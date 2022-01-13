شركة "بيغ فارما" تحارب لقاح "سبوتنيك" بسلاح العقوبات

وأضاف دميترييف خلال جلسة لمنتدى "غيدار": "إننا نرى بالتأكيد أن شركات الأدوية الكبرى تضغط دون كلل، لفرض عقوبات على صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي من أجل منع لقاح "سبوتنيك" مرة أخرى من إنقاذ الأرواح".وأشار إلى أن "مجتمع الخبراء ينبغي ويمكنه مناقشة مثل هذه الموضوعات الحساسة، لأن المنافسة غير العادلة في مثل هذه الأمور لها عواقب إنسانية بالنسبة لعدد كبير من البلدان والشعوبوقدم أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم أمس الأربعاء، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا، والتي يمكن أن تكون موضع التنفيذ في حالة حدوث ما سموه "تصعيدًا تجاه أوكرانيا".وقالت صحيفة "واشنطن بوست" يوم أمس الأربعاء، إن "أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين سيكشفون الأربعاء عن حزمة جديدة من العقوبات، إذا ما اجتاح الرئيس الروسي أوكرانيا".ووفقًا للصحيفة، فإن "العقوبات الأمريكية التي اقترحها الديمقراطيون ضد روسيا الاتحادية قد تؤثر على كبار العسكريين والمسؤولين الروس، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك تؤثر على البنوك ونظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)".
قال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، إن "شركات الأدوية الكبرى تضغط لفرض عقوبات على صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي لعرقلة الترويج للقاح سبوتنيك في العالم".
وأضاف دميترييف خلال جلسة لمنتدى "غيدار": "إننا نرى بالتأكيد أن شركات الأدوية الكبرى تضغط دون كلل، لفرض عقوبات على صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي من أجل منع لقاح "سبوتنيك" مرة أخرى من إنقاذ الأرواح".
وأشار إلى أن "مجتمع الخبراء ينبغي ويمكنه مناقشة مثل هذه الموضوعات الحساسة، لأن المنافسة غير العادلة في مثل هذه الأمور لها عواقب إنسانية بالنسبة لعدد كبير من البلدان والشعوب
وقدم أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم أمس الأربعاء، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا، والتي يمكن أن تكون موضع التنفيذ في حالة حدوث ما سموه "تصعيدًا تجاه أوكرانيا".
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" يوم أمس الأربعاء، إن "أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين سيكشفون الأربعاء عن حزمة جديدة من العقوبات، إذا ما اجتاح الرئيس الروسي أوكرانيا".
ووفقًا للصحيفة، فإن "العقوبات الأمريكية التي اقترحها الديمقراطيون ضد روسيا الاتحادية قد تؤثر على كبار العسكريين والمسؤولين الروس، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك تؤثر على البنوك ونظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)".