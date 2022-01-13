شويغو: روسيا تسحب قوات حفظ السلام الخاصة بها من كازاخستان اليوم

موسكو-سبوتنيك. وقال شويغو خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نبدأ الانسحاب اليوم. سنقوم غدا بسحب جميع قوات زملائنا، أرمينيا وطاجيكستان وبيلاروس على متن 14 طائرة. يغادر الزملاء القرغيزيون بمفردهم، نظرًا لقربهم من المكان. علاوة على ذلك، في غضون خمسة أيام، مع تسليم المنشآت، سيتم أيضًا سحب قوات حفظ السلام المتبقية. نحن نخطط لإكمال كل العمل بحلول يوم التاسع عشر من يناير".وأشار إلى أنه من أجل تنفيذ مهمة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، تم نشر أكثر من 2000 عسكري ونحو 250 قطعة من المعدات بواسطة أكثر من 100 طائرة.ووفقا له، فإن قوات حفظ السلام الجماعية، التي تم إنشاؤها بقرار من مجلس الأمن الجماعي التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، أوفت بشرف المهام الموكلة إليها.
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، إن القوات الجوية الروسية ستنفذ سحب جميع قوات حفظ السلام التابعة لأرمينيا وطاجيكستان وبيلاروس من كازاخستان غدا، وستغادر قوات حفظ السلام القرغيزية الجمهورية بمفردها.
موسكو-سبوتنيك. وقال شويغو خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نبدأ الانسحاب اليوم. سنقوم غدا بسحب جميع قوات زملائنا، أرمينيا وطاجيكستان وبيلاروس على متن 14 طائرة. يغادر الزملاء القرغيزيون بمفردهم، نظرًا لقربهم من المكان. علاوة على ذلك، في غضون خمسة أيام، مع تسليم المنشآت، سيتم أيضًا سحب قوات حفظ السلام المتبقية. نحن نخطط لإكمال كل العمل بحلول يوم التاسع عشر من يناير".
وأعلن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، اليوم الخميس، أن مهمة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان تقترب تدريجياً من نهايتها.
وأشار إلى أنه من أجل تنفيذ مهمة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، تم نشر أكثر من 2000 عسكري ونحو 250 قطعة من المعدات بواسطة أكثر من 100 طائرة.
ووفقا له، فإن قوات حفظ السلام الجماعية، التي تم إنشاؤها بقرار من مجلس الأمن الجماعي التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، أوفت بشرف المهام الموكلة إليها.