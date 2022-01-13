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https://arabic.sputniknews.com/20220113/فيضانات-وسيول-في-أربيل-العراقية-تؤدي-إلى-خسائر-مادية-صور-1055944632.html
فيضانات وسيول في أربيل العراقية تؤدي إلى خسائر مادية... صور
فيضانات وسيول في أربيل العراقية تؤدي إلى خسائر مادية... صور
أكدت مديرية الدفاع المدني في أربيل، اليوم الخميس، وقوع أضرار مادية ولم تسجل وقوع خسائر بشرية حتى الآن. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T08:06+0000
2022-01-13T08:06+0000
2022-01-13T08:06+0000
العالم العربي
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وقال الناطق الرسمي باسم المديرية، الرائد سركوت كارش، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "السيول غطت مناطق برايتي، وشورش، وهوليرنوي، وسيداوة، وتقاطع مجلس الوزراء في أربيل".وأضاف أن السيول أدت إلى أضرار مادية ولم يتم حتى الأن تسجيل أي خسائر بشرية.كما أجلت وزارة تربية إقليم كردستان، اليوم الخميس، امتحانات نصف السنة إلى يوم السبت المقبل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
فيضانات وسيول في أربيل العراقية تؤدي إلى خسائر مادية... صور
أكدت مديرية الدفاع المدني في أربيل، اليوم الخميس، وقوع أضرار مادية ولم تسجل وقوع خسائر بشرية حتى الآن.
وقال الناطق الرسمي باسم المديرية، الرائد سركوت كارش، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "السيول غطت مناطق برايتي، وشورش، وهوليرنوي، وسيداوة، وتقاطع مجلس الوزراء في أربيل".
كما أجلت وزارة تربية إقليم كردستان، اليوم الخميس، امتحانات نصف السنة إلى يوم السبت المقبل.