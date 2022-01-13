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Государственный флаг Казахстана виден в разбитом окне отделения Kaspi Bank после протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алматы - سبوتنيك عربي, 1920
أحداث كازاخستان
تشهد كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/كازاخستان-تنهض-أعمال-ترميم-بعد-أعمال-شغب-1056019263.html
كازاخستان تنهض... أعمال ترميم بعد أعمال شغب
كازاخستان تنهض... أعمال ترميم بعد أعمال شغب
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" أعمال ترميم مباني في مدينة ألماتي الكازاخستانية. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
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مع عودة الاستقرار إلى البلاد، بمساعدة وحدات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف في وقت سابق، أن المهمة الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي انتهت (باستعادة الأمن والاستقرار في البلاد)، وخلال يومين سيبدأ الانسحاب التدريجي للقوات المتحدة التابعة للمنظمة. وأن عملية الانسحاب لن تستغرق أكثر من 10 أيام.
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фото, وسائط متعددة, صور, كازاخستان

كازاخستان تنهض... أعمال ترميم بعد أعمال شغب

13:14 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 13:22 GMT 13.01.2022)
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تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" أعمال ترميم مباني في مدينة ألماتي الكازاخستانية.
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصورالبدء في أعمال الترميم في مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
البدء في أعمال الترميم في مبنى رئيس البلدية أكيمات الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021 - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Vasily Krestyaninov
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البدء في أعمال الترميم في مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصورعمال أثناء أعمال ترميم مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
عمال أثناء أعمال ترميم مبنى رئيس البلدية أكيمات الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021 - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Vasily Krestyaninov
/
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عمال أثناء أعمال ترميم مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصورعمال خلال أعمال الترميم في مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
عمال خلال أعمال الترميم في مبنى رئيس البلدية أكيمات الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021 - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Vasily Krestyaninov
/
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عمال خلال أعمال الترميم في مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصورعمال على خلفية مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
عمال على خلفية مبنى رئيس البلدية أكيمات الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021 - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Vasily Krestyaninov
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عمال على خلفية مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصورعامل خلال أعمال ترميم مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
عامل خلال أعمال ترميم مبنى رئيس البلدية أكيمات الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021 - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Vasily Krestyaninov
/
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عامل خلال أعمال ترميم مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصورعمال أثناء أعمال ترميم مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
عمال أثناء أعمال ترميم مبنى رئيس البلدية أكيمات الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021 - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Vasily Krestyaninov
/
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عمال أثناء أعمال ترميم مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصورعمال خلال استراحة غداء بالقرب من مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
عمال خلال استراحة غداء بالقرب من مبنى رئيس البلدية أكيمات الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021 - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Vasily Krestyaninov
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عمال خلال استراحة غداء بالقرب من مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصورعامل يقوم بتنظيف إحدى غرف مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
عامل يقوم بتنظيف إحدى غرف مبنى رئيس البلدية أكيمات الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021 - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Vasily Krestyaninov
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عامل يقوم بتنظيف إحدى غرف مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصورعمال خلال استراحة غداء بالقرب من مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
عمال خلال استراحة غداء بالقرب من مبنى رئيس البلدية أكيمات الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021 - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Vasily Krestyaninov
/
الذهاب إلى بنك الصور
عمال خلال استراحة غداء بالقرب من مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصورعمال خلال استراحة غداء بالقرب من مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
عمال خلال استراحة غداء بالقرب من مبنى رئيس البلدية أكيمات الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021 - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Vasily Krestyaninov
/
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عمال خلال استراحة غداء بالقرب من مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
مع عودة الاستقرار إلى البلاد، بمساعدة وحدات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف في وقت سابق، أن المهمة الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي انتهت (باستعادة الأمن والاستقرار في البلاد)، وخلال يومين سيبدأ الانسحاب التدريجي للقوات المتحدة التابعة للمنظمة. وأن عملية الانسحاب لن تستغرق أكثر من 10 أيام.
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