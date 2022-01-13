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لافروف: التهديد بعقوبات أمريكية ضد روسيا أمر سخيف وسنرد عليها
لافروف: التهديد بعقوبات أمريكية ضد روسيا أمر سخيف وسنرد عليها
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا أمر سخيف، مشيرا إلى أن موسكو لن تترك هذا الأمر دون رد. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T12:54+0000
2022-01-13T12:54+0000
مشروع التيار الشمالي 2
سيرغي لافروف
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بيتروبافلوفسك كامتشاتكا - سبوتنيك. وقال لافروف للقناة الأولى الروسية: "بالحديث عن هذه التهديدات، فإنها في رأيي مليئة بالغطرسة والسخف، وهذا أمر يفهمه أي شخص. لقد اتخذ الكونغرس مثل هذه القرارات السخيفة أكثر من مرة، وأنا لا أستبعد شيئا. نحن، بالطبع، سنرد".وقال لافروف: "فيما يخص التيار الشمالي 2، لم يعد الحديث عن حرية اختيار الاتحادات، بل عن حرية القيام بأنشطة تجارية عادية في الأسواق العالمية. اتضح أن ألمانيا ليس لديها حرية، وليس لدى أي أحد، بل ألمانيا لا تملك حتى الحرية في متابعة أنشطتها الخاصة الاقتصادية لم تعد موجودة. وهنا تظهر المعايير المزدوجة في رأيي بوضوح".
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مشروع التيار الشمالي 2, سيرغي لافروف

لافروف: التهديد بعقوبات أمريكية ضد روسيا أمر سخيف وسنرد عليها

12:54 GMT 13.01.2022
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، لقاء مع نظيره البرتغالي أوغوشتو سانتوش في موسكو، روسيا 31 مايو 2021
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، لقاء مع نظيره البرتغالي أوغوشتو سانتوش في موسكو، روسيا 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا أمر سخيف، مشيرا إلى أن موسكو لن تترك هذا الأمر دون رد.
بيتروبافلوفسك كامتشاتكا - سبوتنيك. وقال لافروف للقناة الأولى الروسية: "بالحديث عن هذه التهديدات، فإنها في رأيي مليئة بالغطرسة والسخف، وهذا أمر يفهمه أي شخص. لقد اتخذ الكونغرس مثل هذه القرارات السخيفة أكثر من مرة، وأنا لا أستبعد شيئا. نحن، بالطبع، سنرد".

ولفت لافروف، إلى أن ما تقوم به الولايات المتحدة حيال "التيار الشمالي2" أظهر أن ألمانيا لا تتمتع بالحرية في أنشطتها الاقتصادية.

وقال لافروف: "فيما يخص التيار الشمالي 2، لم يعد الحديث عن حرية اختيار الاتحادات، بل عن حرية القيام بأنشطة تجارية عادية في الأسواق العالمية. اتضح أن ألمانيا ليس لديها حرية، وليس لدى أي أحد، بل ألمانيا لا تملك حتى الحرية في متابعة أنشطتها الخاصة الاقتصادية لم تعد موجودة. وهنا تظهر المعايير المزدوجة في رأيي بوضوح".
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