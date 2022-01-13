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https://arabic.sputniknews.com/20220113/لا-ينازع-الملك-رئيس-وزراء-الأردن-يتحدث-عن-مجلس-الأمن-القومي-1055988464.html
"لا ينازع الملك"... رئيس وزراء الأردن يتحدث عن مجلس الأمن القومي
"لا ينازع الملك"... رئيس وزراء الأردن يتحدث عن مجلس الأمن القومي
أكد رئيس الوزراء في الأردن، بشر الخصاونة، أن مجلس الأمن القومي في التعديلات الدستورية لا ينازع اختصاصات الملك عبد الله الثاني. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T11:30+0000
2022-01-13T11:30+0000
2022-01-13T11:30+0000
أخبار الأردن
الأردن
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وقال الخصاونة خلال جلسة الأعيان لمناقشة التعديلات الدستورية، الخميس، إن "المجلس صمام أمان ولا يتدخَّل في إدارة اختصاصات العمل اليومي التَّنفيذي لمؤسَّسات الدَّولة"، بحسب موقع "عمون" الإخباري الأردني.وأوضح الخصاونة أن "الدستور لا يحتوي على الولاية العامة بل اختصاص مجلس الوزراء في إدارة القضايا الداخلية والخارجية".وشدد على أن "مجلس الأمن القومي يجتمع في حالات الضرورة، ويختصّ بالسياسات العُليا أو في حالة الوصول لحالة انسداد في مرحلة الحكومات الحزبيَّة".ولفت إلى أن "اختصاص مجلس الأمن القومي في التعديلات الدستورية لا ينازع اختصاصات جلالة الملك ومنها إعلان الحرب".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, الأردن
"لا ينازع الملك"... رئيس وزراء الأردن يتحدث عن مجلس الأمن القومي
أكد رئيس الوزراء في الأردن، بشر الخصاونة، أن مجلس الأمن القومي في التعديلات الدستورية لا ينازع اختصاصات الملك عبد الله الثاني.
وقال الخصاونة خلال جلسة الأعيان لمناقشة التعديلات الدستورية، الخميس، إن "المجلس صمام أمان ولا يتدخَّل في إدارة اختصاصات العمل اليومي التَّنفيذي لمؤسَّسات الدَّولة"، بحسب موقع "
عمون
" الإخباري الأردني.
وأوضح الخصاونة أن "الدستور لا يحتوي على الولاية العامة بل اختصاص مجلس الوزراء في إدارة القضايا الداخلية والخارجية".
وشدد على أن "مجلس الأمن القومي يجتمع في حالات الضرورة، ويختصّ بالسياسات العُليا أو في حالة الوصول لحالة انسداد في مرحلة الحكومات الحزبيَّة".
ولفت إلى أن "اختصاص مجلس الأمن القومي في التعديلات الدستورية لا ينازع اختصاصات جلالة الملك ومنها إعلان الحرب".