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https://arabic.sputniknews.com/20220113/لحظة-انهيار-جسر-في-البرازيل-جراء-ارتفاع-منسوب-مياه-الفيضانات-فيديو-1055942754.html
لحظة انهيار جسر في البرازيل جراء ارتفاع منسوب مياه الفيضانات... فيديو
لحظة انهيار جسر في البرازيل جراء ارتفاع منسوب مياه الفيضانات... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لانهيار أحد الجسور في البرازيل بسبب الفيضانات. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T06:57+0000
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البرازيل
نادي الفيديو
فيضان
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ويظهر المقطع المصور انهيار جسر من جراء ارتفاع منسوب المياه بسبب الفيضان، في الوقت الذي كان يعبره عدد من الأشخاص.وظهر في المقطع رجلان بجانب سيارة على الطرف الثاني من الجسر وهما يراقبان عبور الأشخاص للجسر، إلا أنه وخلال ثوان سقط الجسر بسبب الفيضان، ليسقط شخص في النهر وليهرع الأشخاص الباقون إلى الطرف الآخر من الجسر.
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البرازيل, نادي الفيديو, فيضان

لحظة انهيار جسر في البرازيل جراء ارتفاع منسوب مياه الفيضانات... فيديو

06:57 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 06:59 GMT 13.01.2022)
© AP Photo / Michael Probstفيضان هائل في فرانكفورت، ألمانيا 14 يوليو 2021
فيضان هائل في فرانكفورت، ألمانيا 14 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Michael Probst
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لانهيار أحد الجسور في البرازيل بسبب الفيضانات.
ويظهر المقطع المصور انهيار جسر من جراء ارتفاع منسوب المياه بسبب الفيضان، في الوقت الذي كان يعبره عدد من الأشخاص.
وظهر في المقطع رجلان بجانب سيارة على الطرف الثاني من الجسر وهما يراقبان عبور الأشخاص للجسر، إلا أنه وخلال ثوان سقط الجسر بسبب الفيضان، ليسقط شخص في النهر وليهرع الأشخاص الباقون إلى الطرف الآخر من الجسر.
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