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https://arabic.sputniknews.com/20220113/فيديو-لمستشار-بايدن-البارز-فاوتشي-وهو-يشتم-في-سره-خلال-جلسة-في-مجلس-الشيوخ-1056091052.html
فيديو لمستشار بايدن البارز فاوتشي وهو يشتم في سره خلال جلسة في مجلس الشيوخ
فيديو لمستشار بايدن البارز فاوتشي وهو يشتم في سره خلال جلسة في مجلس الشيوخ
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو لأنتوني فاوتشي، كبير مستشاري ‏الرئيس الأمريكي، جو بايدن الطبيين، وهو يشتم في سره خلال جلسة بمجلس... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T18:33+0000
2022-01-13T18:33+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويظهر الفيديو فاوتشي وهو يشتم السيناتور الجمهوري، روجر مارشال، أثناء إلقاء شهادته أمام لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عُقدت يوم الثلاثاء الماضي، بشأن متحور "أوميكرون" الجديد.ويقول فاوتشي في بصوت منخفض: "إنه معتوه"، دون أن يدرك أنه تم تسجيل صوته.وكان السيناتور الجمهوري، روجر مارشال، استجوب، أنتوني فاوتشي، بشأن الكشف عن المزيد من موارده المالية الشخصية للكونغرس.واستشهد مارشال في طلبه بما أشارت إليه مجلة "فوربس" الأمريكية بأن فاوتشي هو الموظف الفيدرالي الأعلى أجرا، وأنه ربح 434،312 دولار في عام 2020.ورد مارشال على فاوتشي أن "عمالقة التكنولوجيا الكبار يقومون بعمل مذهل لمنع ذمتهم المالية من الظهور على الملأ، لكننا سنواصل البحث عنها، وأين من الممكن أن نعثر عليها؟".وأجاب فوسي على استفسار مارشال: "كل ما عليك فعله هو طلب ذلك، أنت مضلل للغاية، إنه أمر غير عادي".وبعد انتهاء السجال بينهما، سُمع أنتوني فاوتشي وهو يقول باندهاش في سره: "يا له من معتوه، يا إلهي".من ناحيته، أصدر روجر مارشال، بيانا للرد على تعليقات أنتوني فاتشي، التي تم التقاطها عبر الميكروفون في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، قائلا إن وصفه بأنه "معتوه" ربما يكون قد "خفف من ضغوط البيروقراطيين الأقل ثقة في أمريكا"، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.وقال: "أإنني أتفهم أن أنتوني فاوتتي مر بيوم محبط للغاية: وجود تقرير مفاجئ يظهر أنه في الواقع منح دولارات ضريبية أمريكية من أجل إجراء أبحاث لتغيير الوظائف البيولوجية للمنتجات الجينية داخل معهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات، كما تم استدعاءه بشأن إفصاحه المالي الشخصي أثناء (كوفيد-19)".وحصد فيديو شتم أنتوني فاوتشي للسيناتور الجمهوري، روجر مارشال، على أكثر من 3 ملايين مشاهدة، بعد أن طرحه حساب "ميديات" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.
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فيديو لمستشار بايدن البارز فاوتشي وهو يشتم في سره خلال جلسة في مجلس الشيوخ

18:33 GMT 13.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEرئيس المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي
رئيس المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
رئيس المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو لأنتوني فاوتشي، كبير مستشاري ‏الرئيس الأمريكي، جو بايدن الطبيين، وهو يشتم في سره خلال جلسة بمجلس الشيوخ.‏
ويظهر الفيديو فاوتشي وهو يشتم السيناتور الجمهوري، روجر مارشال، أثناء إلقاء شهادته أمام لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عُقدت يوم الثلاثاء الماضي، بشأن متحور "أوميكرون" الجديد.
ويقول فاوتشي في بصوت منخفض: "إنه معتوه"، دون أن يدرك أنه تم تسجيل صوته.
مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنطوني فاوتشي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
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وكان السيناتور الجمهوري، روجر مارشال، استجوب، أنتوني فاوتشي، بشأن الكشف عن المزيد من موارده المالية الشخصية للكونغرس.
واستشهد مارشال في طلبه بما أشارت إليه مجلة "فوربس" الأمريكية بأن فاوتشي هو الموظف الفيدرالي الأعلى أجرا، وأنه ربح 434،312 دولار في عام 2020.
وقال فاوتشي منفعلا: "لا أفهم لماذا تسألني هذا السؤال، إن إفصاحي عن الذمة المالية هو معرفة عامة، وكان كذلك منذ 37 عاما أو نحو ذلك".
ورد مارشال على فاوتشي أن "عمالقة التكنولوجيا الكبار يقومون بعمل مذهل لمنع ذمتهم المالية من الظهور على الملأ، لكننا سنواصل البحث عنها، وأين من الممكن أن نعثر عليها؟".
وأجاب فوسي على استفسار مارشال: "كل ما عليك فعله هو طلب ذلك، أنت مضلل للغاية، إنه أمر غير عادي".
وبعد انتهاء السجال بينهما، سُمع أنتوني فاوتشي وهو يقول باندهاش في سره: "يا له من معتوه، يا إلهي".
من ناحيته، أصدر روجر مارشال، بيانا للرد على تعليقات أنتوني فاتشي، التي تم التقاطها عبر الميكروفون في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، قائلا إن وصفه بأنه "معتوه" ربما يكون قد "خفف من ضغوط البيروقراطيين الأقل ثقة في أمريكا"، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
وقال: "أإنني أتفهم أن أنتوني فاوتتي مر بيوم محبط للغاية: وجود تقرير مفاجئ يظهر أنه في الواقع منح دولارات ضريبية أمريكية من أجل إجراء أبحاث لتغيير الوظائف البيولوجية للمنتجات الجينية داخل معهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات، كما تم استدعاءه بشأن إفصاحه المالي الشخصي أثناء (كوفيد-19)".
وحصد فيديو شتم أنتوني فاوتشي للسيناتور الجمهوري، روجر مارشال، على أكثر من 3 ملايين مشاهدة، بعد أن طرحه حساب "ميديات" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.
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