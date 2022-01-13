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فيضانات وسيول في أربيل العراقية تؤدي إلى خسائر مادية... صور
فيضانات وسيول في أربيل العراقية تؤدي إلى خسائر مادية... صور
أكدت مديرية الدفاع المدني في أربيل، اليوم الخميس، وقوع أضرار مادية ولم تسجل وقوع خسائر بشرية حتى الآن. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T08:06+0000
2022-01-13T08:06+0000
العالم العربي
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وقال الناطق الرسمي باسم المديرية، الرائد سركوت كارش، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "السيول غطت مناطق برايتي، وشورش، وهوليرنوي، وسيداوة، وتقاطع مجلس الوزراء في أربيل".وأضاف أن السيول أدت إلى أضرار مادية ولم يتم حتى الأن تسجيل أي خسائر بشرية.كما أجلت وزارة تربية إقليم كردستان، اليوم الخميس، امتحانات نصف السنة إلى يوم السبت المقبل.
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العالم العربي

فيضانات وسيول في أربيل العراقية تؤدي إلى خسائر مادية... صور

08:06 GMT 13.01.2022
© AFP 2021 / AMER HILABIسيول السعودية
سيول السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© AFP 2021 / AMER HILABI
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أكدت مديرية الدفاع المدني في أربيل، اليوم الخميس، وقوع أضرار مادية ولم تسجل وقوع خسائر بشرية حتى الآن.
وقال الناطق الرسمي باسم المديرية، الرائد سركوت كارش، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "السيول غطت مناطق برايتي، وشورش، وهوليرنوي، وسيداوة، وتقاطع مجلس الوزراء في أربيل".
وأضاف أن السيول أدت إلى أضرار مادية ولم يتم حتى الأن تسجيل أي خسائر بشرية.
كما أجلت وزارة تربية إقليم كردستان، اليوم الخميس، امتحانات نصف السنة إلى يوم السبت المقبل.
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