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https://arabic.sputniknews.com/20220113/قوات-حفظ-السلام-التابعة-لمعاهدة-الأمن-الجماعي-تبدأ-في-تسليم-المرافق-الحيوية-لكازاخستان-1055942921.html
قوات حفظ السلام التابعة لمعاهدة الأمن الجماعي تبدأ في تسليم المرافق الحيوية لكازاخستان
قوات حفظ السلام التابعة لمعاهدة الأمن الجماعي تبدأ في تسليم المرافق الحيوية لكازاخستان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي قد بدأت في تسليم المرافق الحيوية التي كانت تقوم بحراستها إلى... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T07:01+0000
2022-01-13T07:02+0000
العالم
كازخستان
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "وفقًا للخطة التي وضعتها قيادة قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ووزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان، بدأ تسليم المرافق الحيوية التي كانت تقوم قوات حفظ السلام بحراستها إلى وكالات إنفاذ القانون في البلاد".وأضاف البيان أن قوات حفظ السلام بدأت في تجهيز المعدات والعتاد لتحميلها على طائرات القوات الجوية الروسية والعودة إلى نقاط تمركزها الدائمة.وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنظيم عودة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى بلدانهم بالتعاون مع الجانب الكازاخستاني.
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العالم, كازخستان

قوات حفظ السلام التابعة لمعاهدة الأمن الجماعي تبدأ في تسليم المرافق الحيوية لكازاخستان

07:01 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 07:02 GMT 13.01.2022)
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورعناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي قد بدأت في تسليم المرافق الحيوية التي كانت تقوم بحراستها إلى السلطات الكازاخستانية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "وفقًا للخطة التي وضعتها قيادة قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ووزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان، بدأ تسليم المرافق الحيوية التي كانت تقوم قوات حفظ السلام بحراستها إلى وكالات إنفاذ القانون في البلاد".
وأضاف البيان أن قوات حفظ السلام بدأت في تجهيز المعدات والعتاد لتحميلها على طائرات القوات الجوية الروسية والعودة إلى نقاط تمركزها الدائمة.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنظيم عودة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى بلدانهم بالتعاون مع الجانب الكازاخستاني.
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