محادثات بوتين وبايدن
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، سيتحدثان عن أزمة الحوار بين البلدين، يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر. وبدوره أكد البيت الأبيض أن المحادثات المرتقبة بين الرئيسين، ستتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرزها الملف النووي الإيراني والاستقرار الاستراتيجي.
لافروف: واشنطن ستتقبل نتائج الاجتماع في جنيف
12:06 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 12:13 GMT 13.01.2022)
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ/
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن واشنطن ستتقبل نتائج الاجتماع في جنيف.
وأضاف لافروف أن إن آفاق استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة تعتمد على كيفية إدراك واشنطن وبروكسل لمقترحات روسيا ، بما في ذلك عدم توسيع الناتو.
وأن المفاوضات بشأن الضمانات الأمنية أظهرت مواجهات على المسرح العالمي، ومحاولة من الغرب لتأكيد هيمنته.
يتبع...