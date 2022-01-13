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https://arabic.sputniknews.com/20220113/كهربا-ينتقل-إلى-الدوري-التركي-رسميا-فيديو-وصور-1056077732.html
"كهربا" ينتقل إلى الدوري التركي رسميا... صور
"كهربا" ينتقل إلى الدوري التركي رسميا... صور
أكد فريق هطاي سبور التركي، اليوم الخميس، ضم نجم النادي الأهلي المصري محمود عبد المنعم "كهربا"، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T14:26+0000
2022-01-13T14:26+0000
2022-01-13T14:27+0000
مجتمع
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ونشر النادي التركي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، رحّب من خلالها باللاعب المصري في هطاي سبور"، وأرفقها بصور لـ"كهربا"، وهو يرتدي قميص الفريق رقم 9.ويذكر أن النادي الأهلي المصري قد أعلن، في التاسع من الشهر الجاري، إعارة "كهربا" إلى صفوف فريق هطاي سبور إلى نهاية الموسم الجاري، بنية البيع.يشار إلى أن بيتسو موسيماني، الجنوب الأفريقي، المدير الفني للنادي الأهلي، استبعد اللاعب "كهربا" من حساباته، تماما، ما دفع بالنادي المصري إلى البحث عن عروض خارجية للاعب.
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مجتمع, أخبار تركيا اليوم, مصر
"كهربا" ينتقل إلى الدوري التركي رسميا... صور 14:26 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 14:27 GMT 13.01.2022)
أكد فريق هطاي سبور التركي، اليوم الخميس، ضم نجم النادي الأهلي المصري محمود عبد المنعم "كهربا"، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.
ونشر النادي التركي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، رحّب من خلالها باللاعب المصري في هطاي سبور"، وأرفقها بصور لـ"كهربا"، وهو يرتدي قميص الفريق رقم 9.
ويذكر أن النادي الأهلي المصري قد أعلن، في التاسع من الشهر الجاري،
إعارة "كهربا" إلى صفوف فريق هطاي سبور
إلى نهاية الموسم الجاري، بنية البيع.
يشار إلى أن بيتسو موسيماني، الجنوب الأفريقي، المدير الفني للنادي الأهلي، استبعد اللاعب "كهربا" من حساباته، تماما، ما دفع بالنادي المصري إلى البحث عن عروض خارجية للاعب.