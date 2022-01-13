https://arabic.sputniknews.com/20220113/كازاخستان-تنهض-أعمال-ترميم-بعد-أعمال-شغب-1056019263.html

كازاخستان تنهض... أعمال ترميم بعد أعمال شغب

كازاخستان تنهض... أعمال ترميم بعد أعمال شغب

تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" أعمال ترميم مباني في مدينة ألماتي الكازاخستانية. 13.01.2022, سبوتنيك عربي

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مع عودة الاستقرار إلى البلاد، بمساعدة وحدات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف في وقت سابق، أن المهمة الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي انتهت (باستعادة الأمن والاستقرار في البلاد)، وخلال يومين سيبدأ الانسحاب التدريجي للقوات المتحدة التابعة للمنظمة. وأن عملية الانسحاب لن تستغرق أكثر من 10 أيام.

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