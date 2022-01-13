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لوكاشيفيتش: "تطوير أمريكا والناتو لبعض المناطق عسكريا يمثل تهديدا لروسيا"
لوكاشيفيتش: "تطوير أمريكا والناتو لبعض المناطق عسكريا يمثل تهديدا لروسيا"
قال الممثل الدائم لروسيا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ألكسندر لوكاشيفيتش، اليوم الخميس، إن "روسيا لا تعتبر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منصة رئيسية... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T15:13+0000
2022-01-13T15:13+0000
روسيا
محادثات روسيا والناتو
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وصرح لوكاشيفيتش للصحفيين عقب اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا بأن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لديها أجندتها الكبيرة الخاصة، في الواقع، لم نتوقع ولا نتوقع مناقشة هذه الأفكار في منصة هذه المنظمة".وبحسب قوله: "تراكمت هنا الكثير من المشاكل التي تتعلق بالنظام".وأوضح لوكاشيفيتش أن "روسيا لم تتلق ردًا مناسبًا من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على مقترحاتها في مجال الأمن، فكل شيء يدور حول مخاوفهم".وأشار لوكاشيفيتش خلال مؤتمر صحفي: "أريد أن أقول إننا لم نسمع ردًا مناسبًا أو أي نوع من ردود الفعل على مقترحاتنا من شركائنا، فكل شيء يدور حول مخاوفهم، والسلوك العدواني المزعوم لروسيا، لا سيما في سياق الأحداث الأوكرانية".وأفاد لوكاشيفيتش أن "روسيا تشعر بخيبة أمل إزاء نتائج اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا".واستطرد: "نشعر بخيبة أمل إل حد كبير لأننا توقعنا مناقشات موضوعية وشاملة".وبيّن لوكاشيفيتش أن "دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مارست، وفسرت بطريقتها الخاصة مبدأ عدم تجزئة الأمن المنصوص عليه في الوثائق، معتقدة أنه لا يمكن لأحد التأثير في اختيار النظام الأمني ​​لهذه الدولة أو تلك".ولفت لوكاشيفيتش: "لقد وضعوا حدا لهذا، على الرغم من أن الوثائق تحتوي على صيغة تنص على أنه عند اختيار طرق لضمان الأمن، يجب أخذ مخاوف الدول الأخرى في الاعتبار".وقال لوكاشيفيتش إن "روسيا حددت مرة أخرى بوضوح وبالتفصيل جوهر المبادرات الأمنية".ونوه لوكاشيفيتش إلى أن "التطوير العسكري لبعض المناطق من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يشكل تهديدًا مباشرًا وفوريًا لأمن روسيا".ووفقًا له: "أعربت روسيا عن مخاوفها في مجال الأمن، لا سيما فيما يتعلق بإسقاط المصالح الوطنية لموسكو".وأردف: "تم التركيز بشكل خاص، على سلوك الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، اللذين يواصلان تطوير أراضي الدول التي انضمت إلى الحلف عسكريًا ونشر أنظمة الأسلحة هناك، مما يشكل تهديدًا مباشرًا وفوريًا لروسيا".وبيّن لوكاشيفيتش: "لا توجه روسيا إنذارًا للغرب، لكنها تعرض التعامل باحتراف مع المشاكل وإيجاد حلول وسط".
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روسيا, محادثات روسيا والناتو

لوكاشيفيتش: "تطوير أمريكا والناتو لبعض المناطق عسكريا يمثل تهديدا لروسيا"

15:13 GMT 13.01.2022
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الذهاب إلى بنك الصور الكسندر لوكاشيفيتش
 الكسندر لوكاشيفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
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قال الممثل الدائم لروسيا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ألكسندر لوكاشيفيتش، اليوم الخميس، إن "روسيا لا تعتبر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منصة رئيسية لمناقشة مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية".
وصرح لوكاشيفيتش للصحفيين عقب اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا بأن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لديها أجندتها الكبيرة الخاصة، في الواقع، لم نتوقع ولا نتوقع مناقشة هذه الأفكار في منصة هذه المنظمة".
وبحسب قوله: "تراكمت هنا الكثير من المشاكل التي تتعلق بالنظام".
وأوضح لوكاشيفيتش أن "روسيا لم تتلق ردًا مناسبًا من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على مقترحاتها في مجال الأمن، فكل شيء يدور حول مخاوفهم".
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وأشار لوكاشيفيتش خلال مؤتمر صحفي: "أريد أن أقول إننا لم نسمع ردًا مناسبًا أو أي نوع من ردود الفعل على مقترحاتنا من شركائنا، فكل شيء يدور حول مخاوفهم، والسلوك العدواني المزعوم لروسيا، لا سيما في سياق الأحداث الأوكرانية".
وأفاد لوكاشيفيتش أن "روسيا تشعر بخيبة أمل إزاء نتائج اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا".
واستطرد: "نشعر بخيبة أمل إل حد كبير لأننا توقعنا مناقشات موضوعية وشاملة".
وبيّن لوكاشيفيتش أن "دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مارست، وفسرت بطريقتها الخاصة مبدأ عدم تجزئة الأمن المنصوص عليه في الوثائق، معتقدة أنه لا يمكن لأحد التأثير في اختيار النظام الأمني ​​لهذه الدولة أو تلك".
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ولفت لوكاشيفيتش: "لقد وضعوا حدا لهذا، على الرغم من أن الوثائق تحتوي على صيغة تنص على أنه عند اختيار طرق لضمان الأمن، يجب أخذ مخاوف الدول الأخرى في الاعتبار".
وقال لوكاشيفيتش إن "روسيا حددت مرة أخرى بوضوح وبالتفصيل جوهر المبادرات الأمنية".
ونوه لوكاشيفيتش إلى أن "التطوير العسكري لبعض المناطق من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يشكل تهديدًا مباشرًا وفوريًا لأمن روسيا".
ووفقًا له: "أعربت روسيا عن مخاوفها في مجال الأمن، لا سيما فيما يتعلق بإسقاط المصالح الوطنية لموسكو".
وأردف: "تم التركيز بشكل خاص، على سلوك الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، اللذين يواصلان تطوير أراضي الدول التي انضمت إلى الحلف عسكريًا ونشر أنظمة الأسلحة هناك، مما يشكل تهديدًا مباشرًا وفوريًا لروسيا".
وبيّن لوكاشيفيتش: "لا توجه روسيا إنذارًا للغرب، لكنها تعرض التعامل باحتراف مع المشاكل وإيجاد حلول وسط".
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