أحداث كازاخستان
تشهد كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
كازاخستان تنهض... أعمال ترميم بعد أعمال شغب
13:14 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 13:22 GMT 13.01.2022)
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" أعمال ترميم مباني في مدينة ألماتي الكازاخستانية.
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصورالبدء في أعمال الترميم في مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
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البدء في أعمال الترميم في مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصورعمال أثناء أعمال ترميم مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
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عمال أثناء أعمال ترميم مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصورعمال خلال أعمال الترميم في مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
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عمال خلال أعمال الترميم في مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصورعمال على خلفية مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
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عمال على خلفية مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصورعامل خلال أعمال ترميم مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
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عامل خلال أعمال ترميم مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصورعمال أثناء أعمال ترميم مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
6/10
عمال أثناء أعمال ترميم مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصورعمال خلال استراحة غداء بالقرب من مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
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عمال خلال استراحة غداء بالقرب من مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصورعامل يقوم بتنظيف إحدى غرف مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
8/10
عامل يقوم بتنظيف إحدى غرف مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصورعمال خلال استراحة غداء بالقرب من مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
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عمال خلال استراحة غداء بالقرب من مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصورعمال خلال استراحة غداء بالقرب من مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
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عمال خلال استراحة غداء بالقرب من مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
مع عودة الاستقرار إلى البلاد، بمساعدة وحدات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف في وقت سابق، أن المهمة الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي انتهت (باستعادة الأمن والاستقرار في البلاد)، وخلال يومين سيبدأ الانسحاب التدريجي للقوات المتحدة التابعة للمنظمة. وأن عملية الانسحاب لن تستغرق أكثر من 10 أيام.