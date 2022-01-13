ليبيا...نذر تصعيد بين الميليشيات ضمن الصراع على السلطة والمال
ليبيا...نذر تصعيد بين الميليشيات ضمن الصراع على السلطة والمال
ويأتي ذلك بينما تستعد دول غربية لذلك النزاع بدعوة رعاياها للمغادرة.ومن الجدير بالذكر أن أزمة الميليشيات المسلحة في ليبيا، هي من أهم الأزمات التي تعاني منها البلاد على مدار السنوات العشر الأخيرة.الخبير في الشؤون الإقليمية، أيمن سمير، أوضح أن الميليشيات المسلحة في ليبيا مرتبطة بدول أجنبية، وتعكس إرادتها، وعليه فحل الإشكالية لن يتم دون قرار من قبل هذه الدول بحل الميليشيات ودعم سلطة مركزية في ليبيا.ورأى الخبير، في حوار عبر "بانوراما"، أن الانتخابات التي كانت مقررة في 24 من الشهر الماضي، وتم تأجيلها، لم يكن ممكنا لها أن تحل مشكلة الميليشيات، لأنها الأزمة في ليبيا ليست سياسية فقط، بل وأمنية.التفاصيل في الملف الصوتي.
تناقش الحلقة الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس، والتخوفات من أن الميليشيات فيها أصبحت على شفا الدخول في صدام جديد ضمن الصراع الدائر بينها على السلطة والمال.
ويأتي ذلك بينما تستعد دول غربية لذلك النزاع بدعوة رعاياها للمغادرة.
ومن الجدير بالذكر أن أزمة الميليشيات المسلحة في ليبيا، هي من أهم الأزمات التي تعاني منها البلاد على مدار السنوات العشر الأخيرة.
الخبير في الشؤون الإقليمية، أيمن سمير، أوضح أن الميليشيات المسلحة في ليبيا مرتبطة بدول أجنبية، وتعكس إرادتها، وعليه فحل الإشكالية لن يتم دون قرار من قبل هذه الدول بحل الميليشيات ودعم سلطة مركزية في ليبيا.
ورأى الخبير، في حوار عبر "بانوراما"، أن الانتخابات التي كانت مقررة في 24 من الشهر الماضي، وتم تأجيلها، لم يكن ممكنا لها أن تحل مشكلة الميليشيات، لأنها الأزمة في ليبيا ليست سياسية فقط، بل وأمنية.