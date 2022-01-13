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https://arabic.sputniknews.com/20220113/صحيفة-محمد-صلاح-يجد-صعوبة-في-إقناع-إدارة-ليفربول-بشروطه-المادية-1056093710.html
صحيفة: محمد صلاح يجد صعوبة في إقناع إدارة ليفربول بشروطه المادية
صحيفة: محمد صلاح يجد صعوبة في إقناع إدارة ليفربول بشروطه المادية
أفادت وسائل إعلام إنجليزية، بأن محمد صلاح، نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر، يجد صعوبات عديدة في إقناع ناديه بشروط تمديد تعاقده، الذي سينتهي في صيف 2023. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T21:06+0000
2022-01-13T21:06+0000
رياضة
ليفربول
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ووفقا لصحيفة "تيليغراف" البريطانية، فإن "صلاح يمر بأسوأ توقيت ممكن لأي نجم كبير".وقالت الصحيفة إن صلاح استنفد كل محاولاته لإقناع مسؤولي ليفربول بالاستجابة لمطالبه المادية بشأن الراتب الأسبوعي.وأضافت أنه لا توجد بوادر للتوصل لأي حلول بين الطرفين.وكانت صحيفة "ميرور" قد كشفت في سبتمبر الماضي أن محمد صلاح طلب من إدارة ليفربول الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي للموافقة على تجديد تعاقده.وفي تصريحات لمجلة GQ، قال صلاح "أريد البقاء في صفوف ليفربول، ولكن الأمر ليس بيدي، بل بيد إدارة النادي".وأضاف قائد منتخب مصر "إنهم يعرفون جيدا أن شروطي لتجديد العقد ليست خيالية".وتألق محمد صلاح بشكل كبير هذا الموسم، إذ سجل هذا الموسم 23 هدفا، 16 في الدوري كهداف للمسابقة و7 في دوري أبطال أوروبا.ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.في 229 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 148 هدفا.وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.
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رياضة, ليفربول

صحيفة: محمد صلاح يجد صعوبة في إقناع إدارة ليفربول بشروطه المادية

21:06 GMT 13.01.2022
© AFP 2021 / JEFF KOWALSKYلاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح
لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© AFP 2021 / JEFF KOWALSKY
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أفادت وسائل إعلام إنجليزية، بأن محمد صلاح، نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر، يجد صعوبات عديدة في إقناع ناديه بشروط تمديد تعاقده، الذي سينتهي في صيف 2023.
ووفقا لصحيفة "تيليغراف" البريطانية، فإن "صلاح يمر بأسوأ توقيت ممكن لأي نجم كبير".
وقالت الصحيفة إن صلاح استنفد كل محاولاته لإقناع مسؤولي ليفربول بالاستجابة لمطالبه المادية بشأن الراتب الأسبوعي.
وأضافت أنه لا توجد بوادر للتوصل لأي حلول بين الطرفين.
محمد صلاح متأثرا عقب هزيمة المنتخب المصري لكرة القدم أمام منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، 6 يوليو/تموز 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
عضو بالطاقم الفني لمنتخب نيجيريا يترك احتفالات فريقه لأخذ "سيلفي" مع محمد صلاح... فيديو
أمس, 11:15 GMT
وكانت صحيفة "ميرور" قد كشفت في سبتمبر الماضي أن محمد صلاح طلب من إدارة ليفربول الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي للموافقة على تجديد تعاقده.
وفي تصريحات لمجلة GQ، قال صلاح "أريد البقاء في صفوف ليفربول، ولكن الأمر ليس بيدي، بل بيد إدارة النادي".
وأضاف قائد منتخب مصر "إنهم يعرفون جيدا أن شروطي لتجديد العقد ليست خيالية".
وتألق محمد صلاح بشكل كبير هذا الموسم، إذ سجل هذا الموسم 23 هدفا، 16 في الدوري كهداف للمسابقة و7 في دوري أبطال أوروبا.
ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.
في 229 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 148 هدفا.
وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.
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