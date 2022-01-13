شاب صيني يؤدي تمرينا رياضيا يراه البعض مستحيلا... فيديو

وتختلف طريقة ممارسة الرياضة من شخص إلى آخر سواء، فالبعض يهوى الرياضات الترفيهية وآخرون يفضلون رياضات تحتاج إلى مجهود جسدي كبير، لكن في جميع الأحوال يجب أن يحافظ الرياضي على الحد الأدنى من المرونة التي تسمح له بممارسة الرياضة بطريقة سلسة.ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، شابا صينيا يتحكم في عضلات جسمه بطريقة مدهشة تمكنه من أداء تمرين رياضي يراه الكثير من الناس مستحيلا بالنسبة لهم.وخلال التمرين يستطيع الشاب الانحناء بجسمه إلى الخلف تدريجيا حتى يلامس الأرض برأسه ثم يبدأ في الاعتدال مرة أخرى بنفس التدرج إلى أن يعيد جسمه إلى وضع الوقوف الذي كان عليه.
تعود الرياضة بالنفع على جميع أعضاء الجسم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إضافة إلى دورها في دعم المهارات الذهنية ورفع الروح المعنوية لأي شخص.
وتختلف طريقة ممارسة الرياضة من شخص إلى آخر سواء، فالبعض يهوى الرياضات الترفيهية وآخرون يفضلون رياضات تحتاج إلى مجهود جسدي كبير، لكن في جميع الأحوال يجب أن يحافظ الرياضي على الحد الأدنى من المرونة التي تسمح له بممارسة الرياضة بطريقة سلسة.