"كاف" يصدر بيانا رسميا بشأن مباراة تونس ومالي في كأس الأمم الأفريقية

ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية بيان الكاف الذي جاء فيه: "فيما يتعلق بمباراة تونس ومالي في ليمبي يوم 12 يناير/ كانون الثاني 2022، جمع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جميع التقارير اللازمة من المسؤولين الحاضرين في هذه المباراة".وشهدت مباراة تونس ومالي واقعة غريبة، حيث أطلق الحكم الزامبي جاني سيكازوي صافرة نهاية مباراة تونس ومالي في الدقيقة 85 قبل أن يعود لاستئناف المباراة وسط اعتراضات شديدة على قراره.وبعد استئناف المباراة مرة أخرى عقب اكتشاف الخطأ، عاد الحكم ليخطئ من جديد بإطلاق صافرته في الدقيقة 89، وهو ما فجر اعتراضات منتخب تونس على الحكم.قرر الحكم الرابع بعد حوالي ربع ساعة لاستكمال المباراة بإضافة دقيقتين كوقت بديل بجانب دقيقة من الوقت الأصلي وهو ما رفضه المنتخب التونسي متوعدا بالتقدم بشكوى رسمية للمطالبة بإعادة المباراة بينما عاد منتخب مالي من غرف الملابس.
أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، بيانا رسميا بشأن المباراة التي جمعت بين تونس ومالي التي أقيمت أمس الأربعاء، ضمن الجولة الأولى للمجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.
ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية بيان الكاف الذي جاء فيه: "فيما يتعلق بمباراة تونس ومالي في ليمبي يوم 12 يناير/ كانون الثاني 2022، جمع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جميع التقارير اللازمة من المسؤولين الحاضرين في هذه المباراة".
وتابع البيان: "يتم إرسال هذه المستندات حاليا إلى الهيئات المتخصصة في الكاف، ولن يقدم الكاف أي تعليقات أخرى انتظارًا لنتائج التحقيقات".
وشهدت مباراة تونس ومالي واقعة غريبة، حيث أطلق الحكم الزامبي جاني سيكازوي صافرة نهاية مباراة تونس ومالي في الدقيقة 85 قبل أن يعود لاستئناف المباراة وسط اعتراضات شديدة على قراره.
وبعد استئناف المباراة مرة أخرى عقب اكتشاف الخطأ، عاد الحكم ليخطئ من جديد بإطلاق صافرته في الدقيقة 89، وهو ما فجر اعتراضات منتخب تونس على الحكم.
قرر الحكم الرابع بعد حوالي ربع ساعة لاستكمال المباراة بإضافة دقيقتين كوقت بديل بجانب دقيقة من الوقت الأصلي وهو ما رفضه المنتخب التونسي متوعدا بالتقدم بشكوى رسمية للمطالبة بإعادة المباراة بينما عاد منتخب مالي من غرف الملابس.