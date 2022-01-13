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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/غرائب-أمم-أفريقيا-مستمرة-بونو-يرفض-التحدث-بلغة-أجنبية-بعد-اكتشاف-عدم-وجود-مترجم-فيديو-1056088509.html
غرائب أمم أفريقيا مستمرة... بونو يرفض التحدث بلغة أجنبية بعد اكتشاف عدم وجود مترجم (فيديو)
غرائب أمم أفريقيا مستمرة... بونو يرفض التحدث بلغة أجنبية بعد اكتشاف عدم وجود مترجم (فيديو)
استمرارا لغرائب وعجائب كأس أمم أفريقيا 2022 في الكاميرون، رفض حارس نادي إشبيلية الإسباني ومنتخب المغرب، ياسين بونو، التحدث بلغة أجنبية في المؤتمر الصحفي الذي... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T17:04+0000
2022-01-13T17:05+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
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وظهر بونو، اليوم الخميس، مع مدرب المنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة "أسود الأطلس" أمام جزر القمر.وخلال حديث حارس المغرب باللغة العربية، طلب منه المنظم التحدث بلغة أخرى بسبب عدم وجود مترجم للغة العربية في المؤتمر الصحفي.ورغم أن بونو يجيد اللغة الفرنسية والإنجليزية غير أنه رفض غاضبا وقال "هذه مشكلتكم وليس مشكلتي".ومن المقرر أن تقام المباراة بين المغرب وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا 2022 في 16:00 مساء يوم الجمعة 14 يناير، بتوقيت غرينتش.وكان منتخب المغرب قد افتتح مشواره في البطولة بالفوز على غانا 1-0، بينما خسر جزر القمر بالنتيجة نفسها أمام الجابون.وشهدت بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية العديد من الأحداث الغريبة السلبية وكان أبرزها إنهاء مباراة تونس ومالي قبل دقيقة من وقتها الأصلي.
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رياضة

غرائب أمم أفريقيا مستمرة... بونو يرفض التحدث بلغة أجنبية بعد اكتشاف عدم وجود مترجم (فيديو)

17:04 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 17:05 GMT 13.01.2022)
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYياسين بونو حارس منتخب المغرب
ياسين بونو حارس منتخب المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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استمرارا لغرائب وعجائب كأس أمم أفريقيا 2022 في الكاميرون، رفض حارس نادي إشبيلية الإسباني ومنتخب المغرب، ياسين بونو، التحدث بلغة أجنبية في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة جزر القمر بعد اكتشاف عدم وجود مترجم.
وظهر بونو، اليوم الخميس، مع مدرب المنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة "أسود الأطلس" أمام جزر القمر.
وخلال حديث حارس المغرب باللغة العربية، طلب منه المنظم التحدث بلغة أخرى بسبب عدم وجود مترجم للغة العربية في المؤتمر الصحفي.
ورغم أن بونو يجيد اللغة الفرنسية والإنجليزية غير أنه رفض غاضبا وقال "هذه مشكلتكم وليس مشكلتي".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين المغرب وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا 2022 في 16:00 مساء يوم الجمعة 14 يناير، بتوقيت غرينتش.
وكان منتخب المغرب قد افتتح مشواره في البطولة بالفوز على غانا 1-0، بينما خسر جزر القمر بالنتيجة نفسها أمام الجابون.
وشهدت بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية العديد من الأحداث الغريبة السلبية وكان أبرزها إنهاء مباراة تونس ومالي قبل دقيقة من وقتها الأصلي.
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