تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
لافروف: واشنطن ستتقبل نتائج الاجتماع في جنيف
صورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا لا غرانج في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920
محادثات بوتين وبايدن
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، سيتحدثان عن أزمة الحوار بين البلدين، يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر. وبدوره أكد البيت الأبيض أن المحادثات المرتقبة بين الرئيسين، ستتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرزها الملف النووي الإيراني والاستقرار الاستراتيجي.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/لافروف-واشنطن-ستتقبل-نتائج-الاجتماع-في-جنيف-1055990732.html
لافروف: واشنطن ستتقبل نتائج الاجتماع في جنيف
لافروف: واشنطن ستتقبل نتائج الاجتماع في جنيف
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن واشنطن ستتقبل نتائج الاجتماع في جنيف. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T12:06+0000
2022-01-13T12:13+0000
محادثات بوتين وبايدن
لافروف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053478338_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_78ed68063b5aeaaa2841fb9128ea4bdb.jpg
وأضاف لافروف أن إن آفاق استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة تعتمد على كيفية إدراك واشنطن وبروكسل لمقترحات روسيا ، بما في ذلك عدم توسيع الناتو.وأن المفاوضات بشأن الضمانات الأمنية أظهرت مواجهات على المسرح العالمي، ومحاولة من الغرب لتأكيد هيمنته.يتبع...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053478338_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_4e28947882500a198a8a74a8dd7fca82.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لافروف

لافروف: واشنطن ستتقبل نتائج الاجتماع في جنيف

12:06 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 12:13 GMT 13.01.2022)
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن واشنطن ستتقبل نتائج الاجتماع في جنيف.
وأضاف لافروف أن إن آفاق استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة تعتمد على كيفية إدراك واشنطن وبروكسل لمقترحات روسيا ، بما في ذلك عدم توسيع الناتو.
وأن المفاوضات بشأن الضمانات الأمنية أظهرت مواجهات على المسرح العالمي، ومحاولة من الغرب لتأكيد هيمنته.
يتبع...
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:09 GMTطبيب عربي مقيم في فرنسا يقود سيارته دون رخصة طيلة 31 عاما
12:07 GMTبوريل: تشغيل "التيار الشمالي 2" يعتمد على التطورات بشأن أوكرانيا
12:06 GMTلافروف: واشنطن ستتقبل نتائج الاجتماع في جنيف
12:05 GMTمحلل تونسي: مستقبل البلاد غير واضح سياسيا في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور
12:00 GMTالاتحاد الأوروبي يعتزم "تدريب الجيش الأوكراني"... ويناقش فرض عقوبات على روسيا
11:56 GMTآلاف المدرسين الفرنسيين يضربون عن العمل "لفشل الحكومة بمواجهة كورونا في المدارس
11:52 GMTالرئيس الإسرائيلي يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان
11:48 GMTالأمين العام للناتو: السويد وفنلندا تلبيان معظم معايير الحلف ويمكنهما الانضمام إليه
11:46 GMTإثيوبيا تعلن عن حدث جديد بشأن سد النهضة وتدعو السودان إلى الاحتفال
11:43 GMTمجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على تشديد الإجراءات المفروضة لمكافحة كورونا
11:43 GMTالرئيس العراقي المنتهية ولايته يعلن ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية
11:40 GMTقوة إسرائيلية تخترق سياجا فاصلا لبلدة في الجنوب اللبناني
11:39 GMTباشينيان وتوكايف يناقشان إنهاء مهمة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان
11:30 GMT"لا ينازع الملك"... رئيس وزراء الأردن يتحدث عن مجلس الأمن القومي
11:28 GMTرئيس الاتحاد العمالي اللبناني: أمام هول الكارثة كان لا بد من التحرك... وإضراب اليوم "تحذيري"
11:27 GMTالعراق يتخذ إجراء طارئا لتفادي المخلفات الحربية والألغام في البصرة
11:25 GMTبعد مقتل ضابطين بـ"نيران صديقة"... معلومات عن القوات البرية الإسرائيلية
11:23 GMTريابكوف: رد فعل الولايات المتحدة على عملية قوات حفظ السلام في كازاخستان يكشف نواياها في أوراسيا
11:20 GMT"جريمة قتل متكاملة الأركان"... محامي أرملة وائل الإبراشي يتقدم ببلاغ إلى النائب العام... فيديو
11:16 GMTالرئيس اللبناني يحذر من التعطيل المتعمد للسلطة القضائية