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https://arabic.sputniknews.com/20220113/لبؤة-تحمي-عجلا-صغيرا-في-مشهد-تغلبت-فيه-الأمومة-على-غريزة-الافتراس-فيديو-1055945781.html
لبؤة تحمي عجلا صغيرا في مشهد تغلبت فيه الأمومة على غريزة الافتراس... فيديو
لبؤة تحمي عجلا صغيرا في مشهد تغلبت فيه الأمومة على غريزة الافتراس... فيديو
أظهرت لبؤة في إحدى متنزهات تنزانيا الوطنية موقفا تغلبت فيه "الأمومة" على "غريزة الافتراس". 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T08:36+0000
2022-01-13T08:36+0000
2022-01-13T08:40+0000
نادي الفيديو
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حيث ظهرت اللبؤة إلى جانب عجل صغير وهي تقوده إلى قطيعها في مشهد وصفه موظفو الحديقة بأنه شكل من أشكال الحب.ونشر الحساب الرسمي للمتنزهات الوطنية في تنزانيا مقطع فيديو على "تويتر"، يظهر لبؤة تمشي إلى جانب عجل بري صغير، في محمية "سيرينجيتي".وتحتاج الأسود البالغة التي تتمتع بصحة جيدة إلى استهلاك ما بين 11 إلى 16 رطلا من اللحوم يوميا (ما بين 5 إلى 7.5 كيلوغراما)، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لبؤة تحمي عجلا صغيرا في مشهد تغلبت فيه الأمومة على غريزة الافتراس... فيديو 08:36 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 08:40 GMT 13.01.2022)
أظهرت لبؤة في إحدى متنزهات تنزانيا الوطنية موقفا تغلبت فيه "الأمومة" على "غريزة الافتراس".
حيث ظهرت اللبؤة إلى جانب عجل صغير وهي تقوده إلى قطيعها في مشهد وصفه موظفو الحديقة بأنه شكل من أشكال الحب.
ونشر الحساب الرسمي للمتنزهات الوطنية في تنزانيا مقطع فيديو على "تويتر"، يظهر لبؤة تمشي إلى جانب عجل بري صغير، في محمية "سيرينجيتي".
وتحتاج الأسود البالغة التي تتمتع بصحة جيدة إلى
استهلاك ما بين 11 إلى 16 رطلا من اللحوم يوميا
(ما بين 5 إلى 7.5 كيلوغراما)، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.