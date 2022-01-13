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https://arabic.sputniknews.com/20220113/لبؤة-تحمي-عجلا-صغيرا-في-مشهد-تغلبت-فيه-الأمومة-على-غريزة-الافتراس-فيديو-1055945781.html
لبؤة تحمي عجلا صغيرا في مشهد تغلبت فيه الأمومة على غريزة الافتراس... فيديو
لبؤة تحمي عجلا صغيرا في مشهد تغلبت فيه الأمومة على غريزة الافتراس... فيديو
أظهرت لبؤة في إحدى متنزهات تنزانيا الوطنية موقفا تغلبت فيه "الأمومة" على "غريزة الافتراس". 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T08:36+0000
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حيث ظهرت اللبؤة إلى جانب عجل صغير وهي تقوده إلى قطيعها في مشهد وصفه موظفو الحديقة بأنه شكل من أشكال الحب.ونشر الحساب الرسمي للمتنزهات الوطنية في تنزانيا مقطع فيديو على "تويتر"، يظهر لبؤة تمشي إلى جانب عجل بري صغير، في محمية "سيرينجيتي".وتحتاج الأسود البالغة التي تتمتع بصحة جيدة إلى استهلاك ما بين 11 إلى 16 رطلا من اللحوم يوميا (ما بين 5 إلى 7.5 كيلوغراما)، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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لبؤة تحمي عجلا صغيرا في مشهد تغلبت فيه الأمومة على غريزة الافتراس... فيديو

08:36 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 08:40 GMT 13.01.2022)
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الذهاب إلى بنك الصورشبل وشق شرق سيبيريا في حديقة حيوان موسكو، 8 يوليو 2019
شبل وشق شرق سيبيريا في حديقة حيوان موسكو، 8 يوليو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أظهرت لبؤة في إحدى متنزهات تنزانيا الوطنية موقفا تغلبت فيه "الأمومة" على "غريزة الافتراس".
حيث ظهرت اللبؤة إلى جانب عجل صغير وهي تقوده إلى قطيعها في مشهد وصفه موظفو الحديقة بأنه شكل من أشكال الحب.
ونشر الحساب الرسمي للمتنزهات الوطنية في تنزانيا مقطع فيديو على "تويتر"، يظهر لبؤة تمشي إلى جانب عجل بري صغير، في محمية "سيرينجيتي".
وتحتاج الأسود البالغة التي تتمتع بصحة جيدة إلى استهلاك ما بين 11 إلى 16 رطلا من اللحوم يوميا (ما بين 5 إلى 7.5 كيلوغراما)، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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