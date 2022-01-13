صحيفة: محمد صلاح يجد صعوبة في إقناع إدارة ليفربول بشروطه المادية

ووفقا لصحيفة "تيليغراف" البريطانية، فإن "صلاح يمر بأسوأ توقيت ممكن لأي نجم كبير".وقالت الصحيفة إن صلاح استنفد كل محاولاته لإقناع مسؤولي ليفربول بالاستجابة لمطالبه المادية بشأن الراتب الأسبوعي.وأضافت أنه لا توجد بوادر للتوصل لأي حلول بين الطرفين.وكانت صحيفة "ميرور" قد كشفت في سبتمبر الماضي أن محمد صلاح طلب من إدارة ليفربول الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي للموافقة على تجديد تعاقده.وفي تصريحات لمجلة GQ، قال صلاح "أريد البقاء في صفوف ليفربول، ولكن الأمر ليس بيدي، بل بيد إدارة النادي".وأضاف قائد منتخب مصر "إنهم يعرفون جيدا أن شروطي لتجديد العقد ليست خيالية".وتألق محمد صلاح بشكل كبير هذا الموسم، إذ سجل هذا الموسم 23 هدفا، 16 في الدوري كهداف للمسابقة و7 في دوري أبطال أوروبا.ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.في 229 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 148 هدفا.وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.