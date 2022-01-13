مجلة: الدبابة الروسية "أوبيكت 279" التي تشبه الصحن الطائر تخيف الأمريكيين

في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، كانت الدبابات الثقيلة ذات الأسلحة القوية تحظى بشعبية كبيرة في العالم. لقد كان أداؤها جيدًا في النزاعات العسكرية وتفوقت على المركبات القتالية الخفيفة.على هذه الخلفية، طور الاتحاد السوفيتي دبابة "أوبيكت 279"، والتي تشبه ظاهريًا طبقًا طائرًا.وفقًا لمايكل بيك، كانت نظرة واحدة فقط على "أوبيكت 279" كافية لترعب الناقلات الأمريكية.كان للدبابة قدرة ممتازة على اختراق الضاحية، وقد تم تحقيق ذلك من خلال تثبيت زوج إضافي من المسارات عليها. زاد هذا النهج من قدرة المركبة القتالية على السير، كما سمح لها بالتغلب على مختلف العقبات الطبيعية.تتمتع "أوبيكت 279" بحماية جيدة. كان يبلغ طولها 11 بوصة (28 سم) من الدروع الأمامية، وكان للبدن نفسه شكل بيضاوي غريب. ظاهريًا، كان يشبه طبقًا طائرًا على مسارات.قال مايكل بيك: "تم تصميم هذا النموذج للحماية من الأسلحة النووية - موجة متفجرة قادرة على قلب دبابة".قال المحلل الأمريكي: "مجرد النظر إلى دبابة ثقيلة تجريبية روسية من الخمسينيات يكفي للارتجاف من الرعب".
قال الخبير العسكري الأمريكي، مايكل بيك، إن دبابة "أوبيكت 279"، التي بدت وكأنها طبق طائر، ابتكار غير عادي.
في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، كانت الدبابات الثقيلة ذات الأسلحة القوية تحظى بشعبية كبيرة في العالم. لقد كان أداؤها جيدًا في النزاعات العسكرية وتفوقت على المركبات القتالية الخفيفة.
على هذه الخلفية، طور الاتحاد السوفيتي دبابة "أوبيكت 279"، والتي تشبه ظاهريًا طبقًا طائرًا.
وفقًا لمايكل بيك، كانت نظرة واحدة فقط على "أوبيكت 279" كافية لترعب الناقلات الأمريكية.
وقال: "الدبابة التي يبلغ وزنها 60 طناً، والتي تم تطويرها في عام 1957، تم تكليفها بالدور الهجومي النموذجي للدبابات الثقيلة في الحرب العالمية الثانية. كانت مهمتها اختراق خطوط العدو المحصنة. لكن هذه المركبة الثقيلة، كان من المفترض أيضًا أن تعمل على أرض وعرة"، حسب مجلة "19 فورتي فايف".
كان للدبابة قدرة ممتازة على اختراق الضاحية، وقد تم تحقيق ذلك من خلال تثبيت زوج إضافي من المسارات عليها. زاد هذا النهج من قدرة المركبة القتالية على السير، كما سمح لها بالتغلب على مختلف العقبات الطبيعية.
تتمتع "أوبيكت 279" بحماية جيدة. كان يبلغ طولها 11 بوصة (28 سم) من الدروع الأمامية، وكان للبدن نفسه شكل بيضاوي غريب. ظاهريًا، كان يشبه طبقًا طائرًا على مسارات.
قال مايكل بيك: "تم تصميم هذا النموذج للحماية من الأسلحة النووية - موجة متفجرة قادرة على قلب دبابة".
على الرغم من كل مزاياها وميزاتها البارزة، لم تدخل الدبابة في الإنتاج الضخم. اعتبرت موسكو أن "أوبيكت 279" سيكون لها كفاءة منخفضة في الحرب الحديثة. نتيجة لذلك، تم بناء نموذج أولي واحد فقط لهذه المركبة القتالية. هل أثبتت أوبيكت 279 فعاليته في ساحة المعركة؟ وفقًا لمايكل بيك، لم ترغب أي دبابة أمريكية خوض معركة مع هذه الدبابة.
قال المحلل الأمريكي: "مجرد النظر إلى دبابة ثقيلة تجريبية روسية من الخمسينيات يكفي للارتجاف من الرعب".