم المهارات الذهنية ورفع الروح المعنوية لأي شخص. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T06:47+0000
2022-01-13T06:57+0000
منوعات
الصين
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وتختلف طريقة ممارسة الرياضة من شخص إلى آخر سواء، فالبعض يهوى الرياضات الترفيهية وآخرون يفضلون رياضات تحتاج إلى مجهود جسدي كبير، لكن في جميع الأحوال يجب أن يحافظ الرياضي على الحد الأدنى من المرونة التي تسمح له بممارسة الرياضة بطريقة سلسة.ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، شابا صينيا يتحكم في عضلات جسمه بطريقة مدهشة تمكنه من أداء تمرين رياضي يراه الكثير من الناس مستحيلا بالنسبة لهم.وخلال التمرين يستطيع الشاب الانحناء بجسمه إلى الخلف تدريجيا حتى يلامس الأرض برأسه ثم يبدأ في الاعتدال مرة أخرى بنفس التدرج إلى أن يعيد جسمه إلى وضع الوقوف الذي كان عليه.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/صينيان-يقومان-بحركات-رياضة-مذهلة-فيديو-1054713661.html
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منوعات, الصين

شاب صيني يؤدي تمرينا رياضيا يراه البعض مستحيلا... فيديو

06:47 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 06:57 GMT 13.01.2022)
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyحمزة فدي، 16 عاماً، خلال ممارسته لتمارين الفنون القتالية الصينية "وشو كونغ فو" على شاطئ الرباط، المغرب 26 فبراير/ شباط 2017
حمزة فدي، 16 عاماً، خلال ممارسته لتمارين الفنون القتالية الصينية وشو كونغ فو على شاطئ الرباط، المغرب 26 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
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تعود الرياضة بالنفع على جميع أعضاء الجسم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إضافة إلى دورها في دعم المهارات الذهنية ورفع الروح المعنوية لأي شخص.
وتختلف طريقة ممارسة الرياضة من شخص إلى آخر سواء، فالبعض يهوى الرياضات الترفيهية وآخرون يفضلون رياضات تحتاج إلى مجهود جسدي كبير، لكن في جميع الأحوال يجب أن يحافظ الرياضي على الحد الأدنى من المرونة التي تسمح له بممارسة الرياضة بطريقة سلسة.
ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، شابا صينيا يتحكم في عضلات جسمه بطريقة مدهشة تمكنه من أداء تمرين رياضي يراه الكثير من الناس مستحيلا بالنسبة لهم.
الصحة فقدان الوزن رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
صينيان يقومان بحركات رياضة مذهلة... فيديو
28 ديسمبر 2021, 17:29 GMT
وخلال التمرين يستطيع الشاب الانحناء بجسمه إلى الخلف تدريجيا حتى يلامس الأرض برأسه ثم يبدأ في الاعتدال مرة أخرى بنفس التدرج إلى أن يعيد جسمه إلى وضع الوقوف الذي كان عليه.
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