"صباح حزين جدا" في إسرائيل... بينيت يعزي أسر الضحايا

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مصرع ضابطين، خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة.وتعليقا على هذا الحادث، كتب بينت عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "هذا صباح حزين جدا. من صميم قلبي أتقدم بالتعازي إلى أسرتي الضابطين اللذين قُتِلا الليلة الماضية في حادث مأسوي".وتابع: "كرس القائدان خير سنوات عمرهما لتعزيز أمن إسرائيل وللدفاع عن الوطن. الشعب أجمع يحزن على رحيلهما. الجيش يحقق في ظروف هذا الحادث الأليم وسيتم استخلاص العبر المطلوبة منه".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على حسابه على "تويتر" اليوم إنه "لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة".
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، صباح اليوم الخميس بأنه "حزين جدا"، بسبب الحادث الذي أدى إلى مقتل ضابطين عن طريق الخطأ مساء أمس.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مصرع ضابطين، خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة.
وتعليقا على هذا الحادث، كتب بينت عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "هذا صباح حزين جدا. من صميم قلبي أتقدم بالتعازي إلى أسرتي الضابطين اللذين قُتِلا الليلة الماضية في حادث مأسوي".
هذا صباح حزين جدا. من صميم قلبي أتقدم بالتعازي إلى أسرتي الضابطين اللذين قُتِلا الليلة الماضية في حادث مأسوي. كرس القائدان خير سنوات عمرهما لتعزيز أمن إسرائيل وللدفاع عن الوطن. الشعب أجمع يحزن على رحيلهما. الجيش يحقق في ظروف هذا الحادث الأليم وسيتم استخلاص العبر المطلوبة منه.