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أحداث كازاخستان
تشهد كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
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شويغو: روسيا تسحب قوات حفظ السلام الخاصة بها من كازاخستان اليوم
شويغو: روسيا تسحب قوات حفظ السلام الخاصة بها من كازاخستان اليوم
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، إن القوات الجوية الروسية ستنفذ سحب جميع قوات حفظ السلام التابعة لأرمينيا وطاجيكستان وبيلاروس من كازاخستان... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T13:35+0000
2022-01-13T13:36+0000
أحداث كازاخستان
كازاخستان
الجيش الروسي
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موسكو-سبوتنيك. وقال شويغو خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نبدأ الانسحاب اليوم. سنقوم غدا بسحب جميع قوات زملائنا، أرمينيا وطاجيكستان وبيلاروس على متن 14 طائرة. يغادر الزملاء القرغيزيون بمفردهم، نظرًا لقربهم من المكان. علاوة على ذلك، في غضون خمسة أيام، مع تسليم المنشآت، سيتم أيضًا سحب قوات حفظ السلام المتبقية. نحن نخطط لإكمال كل العمل بحلول يوم التاسع عشر من يناير".وأشار إلى أنه من أجل تنفيذ مهمة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، تم نشر أكثر من 2000 عسكري ونحو 250 قطعة من المعدات بواسطة أكثر من 100 طائرة.ووفقا له، فإن قوات حفظ السلام الجماعية، التي تم إنشاؤها بقرار من مجلس الأمن الجماعي التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، أوفت بشرف المهام الموكلة إليها.
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كازاخستان, الجيش الروسي

شويغو: روسيا تسحب قوات حفظ السلام الخاصة بها من كازاخستان اليوم

13:35 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 13:36 GMT 13.01.2022)
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022.
المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، إن القوات الجوية الروسية ستنفذ سحب جميع قوات حفظ السلام التابعة لأرمينيا وطاجيكستان وبيلاروس من كازاخستان غدا، وستغادر قوات حفظ السلام القرغيزية الجمهورية بمفردها.
موسكو-سبوتنيك. وقال شويغو خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نبدأ الانسحاب اليوم. سنقوم غدا بسحب جميع قوات زملائنا، أرمينيا وطاجيكستان وبيلاروس على متن 14 طائرة. يغادر الزملاء القرغيزيون بمفردهم، نظرًا لقربهم من المكان. علاوة على ذلك، في غضون خمسة أيام، مع تسليم المنشآت، سيتم أيضًا سحب قوات حفظ السلام المتبقية. نحن نخطط لإكمال كل العمل بحلول يوم التاسع عشر من يناير".

وأعلن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، اليوم الخميس، أن مهمة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان تقترب تدريجياً من نهايتها.

وأشار إلى أنه من أجل تنفيذ مهمة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، تم نشر أكثر من 2000 عسكري ونحو 250 قطعة من المعدات بواسطة أكثر من 100 طائرة.
ووفقا له، فإن قوات حفظ السلام الجماعية، التي تم إنشاؤها بقرار من مجلس الأمن الجماعي التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، أوفت بشرف المهام الموكلة إليها.
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