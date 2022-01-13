لماذا تشتري إسرائيل مروحيات النقل الثقيل "سيكورسكي"؟

ورغم ذلك تعمل إسرائيل على تعزيز أسطول المروحيات والتزود بالوقود بطائرات أمريكية جديدة تضم 12 مروحية طراز "سي إتش - 53 كيه" سيكورسكي، وطائرتي تزود بالوقود طراز "كيه سي - 46"، ضمن صفقة تم الإعلان عنها، الشهر الماضي.ويطلق على المروحية "سي إتش - 53 كيه" ملك النقل الجوي الثقيل مقارنة بغيرها من المروحيات، حيث يمكنها نقل حمولة خارجية تصل إلى 16.3 طن، إضافة إلى إمكانية استخدامها في نقل القوات العسكرية من مواقع برية أو حتى من على متن السفن الحربية، بحسب تقرير لشركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية.المواصفات الفنيةما هو تصنيف الجيش الإسرائيلي عالميا؟يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 18 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، وتمتلك قواته الجوية مجموعة متنوعة من أكثر الطائرات الحربية تقدمًا أبرزها مقاتلات "إف - 35" الشبحية الأمريكية، التي تنتمي إلى الجيل الخامس.
تصنف القوات الجوية الإسرائيلية في المرتبة رقم 19 عالميا بـ 597 طائرة حربية، بينها 11 طائرة تزود بالوقود و127 مروحية من طرازات مختلفة.
ورغم ذلك تعمل إسرائيل على تعزيز أسطول المروحيات والتزود بالوقود بطائرات أمريكية جديدة تضم 12 مروحية طراز "سي إتش - 53 كيه" سيكورسكي، وطائرتي تزود بالوقود طراز "كيه سي - 46"، ضمن صفقة تم الإعلان عنها، الشهر الماضي.
ويطلق على المروحية "سي إتش - 53 كيه" ملك النقل الجوي الثقيل مقارنة بغيرها من المروحيات، حيث يمكنها نقل حمولة خارجية تصل إلى 16.3 طن، إضافة إلى إمكانية استخدامها في نقل القوات العسكرية من مواقع برية أو حتى من على متن السفن الحربية، بحسب تقرير لشركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية.
يمكن تجهيز المروحية لنقل القوات بـ 32 مقعدا قابلة للإزالة أو التركيب وفقا لطبيعة المهمة.
تمتلك بابا خلفيا لسرعة تحميل الشحنات العسكرية أو حتى إنزال القوات من داخل المروحية.
تمتلك 3 نقاط تعليق خارجية تمكنها من تنفيذ أكثر من عملية إنزال للأحمال خلال رحلة واحدة.
يمكن استخدامها في عملية مختلطة تشمل عتادا عسكريا وقوات، كما يمكن استخدامها في إخلاء المصابين بسعة تصل إلى 24 فردا.
المواصفات الفنية
وزن الإقلاع: 39.9 طن.
السرعة القصوى: 293 كلم/ ساعة.
أقصى ارتفاع للتحليق: 4480 مترا.
أقصى حمولة خارجية: 16.3 طن.
الطول بالمراوح المفرودة: 3.2 متر.
العرض: 5.3 متر.
الارتفاع: 8.6 متر.
عدد المقاعد: 32 مقعدا إضافة إلى مقعدي الطاقم.
سعة خزان الوقود: 8653 لترا.
ما هو تصنيف الجيش الإسرائيلي عالميا؟
يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 18 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، وتمتلك قواته الجوية مجموعة متنوعة من أكثر الطائرات الحربية تقدمًا أبرزها مقاتلات "إف - 35" الشبحية الأمريكية، التي تنتمي إلى الجيل الخامس.