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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/كاف-يصدر-بيانا-رسميا-بشأن-مباراة-تونس-ومالي-في-كأس-الأمم-الأفريقية--1056027299.html
"كاف" يصدر بيانا رسميا بشأن مباراة تونس ومالي في كأس الأمم الأفريقية
"كاف" يصدر بيانا رسميا بشأن مباراة تونس ومالي في كأس الأمم الأفريقية
أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، بيانا رسميا بشأن المباراة التي جمعت بين تونس ومالي التي أقيمت أمس الأربعاء، ضمن الجولة الأولى للمجموعة السادسة... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T13:07+0000
2022-01-13T13:08+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
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ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية بيان الكاف الذي جاء فيه: "فيما يتعلق بمباراة تونس ومالي في ليمبي يوم 12 يناير/ كانون الثاني 2022، جمع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جميع التقارير اللازمة من المسؤولين الحاضرين في هذه المباراة".وشهدت مباراة تونس ومالي واقعة غريبة، حيث أطلق الحكم الزامبي جاني سيكازوي صافرة نهاية مباراة تونس ومالي في الدقيقة 85 قبل أن يعود لاستئناف المباراة وسط اعتراضات شديدة على قراره.وبعد استئناف المباراة مرة أخرى عقب اكتشاف الخطأ، عاد الحكم ليخطئ من جديد بإطلاق صافرته في الدقيقة 89، وهو ما فجر اعتراضات منتخب تونس على الحكم.قرر الحكم الرابع بعد حوالي ربع ساعة لاستكمال المباراة بإضافة دقيقتين كوقت بديل بجانب دقيقة من الوقت الأصلي وهو ما رفضه المنتخب التونسي متوعدا بالتقدم بشكوى رسمية للمطالبة بإعادة المباراة بينما عاد منتخب مالي من غرف الملابس.
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رياضة

"كاف" يصدر بيانا رسميا بشأن مباراة تونس ومالي في كأس الأمم الأفريقية

13:07 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 13:08 GMT 13.01.2022)
© REUTERSأحد أفراد قوات الأمن يقف مع تميمة كأس الأمم الأفريقية خلال تقديم كأس البطولة في ليمبي، الكاميرون، 27 ديسمبر 2021
أحد أفراد قوات الأمن يقف مع تميمة كأس الأمم الأفريقية خلال تقديم كأس البطولة في ليمبي، الكاميرون، 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS
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أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، بيانا رسميا بشأن المباراة التي جمعت بين تونس ومالي التي أقيمت أمس الأربعاء، ضمن الجولة الأولى للمجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.
ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية بيان الكاف الذي جاء فيه: "فيما يتعلق بمباراة تونس ومالي في ليمبي يوم 12 يناير/ كانون الثاني 2022، جمع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جميع التقارير اللازمة من المسؤولين الحاضرين في هذه المباراة".
وتابع البيان: "يتم إرسال هذه المستندات حاليا إلى الهيئات المتخصصة في الكاف، ولن يقدم الكاف أي تعليقات أخرى انتظارًا لنتائج التحقيقات".
وشهدت مباراة تونس ومالي واقعة غريبة، حيث أطلق الحكم الزامبي جاني سيكازوي صافرة نهاية مباراة تونس ومالي في الدقيقة 85 قبل أن يعود لاستئناف المباراة وسط اعتراضات شديدة على قراره.
وبعد استئناف المباراة مرة أخرى عقب اكتشاف الخطأ، عاد الحكم ليخطئ من جديد بإطلاق صافرته في الدقيقة 89، وهو ما فجر اعتراضات منتخب تونس على الحكم.
قرر الحكم الرابع بعد حوالي ربع ساعة لاستكمال المباراة بإضافة دقيقتين كوقت بديل بجانب دقيقة من الوقت الأصلي وهو ما رفضه المنتخب التونسي متوعدا بالتقدم بشكوى رسمية للمطالبة بإعادة المباراة بينما عاد منتخب مالي من غرف الملابس.
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