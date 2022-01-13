https://arabic.sputniknews.com/20220113/لماذا-تشتري-إسرائيل-مروحيات-النقل-الثقيل-سيكورسكي؟-1055948791.html

لماذا تشتري إسرائيل مروحيات النقل الثقيل "سيكورسكي"؟

لماذا تشتري إسرائيل مروحيات النقل الثقيل "سيكورسكي"؟

تصنف القوات الجوية الإسرائيلية في المرتبة رقم 19 عالميا بـ 597 طائرة حربية، بينها 11 طائرة تزود بالوقود و127 مروحية من طرازات مختلفة. 13.01.2022, سبوتنيك عربي

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رصد عسكري

أخبار إسرائيل اليوم

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ورغم ذلك تعمل إسرائيل على تعزيز أسطول المروحيات والتزود بالوقود بطائرات أمريكية جديدة تضم 12 مروحية طراز "سي إتش - 53 كيه" سيكورسكي، وطائرتي تزود بالوقود طراز "كيه سي - 46"، ضمن صفقة تم الإعلان عنها، الشهر الماضي.ويطلق على المروحية "سي إتش - 53 كيه" ملك النقل الجوي الثقيل مقارنة بغيرها من المروحيات، حيث يمكنها نقل حمولة خارجية تصل إلى 16.3 طن، إضافة إلى إمكانية استخدامها في نقل القوات العسكرية من مواقع برية أو حتى من على متن السفن الحربية، بحسب تقرير لشركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية.المواصفات الفنيةما هو تصنيف الجيش الإسرائيلي عالميا؟يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 18 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، وتمتلك قواته الجوية مجموعة متنوعة من أكثر الطائرات الحربية تقدمًا أبرزها مقاتلات "إف - 35" الشبحية الأمريكية، التي تنتمي إلى الجيل الخامس.

https://arabic.sputniknews.com/20211017/ما-هي-أنواع-الطائرات-الحربية-التي-يستخدمها-الجيش-الإسرائيلي؟-1050451743.html

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